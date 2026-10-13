Dom princese Diane je odseval njeno osebnost

Ko se je Diana leta 1981 po poroki s princem Charlesom preselila v Kensingtonsko palačo, si je želela zgodovinsko okolje prilagoditi svojemu okusu. Pri prenovi stanovanj, ki so obsegala več nadstropij, ji je pomagal notranji oblikovalec Dudley Poplak. Kot piše revija Marie Claire UK, je Diana želela ohraniti zgodovinski značaj palače, obenem pa ustvariti prijetnejši, sodobnejši dom. Namesto strogega, skoraj muzejskega videza je izbrala opremo, ki je združevala klasično pohištvo, dekorativne tkanine in osebne spomine. Prav ta preplet je dal prostorom značaj. V njih so se srečevali starinsko pohištvo, umetniška dela, družinske fotografije in okrasni predmeti, ki niso bili izbrani zgolj zaradi prestiža, temveč tudi zaradi osebnega pomena.

icon-expand Dom Diane in Charlesa v sklopu Kensingtonske palače. FOTO: Profimedia

Nežno rožnata in masleno rumena sta ustvarili toplino

Med značilnimi elementi Dianinega doma so bili nežno rožnati odtenki, svetlo modra in masleno rumena. Barve so prostorom dale mehkobo, vendar niso delovale dolgočasno, saj jih je dopolnjevala premišljena kombinacija vzorcev in različnih tekstur. V dnevni sobi je izstopal rožnat kavč z okrasnimi blazinami, ki ga je dopolnjevala svetlo modra tapeta s cvetličnim vzorcem in modre zavese. V bolj formalnem prostoru za sprejem gostov so prevladovale svetlo rumene stene, umetniške slike in kombinacija starinskega ter sodobnejšega pohištva. Takšno barvno kombinacijo lahko preizkusimo tudi doma. Masleno rumene stene se lepo povezujejo z umazano rožnatim oblazinjenjem, svetlim lesom in naravnimi tkaninami. Za bolj umirjen videz lahko rumeno uporabimo le na eni steni ali z dodatki, kot so blazine, zavese in okrasne prevleke.

icon-expand Med značilnimi elementi Dianinega doma so bili nežno rožnati odtenki. FOTO: Profimedia

Cvetlični vzorci, žamet in pohištvo z značajem

Diana se ni bala dekorativnih tkanin. V njenih prostorih so se pojavljali cvetlični vzorci, bogate zavese, oblazinjeno pohištvo in preproge z izrazitimi motivi. Takšna oprema je ustvarila večplastno podobo, v kateri se različni elementi niso nujno ujemali v popolnoma enotnem slogu, a so skupaj delovali domače. Pomembno vlogo so imele tudi teksture. Žametne sedežne garniture, mehke blazine in težje zavese so prostoru dodale globino ter občutek udobja. Ob njih so stali klasični kosi pohištva in okrasni predmeti, ki so poudarjali zgodovinski značaj palače. Dianin slog je zanimiv tudi zato, ker ni temeljil na enem samem modnem pravilu. Namesto da bi vse podredila nevtralnim barvam in čim manj predmetom, je kombinirala različne materiale, motive in obdobja. Takšen pristop je lahko navdih tudi za današnje domove, v katerih želimo združiti staro in novo, ne da bi prostor deloval neurejeno.

icon-expand Dianin slog je zanimiv tudi zato, ker ni temeljil na enem samem modnem pravilu. FOTO: Profimedia

Družinske fotografije in drobni predmeti so naredili razliko

Razkošno pohištvo samo po sebi še ne ustvari domačnosti. Pri Diani so pomembno vlogo igrale družinske fotografije, knjige, cvetje in manjši okrasni predmeti, razporejeni po prostorih. Na klavirju in ob kaminu so bile fotografije članov družine, knjižne police pa so prostoru dale občutek, da se v njem resnično živi. Tudi manjši okrasni predmeti so razbili formalnost palače in vnesli nekaj igrivosti. Prav osebni detajli so tisti, ki jih lahko najlažje prenesemo v svoje stanovanje. Ni treba kupiti nove sedežne garniture ali zamenjati vsega pohištva. Včasih zadostujejo uokvirjene fotografije, najljubše knjige, vaza s svežim cvetjem ali star predmet, ki ima za nas posebno vrednost.

icon-expand Pri Diani so pomembno vlogo igrali tudi cvetje in manjši okrasni predmeti. FOTO: Profimedia

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