Pred vami je kraj, kjer je pokojna britanska kraljica Elizabeta II. uživala v spokojnih popoldnevih, ob skodelici čaja in razgledu na morje. Vila Penolva v slikovitem St Mawesu v Cornwallu je bila dolga leta diskretno zatočišče kraljevega kroga, danes pa je ta izjemna nepremičnina naprodaj – za 8,5 milijona funtov (9,8 milijona evrov).

Dom s kraljevimi zgodbami

Penolva, zgrajena v začetku 60. let prejšnjega stoletja, je pripadala Dicku Wilkinsu, tesnemu prijatelju kraljice matere. Prav od tu se je britanska kraljeva družina pogosto odpravljala na obalne plovbe s slovito jahto Britannia. Nepremičnina ima tudi zaseben dostop do morja, kar je bilo v tistih časih še posebej cenjeno, poroča Profimedia.

Po navedbah iz opisa zgodovine hiše so Penolvo obiskovali kraljica mati in drugi člani kraljeve družine med rednimi plovbami z jahto Britannia. V kasnejših desetletjih so tu bivali tudi kraljica Elizabeta II. in princesa Margaret, po razpoložljivih podatkih pa so se v okolici vile zadrževali tudi princesa Diana ter tedanji princ in princesa Walesa – današnji kralj Karel III. in kraljica Camilla.

Prostornost, svetloba in pogled na ocean

Glavna hiša ponuja šest spalnic, šest kopalnic in tri prostorne dnevne sobe, vse z odprtim, panoramskim pogledom na obalo Cornwalla. Notranjost je svetla, premišljeno zasnovana in tesno povezana z zunanjim prostorom. Prodajalec poudarja, da je bila vila pred nekaj leti deležna sodobne prenove, pri kateri so ohranili njen izvirni značaj, hkrati pa jo prilagodili sodobnemu načinu bivanja. Poleg glavne hiše je del posestva tudi ločena manjša hiša Little Penolva, ki ima dve spalnici in balkon z razgledom na morje – idealna za goste ali zasebni oddih.

Vrtovi, ki delujejo kot filmska kulisa

icon-expand Kraljica mati (v modrem) na terasi Vile Penolva FOTO: Profimedia

Posebno poglavje te nepremičnine so vrtovi. Terasasto zasnovani zeleni prostori z bogatim sredozemskim rastlinjem se spuščajo vse do morja, kamnite stopnice pa vodijo neposredno do zasebnega dostopa do vode. Ambient je tih, intimen in popolnoma vpet v naravno obalno kuliso. Ni presenetljivo, da je vila skozi leta privabljala kraljeve obiske. Kot navaja nepremičninska agencija, je kraljica mati med bivanjem v St Mawesu pogosto obiskovala bližnji Falmouth, Penolva pa je predstavljala popolno izhodišče za takšne obiske.

Več kot hiša – del zgodovine

Cena 8,5 milijona funtov nedvomno uvršča to nepremičnino v najvišji razred, a ponuja več kot le razkošno bivanje ob morju. Kupec z njo pridobi tudi del britanske kraljeve zgodbe, vtkane v zidove, vrtove in razglede, ki so desetletja spremljali nekatere najprepoznavnejše osebnosti 20. stoletja. To je dom, kjer se arhitektura, narava in zgodovina združijo v redko videno celoto in kjer je vsak pogled na morje opomnik na izjemno preteklost.

