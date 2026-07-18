Kot poročajo ameriški mediji, hiša ni zanimiva le zaradi slavne lastnice, temveč tudi zaradi številnih luksuznih podrobnosti, med katerimi posebej izstopa prha za pse s toplo in hladno vodo.

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Posestvo stoji na približno 1,5 hektarja velikem zemljišču na mirni slepi ulici v enem najbolj zaželenih predelov Hamptonsa. Hišo je zasnovala priznana arhitektka in oblikovalka Kathrine 'Kitty' McCoy, dokončana pa je bila leta 2016. Gre za sodobno interpretacijo klasične hamptonske arhitekture z značilno leseno fasado, stebri in prostornimi verandami, ki ustvarjajo občutek brezčasne elegance.

icon-expand Hišo je zasnovala priznana arhitektka in oblikovalka Kathrine 'Kitty' McCoy. FOTO: Profimedia

Skoraj 500 kvadratnih metrov udobja

Po podatkih nepremičninskih portalov hiša meri približno 460 kvadratnih metrov. V njej je pet spalnic, šest kopalnic in dodatna toaleta, notranjost pa zaznamujejo visoki stropi, široke hrastove talne deske, pet kaminov in številni svetli prostori za druženje. Velika kuhinja z marmornim otokom se odpira v jedilnico in sončno dnevno sobo, francoska vrata pa povezujejo notranjost z zunanjimi terasami. Med zanimivejšimi prostori sta tudi knjižnica in zasebna telovadnica, ki se nahaja v urejeni spodnji etaži hiše.

icon-expand V hiši se nahaja pet spalnic. FOTO: Profimedia

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Spalnica s parno prho in pogledom na posestvo

Glavna spalnica deluje kot mini hotelski apartma. Kot poroča Home of Celebs, spalnica poleg lastnega kamina vključuje še kotiček za počitek, zasebni balkon in kopalnico s parno prho. Skupno sedem kopalnic zagotavlja dovolj udobja tudi za večjo družino ali številne goste.

icon-expand Zdi se, da je igralka poleg uspešne filmske kariere razvila še en talent - prepoznavanje nepremičnin z velikim potencialom. FOTO: Profimedia

Bazen, zunanji kamin in prha za štirinožne stanovalce

Čeprav hiša ponuja številne prestižne dodatke, največ pozornosti vzbuja prav prha za pse. Kot poročata New York Post in drugi ameriški mediji, je Meg Ryan, znana ljubiteljica živali, v hiši uredila poseben prostor za umivanje psov s toplo in hladno vodo. V svetu luksuznih nepremičnin so takšne podrobnosti vse pogostejše, saj kupci vse več pozornosti namenjajo tudi udobju hišnih ljubljenčkov. Zunanjost posestva je prav tako impresivna. Lastnikom bo na voljo ogrevan bazen velikosti približno 6 x 15 metrov, pokrite zunanje dnevne površine, velik zunanji kamin ter skrbno urejena vrtna zasnova z odraslim drevjem in visokimi živimi mejami, ki zagotavljajo zasebnost. Poleg tega hiša uporablja geotermalni sistem ogrevanja in hlajenja, ki velja za energetsko učinkovitejšo alternativo klasičnim sistemom. Celotno posestvo varuje tudi napreden varnostni sistem.

icon-expand Po podatkih nepremičninskih portalov hiša meri približno 460 kvadratnih metrov. FOTO: Profimedia

Meg Ryan vse bolj uspešna tudi kot nepremičninska investitorka

Kot pišejo ameriški mediji, je Meg Ryan hišo kupila leta 2024 za približno 11,7 milijona evrov. Če bi jo prodala po trenutni prodajni ceni okoli 13,3 milijona evrov, bi ustvarila približno 1,5 milijona evrov dobička. To ni njen prvi uspešen nepremičninski projekt. V zadnjih letih je kupila in prenovila več prestižnih nepremičnin v New Yorku in Kaliforniji. Kot piše The Real Deal, je lani prodala prenovljeno posestvo v Montecitu za 14,6 milijona evrov, pred tem pa je z dobičkom prodala tudi znameniti loft v newyorškem SoHu.

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Zdi se, da je igralka poleg uspešne filmske kariere razvila še en talent – prepoznavanje nepremičnin z velikim potencialom. Njena hiša v Hamptonsu pa dokazuje, da lahko tudi prha za psa postane ena glavnih prodajnih prednosti luksuznega doma.