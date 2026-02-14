Kavči v toplih rjavih odtenkih, ki jih je za Kendall zasnovala dvojica Clements Design, ustvarjajo prijetno in vabljivo atmosfero, polno tekstur in nevtralnih tonov. Buchanan roll-arm kavč iz Pottery Barn ima podoben videz in je odlična izbira, če želite doseči podoben slog v svojem domu.
Michelle Waugh, ustanoviteljica Michelle Waugh Interiors, pojasnjuje: "Rjavi kavči imajo tih, a močan vpliv. Dajejo prostoru občutek stabilnosti in časovne brezčasnosti, ne da bi sledili trenutnim trendom. Dobro izbran rjavi kavč postane platno, ki poudari vse okoli njega, namesto da bi bil le osrednji kos pohištva. Rjava barva je sodoben nevtralni ton, saj prinaša toplino in globino, ne da bi zahtevala preveliko pozornost."
Čeprav mnogi menijo, da je rjava barva dolgočasna ali zastarela, je Kendall s svojo dnevno sobo dokazala nasprotno: ta odtenek je izjemno vsestranski in omogoča slojevito dekoracijo s tekstilom, odejami, blazinami in drugimi dodatki. Toplina rjave barve deluje kot nevtralna osnova, ki združuje različne vzorce, materiale in barve ter hkrati ustvarja domačnost in eleganco.
Za tiste, ki jih je Kendallina dnevna soba navdušila, obstaja veliko možnosti, kako vnesti rjavo v svoj prostor. Kavči, fotelji ali celo preproge v toplem rjavem odtenku bodo ustvarili stabilno osnovo, na katero lahko nadgradite sloje tekstur in barv, s čimer bo vaš dnevni prostor hkrati sodoben, a topel in prijeten.
Vir: homesandgardens.com
