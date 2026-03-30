Z osupljivimi 495 hektarji zemljišča, zasebnim živalskim vrtom ter vilo v toskanskem slogu je na nepremičninskem trgu znova v središču pozornosti. Kot poroča Robb Report, je Marconi posestvo v San Juan Capistranu na prodaj za pribl. 23 milijonov evrov, pri čemer se razteza med Los Angelesom in San Diegom ter vključuje tudi izjemno 20,6-hektarsko zatočišče za divje živali. Podobno piše tudi Yahoo News, ki dodaja, da je posestvo z eksotičnimi živalmi nastalo po Marconijevem safariju v Afriki, ki ga je navdihnil k ustvarjanju mogočnega rezervata z zebrami, antilopami in še marsičem.

Ko narava in luksuz zlijeta v eno

Na posestvu se nahaja velika vila s 464 kvadratnimi metri, zasnovana v toskanskem slogu, obdana s kamnitimi mostovi, oljčnimi in limoninimi drevesi ter umetniškimi kipi. Kot navaja Luxury Property News, je posestvo pravzaprav delujoča kmetija, s kar 20.000 drevesi limon vrste Eureka in 1.000 oljkami, poleg tega pa ponuja tudi organsko pridelane citruse. V notranjosti obiskovalca pričakajo razkošne marmorne kopalnice, svetla kuhinja z velikim otokom, meditativen kotiček, vinsko-cigarni salon ter celo prostor za vadbo. Ločeno od glavne vile stojijo še:

- hiša za goste,

- prostori za osebje in

- umetniški atelje, ki je popolno zatočišče za nekoga, ki si želi miru sredi narave.

icon-expand Na prodaj je Marconi Ranch, razkošno posestvo pokojnega soustanovitelja Herbalifea, Dicka Marconija. FOTO: Profimedia

Zasebni živalski vrt – atrakcija, ki jo premore le peščica nepremičnin

Največ pozornosti pa nedvomno vzbudi eksotični živalski vrt, ki vključuje zebre, elande, antilope ter puščavske želve. Po navedbah portala Blic.rs je živalski vrt zasnovan kot varno, ograjeno območje, ki omogoča idealne življenjske razmere za te nenavadne sostanovalce, zaradi česar je posestvo prava redkost na trgu luksuznih nepremičnin. Poleg živalskega vrta posestvo ponuja tudi veliko jezero, štiri ribnike, opazovalnico zvezd in zasebno kapelo z repliko Michelangelove Pieta, kar dodatno poudarjajo tako Robb Report kot Yahoo News.

icon-expand Marconi Ranch ima tudi zasebno kapelo z repliko Michelangelove Pieta. FOTO: Profimedia

Zgodba o uspehu, zapisana na zemlji

Dick Marconi, ki je umrl leta 2024, je bil več kot le soustanovitelj Herbalifea. Bil je avtomobilski navdušenec, filantrop in podjetnik, ki je iz skromnih začetkov ustvaril imperij. Njegova zgodba je navdihovala številne, od priselitve v Kalifornijo s 460 evrov, do ustanovitve multimilijonskega podjetja, kot pišejo pri Luxury Property News in Real Estate Investor Magazines. Njegova ljubezen do umetnosti in avtomobilov je danes vidna v Marconi Automotive Museum & Foundation for Kids, v katerem je shranjena njegova zbirka vozil, medtem ko nepremičnina, ki jo je negoval tri desetletja, zdaj čaka novega lastnika, morda nekoga, ki v življenju išče enak preplet narave, miru in ekstravagance.

icon-expand Eksotični živalski vrt vključuje zebre, elande, antilope ter puščavske želve. FOTO: Profimedia

Kdo bo njegov naslednji skrbnik?