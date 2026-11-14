V prestižni soseski MacDonald Highlands v mestu Henderson v Nevadi je naprodaj luksuzna rezidenca The Empire Estate, za katero lastniki zahtevajo skoraj 23 milijonov evrov. A glede na ponudbo marsikdo meni, da gre za pravo zasebno letovišče in ne zgolj hišo.

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Razgled, ki jemlje dih

Ena največjih posebnosti posestva je panoramski pogled na znameniti Las Vegas Strip. Že prihod na posest je impresiven, saj obiskovalce pričaka velika krožna dovozna pot z vodnim elementom, ki ustvarja občutek ekskluzivnega letovišča. Rezidenca se razprostira na več kot 1.660 kvadratnih metrih bivalnih površin, celotno zemljišče pa meri približno 1,23 hektarja. To pomeni dovolj prostora za zasebnost, razkošje in vse dodatke, ki si jih lahko zamislimo.

icon-expand V prestižni soseski MacDonald Highlands v mestu Henderson v Nevadi je naprodaj luksuzna rezidenca The Empire Estate, za katero lastniki zahtevajo vrtoglavih 22 milijonov evrov. FOTO: Profimedia

Kuhinja za kulinarične navdušence

Srce doma predstavlja moderna kuhinja z veliko shrambo in zajtrkovalnim kotičkom, kjer se nahaja tudi lasten kavni bar. Takšna ureditev omogoča prijetne jutranje rituale, hkrati pa ponuja dovolj prostora za pripravo večjih družinskih kosil ali elegantnih večerij. Posebno pozornost pritegne jedilnica s stekleno vinsko kletjo, ki omogoča razstavo zbirke izbranih vin in ustvarja prestižen ambient za druženje gostov.

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icon-expand Srce doma predstavlja moderna kuhinja. FOTO: Profimedia

Spalnica, ki je skoraj samostojno stanovanje

Glavna spalnica zavzema celotno krilo hiše. Poleg spalnega prostora vključuje še zasebno pisarno, manjšo kuhinjo, dve garderobni sobi ter razkošno kopalnico, ki po zasnovi spominja na wellness center. Takšna zasnova je vse bolj priljubljena pri luksuznih nepremičninah, saj omogoča popolno zasebnost in udobje znotraj lastnega doma.

icon-expand The Empire Estate poleg spalnega prostora vključuje še zasebno pisarno, manjšo kuhinjo, dve garderobni sobi ter razkošno kopalnico. FOTO: Profimedia

Domači kino in prostori za zabavo

Ljubitelji filmskih večerov bodo navdušeni nad zasebnim kinom, ki vključuje tudi poseben kotiček za pripravo pokovke. Za zabavo gostov so na voljo še biljardnica, igralnica in kar dva bara. To pomeni, da lahko lastniki praktično vse družabne dogodke organizirajo doma, ne da bi jim bilo treba zapustiti posest.

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Wellness in fitnes pod lastno streho

Hiša ni namenjena zgolj sproščanju, temveč tudi skrbi za zdravje in dobro počutje. Na voljo so:

- zasebna telovadnica,

- suha savna,

- parna prha,

- masažni bazen. Takšna oprema je bila nekoč rezervirana predvsem za luksuzne hotele, danes pa postaja del najprestižnejših rezidenc na svetu.

icon-expand The Empire Estate vsebuje wellness in fitnes pod lastno streho. FOTO: Profimedia

Bazen z najbolj luksuznim dodatkom

Prava zvezda posestva je nedvomno velik neskončni bazen, ki se vizualno zliva z obzorjem in mestnimi lučmi Las Vegasa. Še posebej zanimiv je bazenski bar, do katerega lahko gostje preprosto priplavajo. Tako ni treba zapustiti vode niti takrat, ko si zaželijo osvežilnega napitka. Zunanji prostor dopolnjujejo še:

- zunanja kuhinja,

- krušna oziroma pizza pečica,

- prostor za druženje ob ognju,

- prostorne terase za sproščanje in opazovanje mestnih luči.

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Tudi za goste je poskrbljeno

Na posestvu se nahaja še ločena hiša za goste, kar omogoča udobno bivanje družinskih članov ali prijateljev. Dodatno razkošje predstavljata zasebno dvigalo in garaža za najmanj šest avtomobilov. Takšna kombinacija udobja, tehnologije in prestiža je razlog, da podobne nepremičnine pogosto privabljajo uspešne podjetnike, športnike in zvezdnike.

icon-expand Prava zvezda posestva je nedvomno velik neskončni bazen, ki se vizualno zliva z obzorjem in mestnimi lučmi Las Vegasa. FOTO: Profimedia

Kaj lahko prenesemo v svoj dom?

Čeprav si večina ne more privoščiti skoraj 23-milijonske vile, lahko nekaj idej uporabimo tudi doma:

- ustvarite manjši kavni kotiček v kuhinji,

- uredite zunanji prostor za druženje ob ognju,

- namestite ambientalno osvetlitev okoli bazena ali terase,

- vinsko zbirko predstavite v stekleni vitrini,

- spalnico dopolnite s sprostitvenim kotičkom za branje ali delo. Prav takšni detajli ustvarjajo občutek udobja in razkošja, ne glede na velikost doma.