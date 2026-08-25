Če menite, da so nevtralni interierji dolgočasni, vas bo dom hollywoodske zvezdnice Julie Roberts verjetno prepričal v nasprotno. Njena dnevna soba v San Franciscu je odličen primer priljubljenega sloga "old money", ki stavi na brezčasno eleganco, kakovostne materiale in umirjeno razkošje.

Prostor temelji na toplih kremnih in bež odtenkih, vendar še zdaleč ne deluje monotono. Poseben značaj mu dajejo lesene stenske obloge, vidni stropni tramovi in skrbno izbrani vintage elementi, ki ustvarjajo občutek zgodovine in domačnosti.