Kopalnica kot podaljšek domačega bivanja

Pamela Anderson je v svojem domu pokazala, da kopalnica ni nujno ločen, hladen prostor, temveč lahko deluje kot naravno nadaljevanje bivalnih prostorov. Njena zasnova združuje elemente, ki jih običajno vidimo v dnevni sobi, in jih preseli v intimnejši kontekst. V prostoru izstopa kristalni lestenec, ki ustvarja občutek elegance in mehke svetlobe. Ta izbira popolnoma spremeni zaznavo kopalnice, saj jo približa občutku hotelskega salona ali zasebnega wellnessa. Stene v odtenkih bordo barve in kremne osnove pa poskrbijo za toplino, ki preprečuje občutek sterilnosti. Prav kombinacija temnejših in svetlejših tonov ustvari vizualno ravnovesje, ki deluje pomirjujoče. Galerijska stena z mešanimi okvirji doda osebno noto, saj prostor poveže z zgodbami, spomini in umetniškimi elementi. S tem kopalnica postane bolj intimna in manj generična.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Moč nepričakovanih dekorativnih odločitev

Eden ključnih elementov tega sloga je ideja, da kopalnica ne sme slediti zgolj funkcionalni logiki, temveč tudi estetski drznosti. Pamela Anderson uporablja detajle, ki jih v kopalnicah običajno ne pričakujemo, kar prostoru doda značaj. Tako imenovana "unexpected red theory" temelji na vključevanju rdečih ali bordo poudarkov na nepričakovanih mestih. Ti detajli delujejo subtilno, a hkrati zelo učinkovito, saj prostor takoj dvignejo na višjo estetsko raven. Namesto klasične živo rdeče barve se uporabljajo bolj umirjeni vinsko rdeči odtenki, ki prostoru dodajo globino in sofisticiranost. Ti toni so še posebej priljubljeni v sodobnem interierju, saj ustvarjajo občutek topline brez pretirane intenzivnosti.

Preberi še Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji

Dekor, ki kopalnico spremeni v bivalni prostor

Ključ do tega videza je plastenje dekorativnih elementov, ki jih običajno povezujemo z drugimi prostori v domu. Pamela Anderson jih premišljeno vključuje, da kopalnica ne deluje prazno ali zgolj utilitarno. Majhni dodatki, kot so elegantne mizice ob kadi, ustvarijo občutek udobja in funkcionalnosti. Takšni kosi omogočajo, da kopalnica postane prostor, kjer se dejansko zadržujemo dlje. Osvetlitev ima pri tem ključno vlogo, saj mehka svetloba oblikuje razpoloženje prostora. Kombinacija visečih svetil in manjših ambientalnih luči poskrbi za občutek intime in topline. Dekorativni elementi, kot so okvirji za slike, sveče in kovinski detajli, pa prostor povežejo v celoto. Prav ti majhni poudarki ustvarijo občutek premišljenega, a sproščenega interierja.

icon-expand Kopalnica FOTO: Shutterstock

Preberi še Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah

Kako ta slog prenesti v svoj dom?