Hiša, ki jo poznajo ljubitelji romantičnih filmov

Petnadstropna mestna hiša stoji na naslovu 328 West 89th Street v prestižni newyorški soseski Upper West Side na Manhattnu. Njena opečnata fasada, svetli kamniti detajli in značilna zalivna okna so ljubiteljem filma dobro znani. Prav ta zunanjost je namreč v filmu iz leta 1998 predstavljala dom Kathleen Kelly, lastnice majhne knjigarne. Kot poroča ameriški New York Post, je nepremičnina naprodaj za približno 3,6 milijona evrov. Hiša je bila zgrajena leta 1894 in obsega približno 547 kvadratnih metrov. Ima osem spalnic, devet kopalnic, več kaminov in zasebni vrt. Vendar obstaja zanimiva podrobnost: notranjosti hiše v filmu pravzaprav niso uporabljali. Gledalci so lahko občudovali njeno zunanjost, prizori iz doma Kathleen Kelly pa so nastali drugje.

icon-expand Ljubitelji romantične komedije Čaka te pošta imajo razlog za nostalgijo. FOTO: Profimedia

Pet nadstropij, osem spalnic in zasebni vrt

Nepremičnina je značilen primer mestne hiše z Upper West Sida. Posebnost so predvsem velika zalivna okna, opečnata fasada in arhitekturni detajli iz apnenca, ki stavbi dajejo prepoznaven videz. Po podatkih nepremičninskega portala Realtor.com meri hiša 5885 kvadratnih čevljev oziroma približno 547 kvadratnih metrov. Stavba je trenutno razdeljena na sedem stanovanjskih enot, zato ne gre za običajno enodružinsko hišo, kot bi si jo morda predstavljali ob gledanju filma. Novi lastnik bi jo lahko ob ustreznih dovoljenjih in prenovi ponovno preoblikoval v veliko družinsko domovanje. To bi bila precej drugačna zgodba od trenutne razdelitve, ki omogoča več ločenih stanovanj.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 6 Hiša, ki jo poznajo ljubitelji romantičnih filmov











Prodaja sovpada z novico o novi različici filma

Zanimivo je tudi časovno sovpadanje prodaje z novico iz filmskega sveta. Warner Bros. namreč pripravlja novo različico oziroma novo zgodbo, povezano s filmom Čaka te pošta. Kot je poročal ABC News, bo projekt režiral Jason Orley, ki bo sodeloval tudi pri pisanju scenarija. Podrobnosti zgodbe za zdaj ostajajo skrivnost. Za zdaj tudi ni potrjeno, da bi se v novem filmu vrnila Meg Ryan in Tom Hanks. Izvirni film iz leta 1998 je režirala Nora Ephron. V njem sta igralca upodobila poslovna tekmeca, ki se zaljubita prek anonimnih elektronskih sporočil, ne da bi vedela, kdo se skriva na drugi strani zaslona. Film je po podatkih revije Variety po vsem svetu zaslužil več kot 240 milijonov evrov.

icon-expand Prodaja sovpada z novico o novi različici filma. FOTO: Profimedia

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