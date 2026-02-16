Kot poroča Daily Beast, vrednost posla ocenjujejo na približno 138 do 184 milijonov evrov, kar nakup uvršča med najdražje stanovanjske transakcije na tem območju.

Nova nepremičnina stoji na Indian Creek Islandu, umetnem otoku z okoli 40 parcelami, ki slovi po izjemni zasebnosti in varovanju. Prav zaradi tega ga pogosto imenujejo 'bunker milijarderjev'. Tam imajo dom ali počitniško rezidenco številna znana imena iz sveta podjetništva in zabave, zato velja za eno najbolj zaprtih in elitnih stanovanjskih skupnosti v ZDA.

Hiša naj bi stala na skoraj dveh akrih zemljišča ob vodi in ponujala vse, kar si lahko predstavljamo pri obalnem luksuzu: terase okoli objekta, zasebni pomol, bazen ter skrbno urejeno krajinsko zasaditev. Takšna arhitektura poudarja povezanost z okolico, odprti pogledi na morje, veliko zunanjega prostora in premišljeno oblikovana okolica so ključni elementi sodobnih prestižnih domov.

Nakup naj bi bil tudi del širšega trenda selitve premožnih tehnoloških podjetnikov iz Kalifornije na Florido, kjer jih privlačita drugačen življenjski slog in davčna politika.