Odprte police so zadnja leta veljale za nepogrešljiv del sodobnih dnevnih sob. Knjige, fotografije, sveče in različni dekorativni predmeti naj bi prostoru dodali osebnost. Toda vse več notranjih oblikovalcev opozarja na drugo plat takšne ureditve: police se hitro spremenijo v vir vizualnega nereda. Zato v ospredje prihaja nov trend, ki stavi na bolj umirjen in prečiščen videz doma. Gre za tako imenovane nevidne omare, ki se skoraj povsem zlijejo s stenami. Rešitev je v zadnjem času pritegnila veliko pozornosti tudi zaradi doma Justina in Hailey Bieber, kjer so oblikovalci prostor za shranjevanje skrili tako spretno, da ga na prvi pogled skoraj ni opaziti.

Kaj so nevidne omare?

Osnovna ideja je preprosta. Vrata omar so izdelana v enaki barvi in slogu kot stene, pogosto brez vidnih ročajev in izrazitih dekorativnih elementov. Zaradi tega omare ne izstopajo, temveč delujejo kot naravno nadaljevanje stene. Takšen pristop ustvarja bolj urejen videz prostora in zmanjšuje občutek prenatrpanosti. Posebej dobro se obnese v manjših stanovanjih, kjer lahko že nekaj vizualnega reda pomembno vpliva na občutek prostornosti.

Zakaj so vse bolj priljubljene?

icon-expand Na prvi pogled jih skoraj ne opazite, a prav te vgradne omare so eden največjih trendov sodobnega opremljanja domov. FOTO: Shutterstock

Notranji oblikovalci poudarjajo, da ne gre zgolj za estetsko rešitev. Dom z manj vizualnega hrupa pogosto deluje bolj sproščujoče in prijetno za bivanje. Ko omare izginejo v ozadje, pridejo bolj do izraza arhitektura prostora, kakovostni kosi pohištva in skrbno izbrani dekorativni dodatki. Zaprte površine imajo še eno prednost: nered ostane skrit. Namesto vsakodnevnega pospravljanja odprtih polic lahko številne predmete preprosto shranite za vrati omar.

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Ne pomeni, da se morate odpovedati dekoraciji

Strokovnjaki poudarjajo, da cilj ni popolnoma prazen dom. Prav nasprotno. Ko je razstavljenih manj predmetov, imajo tisti, ki ostanejo na ogled, večjo vrednost in opaznost. Ena zanimiva vaza, umetniška slika ali družinska fotografija lahko naredi večji vtis kot polica, polna različnih drobnarij.

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Kako trend uporabiti tudi v svojem domu?

icon-expand Ko se omare zlijejo s stenami, pridejo do izraza arhitektura prostora, izbrani kosi pohištva in dekoracija. FOTO: Profimedia

Za učinek nevidnih omar ni treba prenoviti celotnega stanovanja. Pomagate si lahko že z nekaj preprostimi triki: - omaro prebarvajte v enak odtenek kot steno, - izberite čim manj opazne ročaje, - uporabite omare od tal do stropa, - odprte police omejite na en manjši del prostora. S tem boste zmanjšali vizualni kontrast in ustvarili bolj umirjen videz prostora.

Trend, ki bo verjetno ostal

Čeprav številni trendi pridejo in hitro izginejo, imajo nevidne omare potencial za dolgoročno priljubljenost. Ne zahtevajo manj stvari, temveč bolj premišljeno shranjevanje. Prav zato številni oblikovalci menijo, da bodo v prihodnjih letih postale ena najbolj zaželenih rešitev za sodobne domove.

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