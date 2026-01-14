Odprte police že vrsto let delijo mnenja notranjih oblikovalcev; eni jih imajo radi, drugi pa jih ne marajo zaradi njihovega potenciala za ustvarjanje nereda. Vendar Michelle Pfeiffer jasno prikazuje, da je mogoče odprte police pospraviti tako, da so videti urejene.

V svojem domu dokazuje, kako lahko te police prispevajo k urejenemu ambientu, ne da bi povzročile nered, ki se ga mnogi bojijo, piše Tportal. Na svojem Instagramu pokaže, da je ključ v premišljeni selekciji in postavitvi, kar omogoča, da vsak predmet dopolnjuje celoten videz, namesto da bi ga obremenjeval. S tem pristopom postanejo odprte police element lepote in reda v vašem bivalnem prostoru.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako urediti odprte police?

Ključni element pri urejanju odprtih polic je sposobnost ustvarjanja vizualnega ravnovesja in izogibanje preobremenjenosti. Michelle Pfeiffer je to umetnost do potankosti obvladala z vertikalnim skladiščenjem, kjer so njeni najljubši predmeti izpostavljeni na takšen način, da ne povzročajo optičnega kaosa, piše Tportal.

Kot pojasnjuje Vlatka Lake, strokovnjakinja za organizacijo prostora: "Za večino nas je dnevna soba srce doma, pa tudi mesto, kamor pogosto odlagamo vse živo. Da preprečite, da bi prostor preplavil nered, je pomembno kombinirati odprte in zaprte shranjevalne površine, kot so police in omarice." Ta strategija omogoča selektivno prikazovanje nekaterih predmetov, medtem ko so drugi skrbno pospravljeni, piše portal Homes and gardens.

icon-expand Ali veste, kako urediti odprte police? FOTO: Adobe Stock

Pri odprtih policah ni prostora za nepopolnosti

Za odprte police velja pravilo: kar vidiš, to dobiš. Zato ni prostora za nepopolnosti; red in selekcija sta ključnega pomena. Michelleina dnevna soba je zato odličen vir navdiha za osvežitev doma, še posebej med zimskimi meseci, ko več časa preživimo v zaprtih prostorih, še piše Tportal.

Kopenhaška oblikovalka notranjih prostorov Signe Kok Nielsen za portal Homes and gardens svetuje: "Bodite kritični in izbirajte samo predmete in knjige, ki vam nekaj pomenijo ali estetsko dopolnjujejo prostor."

Poudarja, da je pomembno, da se znebite stvari, ki jih ne potrebujete, da ustvarite prostor za nove ideje. Svetuje, da spremenite razporeditev predmetov in pustite nekaj praznega prostora, da se oko lahko odpočije. To omogoča, da vsak predmet pride do izraza in prostor diha.

icon-expand Ali veste, kako urediti odprte police? FOTO: Adobe Stock

Pametne rešitve za shranjevanje drobnih predmetov

Poleg razstavljenih predmetov ne smemo pozabiti na pametne rešitve za shranjevanje drobnih, a nujnih predmetov. V ta namen Vlatka Lake predlaga uporabo dekorativnih košar ali škatel. Ti predmeti so zelo učinkoviti za shranjevanje odej, daljinskih upravljalnikov in podobnih drobnih stvari. "Videti so namerno in elegantno, a so idealni za shranjevanje dek, daljinskih upravljalnikov in podobnih predmetov," pojasnjuje Lakeova za Homes and gardens. Tako lahko skrijete vse, kar bi sicer ustvarilo nered. S pravilno izbiro teh shranjevalnih enot boste ustvarili še bolj dodelan in funkcionalen videz vaših odprtih polic.