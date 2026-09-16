Ameriška pevka in igralka Jennifer Lopez je svojim sledilcem prvič pokazala podrobnejši vpogled v svoj novi dom v elitnem kalifornijskem naselju Hidden Hills. Razkošno posestvo je kupila po ločitvi, v zadnjih mesecih pa je potekala obsežna prenova, s katero je hišo prilagodila svojemu okusu in življenjskemu slogu. Na fotografijah, ki jih je objavila na družbenih omrežjih, je mogoče opaziti dom, zasnovan v toplih, svetlih tonih, z veliko poudarka na udobju, eleganci in ženstvenih detajlih. Ob objavi je zapisala, da se je njena vizija doma končno spremenila v resničnost.

Nežni odtenki, rožnati poudarki in prestižen klavir

Posebnost interierja so svetli bež, kremni in nežno rožnati odtenki, ki ustvarjajo umirjeno in prijetno vzdušje. Med najbolj opaznimi elementi je prestižni klavir Steinway, ob katerem je Lopezova pozirala v eni izmed fotografij. Dnevni prostor dopolnjuje velika rožnata sedežna garnitura, knjige in bogati cvetlični aranžmaji. Po navedbah vira blizu zvezdnice naj bi bil dom zasnovan kot nekakšna sodobna Barbie hiša, polna svetlobe, mehkih linij in igrivih detajlov, ki odražajo njeno osebnost.

Hiša, ki je veliko več kot le dom

Posestvo obsega približno 800 kvadratnih metrov bivalnih površin in stoji na zemljišču velikosti okoli enega hektarja. Arhitekturno naj bi črpalo navdih iz tradicionalnih hiš Nove Anglije, hkrati pa ponuja sodobno raven udobja in zasebnosti. V glavni hiši je pet spalnic, osem kopalnic, profesionalno opremljena kuhinja in zasebni kino. Na posestvu so še hiša za goste, objekt ob bazenu z masažnim bazenom ter prostori za konje s hlevom in jahalnim poligonom.

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Hidden Hills velja za eno najbolj ekskluzivnih zaprtih skupnosti v Kaliforniji. Med prebivalci so tudi številni drugi zvezdniki, med njimi Kim Kardashian in Kylie Jenner. Zaradi visoke stopnje zasebnosti, velikih parcel in strogo varovanega okolja je to naselje že vrsto let priljubljena izbira med svetovno znanimi obrazi.