Gre za dom Kena Cordaya, dolgoletnega izvršnega producenta legendarne ameriške serije Days of Our Lives, ki je na trg prišel z izklicno ceno skoraj 14,7 milijona evrov. Kot poročajo tuji nepremičninski mediji, gre trenutno za eno najdražjih stanovanjskih nepremičnin v tej zaželeni soseski.

icon-expand V prestižni losangeleški soseski Toluca Lake je naprodaj nepremičnina, ki ni zanimiva le zaradi razkošja, temveč tudi zaradi svoje zgodovine. FOTO: Profimedia

Angleško podeželsko posestvo sredi Hollywooda

Posestvo stoji na skoraj 3.200 kvadratnih metrih zemljišča in ponuja približno tisoč kvadratnih metrov bivalnih površin. Kot poročata Elite Agent in Times of India, je hišo leta 2005 zasnoval arhitekt Kevin A. Clark, ki se je zgledoval po tradicionalnih angleških podeželskih dvorcih. Že ob vstopu obiskovalce pričakajo visoki stropi z lesenimi tramovi, kamini, lesene stenske obloge in številni detajli, ki ustvarjajo občutek brezčasne elegance. Velika dnevna soba, knjižnica, ločena pisarna in formalna jedilnica dopolnjujejo podobo hiše, zasnovane za udobno družinsko življenje in hkrati reprezentančna druženja.

icon-expand Visoki stropi z lesenimi tramovi, kamini, lesene stenske obloge in številni detajli ustvarjajo občutek brezčasne elegance. FOTO: Profimedia

13 kopalnic in prostori za zabavo

Čeprav sedem spalnic že samo po sebi zveni impresivno, pozornost še bolj pritegne podatek, da hiša premore kar 13 kopalnic. Poleg tega ima zasebni kino, vinsko klet z degustacijsko sobo, fitnes in wellness prostor ter dvigalo, ki povezuje vse tri etaže. Glavna spalnica spominja na hotelski apartma. Ima lasten kamin, balkon s pogledom na vrt, dve garderobi in razkošno kopalnico s prostostoječo kadjo.

icon-expand Glavna spalnica spominja na hotelski apartma. FOTO: Profimedia

Zunanjost, ustvarjena za kalifornijski način življenja

Pravo razkošje se nadaljuje tudi na prostem. Na posesti so velik bazen z vgrajeno masažno kadjo, pokrita terasa s kaminom, prostor za druženje in paviljon z žarom. Kot navaja The Rich Reporter, so vrtovi zasnovani tako, da zagotavljajo zasebnost, hkrati pa omogočajo življenje na prostem skozi skoraj vse leto. Na voljo je tudi samostojna hiša za goste z lastno kuhinjo, kopalnico in spalnico, ob njej pa še garaža za več avtomobilov.

icon-expand Na voljo je tudi samostojna hiša za goste z lastno kuhinjo, kopalnico in spalnico. FOTO: Profimedia

Dom človeka, ki je zaznamoval ameriško televizijo

Nepremičnina pa ni posebna le zaradi velikosti. Ken Corday je sin Teda in Betty Corday, ustvarjalcev serije Days of Our Lives, ki je prvič prišla na televizijske zaslone leta 1965. Po poročanju več ameriških medijev je Ken vodenje družinskega televizijskega imperija prevzel v osemdesetih letih in od takrat ostaja ena ključnih osebnosti ameriške televizijske industrije. Tudi lokacija ni naključna. Toluca Lake velja za eno najbolj zaželenih sosesk v bližini hollywoodskih studiev. Le nekaj minut vožnje stran so studii Disney, Warner Bros. in Universal, zato so si domove v okolici skozi desetletja ustvarili številni zvezdniki in vplivne osebnosti iz sveta zabave.

icon-expand V prestižni losangeleški soseski Toluca Lake je naprodaj nepremičnina, ki ni zanimiva le zaradi razkošja, temveč tudi zaradi svoje zgodovine. FOTO: Profimedia

Ko hiša postane del zgodovine

Luksuznih vil v Los Angelesu ne manjka, a le redke lahko trdijo, da so povezane z eno najdlje predvajanih televizijskih serij v ameriški zgodovini. Cordayev dom zato ni zgolj še ena prestižna nepremičnina, temveč del zgodbe o družini, ki je več kot šest desetletij soustvarjala ameriško televizijo.

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