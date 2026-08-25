Če menite, da so nevtralni interierji dolgočasni, vas bo dom hollywoodske zvezdnice Julie Roberts verjetno prepričal v nasprotno. Njena dnevna soba v San Franciscu je odličen primer priljubljenega sloga "old money", ki stavi na brezčasno eleganco, kakovostne materiale in umirjeno razkošje.
Prostor temelji na toplih kremnih in bež odtenkih, vendar še zdaleč ne deluje monotono. Poseben značaj mu dajejo lesene stenske obloge, vidni stropni tramovi in skrbno izbrani vintage elementi, ki ustvarjajo občutek zgodovine in domačnosti.
Strokovnjaki za notranje oblikovanje opažajo, da hladni beli toni, ki so dolga leta prevladovali v minimalističnih domovih, počasi izgubljajo priljubljenost. V ospredje prihajajo toplejši nevtralni odtenki, ki prostor naredijo bolj prijeten in sproščen.
Pomembno vlogo pri takšnem videzu igrajo tudi teksture. Les, kamen, mehke tkanine in starinski dodatki ustvarjajo globino ter prostoru dodajo osebnost. Prav zato dom Julie Roberts deluje hkrati prestižno, udobno in povsem brezčasen.
Njena dnevna soba je lep dokaz, da za eleganten interier ne potrebujete kričečih barv ali razkošnih kosov pohištva. Včasih zadostujejo kakovostni materiali, premišljeni detajli in toplina, ki jo prostoru vdahnejo naravni elementi.
Vir: Homes & Gardens, Index
Izraz 'old money' se nanaša na estetiko, ki posnema življenjski slog družin z dolgotrajnim, podedovanim bogastvom. V notranjem oblikovanju to pomeni izogibanje hitrim trendom in logotipom v korist kakovostnih, naravnih materialov, kot so masiven les, kamen, lan in volna. Cilj je ustvariti videz, ki deluje prefinjeno, nevpadljivo in brezčasno, kot da bi bil dom opremljen z dediščino, ki se prenaša iz generacije v generacijo.
Vintage elementi so kosi pohištva ali dekoracije, ki so stari vsaj nekaj desetletij, vendar niso nujno starine. Njihova glavna vrednost v sodobnem interierju je dodajanje 'zgodbe' in patine, ki je novi, masovno proizvedeni kosi nimajo. Z vključitvijo vintage predmetov prostor pridobi unikatnost in globino, saj ti kosi prekinjajo monotonost sodobnih linij ter prostoru vdahnejo občutek zgodovine, topline in osebne identitete.
Tople barvne palete, kot so kremna, bež, barva peska ali zemeljski toni, imajo dokazan psihološki učinek na ljudi. Za razliko od hladnih, sterilnih belih tonov, ki lahko delujejo odtujeno, tople barve v prostor vnesejo občutek varnosti, udobja in sproščenosti. Ker te barve absorbirajo več svetlobe in ustvarjajo mehkejše prehode, pomagajo zmanjšati stres in ustvarijo prijetno okolje, ki spodbuja počitek in druženje.
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