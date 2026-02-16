Kot poroča Daily Beast, vrednost posla ocenjujejo na približno 138 do 184 milijonov evrov, kar nakup uvršča med najdražje stanovanjske transakcije na tem območju.
Vila na 'otoku milijarderjev'
Nova nepremičnina stoji na Indian Creek Islandu, umetnem otoku z okoli 40 parcelami, ki slovi po izjemni zasebnosti in varovanju. Prav zaradi tega ga pogosto imenujejo 'bunker milijarderjev'. Tam imajo dom ali počitniško rezidenco številna znana imena iz sveta podjetništva in zabave, zato velja za eno najbolj zaprtih in elitnih stanovanjskih skupnosti v ZDA.
Hiša naj bi stala na skoraj dveh akrih zemljišča ob vodi in ponujala vse, kar si lahko predstavljamo pri obalnem luksuzu: terase okoli objekta, zasebni pomol, bazen ter skrbno urejeno krajinsko zasaditev. Takšna arhitektura poudarja povezanost z okolico, odprti pogledi na morje, veliko zunanjega prostora in premišljeno oblikovana okolica so ključni elementi sodobnih prestižnih domov.
Nakup naj bi bil tudi del širšega trenda selitve premožnih tehnoloških podjetnikov iz Kalifornije na Florido, kjer jih privlačita drugačen življenjski slog in davčna politika.
Ni njegov prvi prestižni naslov
Nova vila je le zadnji dodatek v dolgem seznamu nepremičnin. Zuckerberg je skozi leta ustvaril raznolik portfelj domov od urbanih rezidenc do obsežnih zemljišč v naravi.
Po poročanju Business Insiderja ima več hiš v kalifornijskem Palo Altu, kjer je kupil sosednje parcele in jih združil v zasebni kompleks v bližini sedeža podjetja Meta. V Washingtonu je kupil razkošno rezidenco s petimi spalnicami in več kot 1.300 kvadratnimi metri površine, vredno okoli 21 milijonov evrov.
Družina ima tudi dve veliki posesti ob jezeru Tahoe s panoramskimi razgledi in zasebnimi pomoli, ki poudarjajo stik z naravo in vodo.
Največ zanimanja pa vzbuja havajsko zemljišče na otoku Kauai. Kompleks danes obsega več kot 2.300 hektarjev ter vključuje več stavb in infrastrukturo, po poročanju medijev pa tudi podzemno zatočišče. Gre za projekt, ki združuje zasebnost, samozadostnost in stik z naravnim okoljem.
Kaj razkrivajo njegovi domovi
Čeprav gre za nepremičnine, ki presegajo običajne predstave, imajo presenetljivo jasne skupne značilnosti:
- lokacije ob vodi ali s poudarjeno naravno kuliso,
- močan poudarek na zasebnosti,
- večje, funkcionalno zasnovane celote z zunanjimi površinami.
Kot ugotavljajo analize portala Housing, njegov nepremičninski portfelj odraža zanimanje za kombinacijo razkošja, varnosti in tehnološko podprtih rešitev bivanja, trend, ki postopoma vpliva tudi na širše razumevanje sodobnega doma.
Vir: Daily Beast, Business Insider, Housing
