Marsikdo sanja o čudovitem dvorišču, kjer bi lahko pobegnil pred poletno vročino, a le redki se projekta lotijo z lastnimi rokami. Prav zato je preobrazba, ki jo je na družbenih omrežjih pokazal Hrvat Karlo Godec, pritegnila veliko pozornosti. Nekdanji udeleženec priljubljenega resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške je poletje na Braču izkoristil za temeljito ureditev zunanjega prostora. Fotografije in videoposnetki razkrivajo, da je bilo zemljišče na začetku precej pusto – prevladovala sta suha zemlja in kamen, prostor pa ni ponujal veliko udobja za preživljanje prostega časa, poroča stran net.hr.

Razlika je osupljiva

icon-expand Karlo Godec in Kaja Casar FOTO: Aljoša Kravanja

V videu, ki ga je objavil na Instagramu, je prikazal celoten proces preobrazbe. Korak za korakom je dvorišče dobivalo novo podobo, dokler ni nastal urejen zunanji prostor za druženje in sprostitev. Ob posnetku je zapisal, da je za letos z urejanjem zaključil, zdaj pa je čas za uživanje. Osrednji element prenovljenega dvorišča je postal velik montažni bazen, ki je prostoru dal povsem novo funkcijo. V vročih poletnih dneh predstavlja idealno osvežitev, hkrati pa ustvarja občutek počitniškega kotička kar doma.

Dokaz, da za veliko spremembo ni vedno potreben velik proračun

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Takšne preobrazbe so priljubljene tudi zato, ker marsikomu pokažejo, da lahko z voljo, načrtovanjem in precej lastnega dela zunanji prostor dobi popolnoma novo podobo. Pri tem niso vedno ključni dragi materiali ali prestižni elementi, temveč dobra zasnova ter premišljena ureditev prostora. Prenovljeno dvorišče je hitro pritegnilo številne pozitivne odzive. Sledilci so pohvalili trud mladega para in zapisali, da sta ustvarila čudovit prostor za poletno uživanje.

Trend, ki osvaja tudi Slovence