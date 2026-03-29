Po poročanju portala Story.hr je priljubljena hrvaška pevka Lidija Bačić poudarila, da rada vlaga denar v nepremičnine in si tako privošči večje nakupe, namesto da bi zapravljala za luksuzne modne dodatke. Stanovanje je opremljeno z vrhunskimi detajli, med drugim s porcelanastim pomivalnim koritom in prostorno garderobo tipa walk-in, kar daje prostoru občutek razkošja in udobja.

Bačićeva je razkrila tudi, da potrebuje veliko prostora, saj ima ogromno garderobe, zato je stanovanje zasnovano z več spalnicami in številnimi omarami. Nov dom zanjo predstavlja pomembno življenjsko prelomnico, saj v njem začenja novo poglavje.

Poleg stanovanja v Zagrebu pevka ureja še eno nepremičnino na območju Žnjana v Splitu, v prihodnosti pa načrtuje tudi nakup stanovanja v Barceloni.

Vir: Story.hr