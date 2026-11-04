Tudi lastništvo razkošne nepremičnine ne zagotavlja mirnega življenja. To je na lastni koži občutil Nicolas Cage, ki se je zaradi obsežnega ugreza tal ob svoji obmorski vili v Malibuju znašel v precej nenavadnih okoliščinah. Igralec je nedavno priznal, da trenutno večinoma živi po hotelih in se pošalil, da je postal nekakšen brezdomec.

icon-expand Nicolas Cage FOTO: Profimedia

Razkošna vila v Malibuju je ostala brez dovoza

Cageova nepremičnina v kalifornijskem Malibuju je vredna približno 11 milijonov evrov. Igralec jo je kupil leta 2024, obsega pa približno 366 kvadratnih metrov bivalnih površin. Sodobno zasnovana hiša stoji tik ob oceanu, zato je njena lega sicer izjemno privlačna, vendar prinaša tudi tveganja, povezana z obalno erozijo. Težave so se začele septembra, ko so se tla pred nepremičnino nenadoma začela ugrezati. Del dovoza se je zrušil, razpoke pa so se razširile tudi na bližnjo cesto. Po poročanju časnika Los Angeles Times je udor dosegel približno 7,6 metra globine in okoli 18 metrov širine. Posnetki s kraja dogodka so pokazali ogromno luknjo, v katero so se pogreznili deli asfalta in betona. V njej so končali tudi prenosno stranišče z bližnjega gradbišča, deli ograje in druga gradbena oprema.

icon-expand Zaradi udora so morali evakuirati tudi sosede. FOTO: Profimedia

Zaradi udora so morali evakuirati tudi sosede

Dogodek ni prizadel zgolj slavnega igralca. Razmere so bile tako resne, da je mesto Malibu razglasilo izredne razmere in odredilo evakuacijo prebivalcev na prizadetem območju. Po uradnih podatkih mestnih oblasti Malibu je bilo zaradi nevarnih razmer in težav z dostopom prizadetih 31 nepremičnin. Sedem hiš je bilo označenih kot nevarnih za bivanje, pri dodatnih 24 pa je bila težava predvsem v tem, da zaradi poškodovane ceste do njih ni bil več mogoč varen dostop z vozili. Kot je poročal britanski časnik The Guardian, so oblasti opozorile tudi na nevarnost za intervencijske službe, saj poškodovana cesta ni več zagotavljala varnega dostopa gasilcem in reševalcem. Vzrok za udor naj bi bila obalna erozija, ki so jo še poslabšali močni valovi, visoka plima in vremenske razmere, povezane s tropsko nevihto Marie.

Nicolas Cage zdaj večinoma prebiva v hotelih

O svojem trenutnem življenju je 62-letni igralec spregovoril na dogodku L. A. Comic Con. Ko so ga vprašali o načrtih za noč čarovnic, je razkril, da zaradi težav z nepremičnino ne more uživati v običajnih prazničnih navadah. "Trenutno sem nekako brezdomec. Z mojo hišo v Malibuju se je nekaj zgodilo, zato večinoma živim po hotelih," je po poročanju portala People povedal igralec. Dodal je, da tako letos ne bo mogel sprejemati otrok, ki bi na njegovem domu trkali na vrata in prosili za sladkarije. To je sicer nekaj, v čemer bi po lastnih besedah z veseljem užival. Kljub neprijetnim okoliščinam pa ni želel, da bi njegova štiriletna hčerka August ostala brez prazničnega doživetja. Načrtoval je, da jo bo odpeljal na obhod hiš v Santa Monici, kjer bo lahko zbirala sladkarije. Ko bo deklica zaspala, pa si je nameraval ogledati filmsko klasiko Izžarevanje režiserja Stanleyja Kubricka.

icon-expand Zaradi udora so morali evakuirati tudi sosede. FOTO: Profimedia

Igralec se trudi rešiti svojo obmorsko nepremičnino

Cage kljub težavam očitno ne namerava kar obupati nad svojo nepremičnino. Po podatkih Los Angeles Timesa je pridobil več dovoljenj za nujna dela, s katerimi želi zaščititi hišo pred nadaljnjim propadanjem. Med predvidenimi posegi so odstranjevanje porušenega materiala, odvzem vzorcev tal in priprava na utrditev območja. Ob obali so predvideli tudi namestitev vreč s peskom, ki naj bi pomagale zmanjšati vpliv močnih valov in nadaljnje erozije. Popravila bodo zahtevna, saj težava ni omejena zgolj na poškodovani dovoz. Ogrožena je tudi cesta, ki je edina dostopna pot do več nepremičnin na tem delu obale. Po zadnjih poročilih natančen datum, ko se bodo lahko prebivalci varno vrnili v svoje domove, še ni znan.

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