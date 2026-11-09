Agatha Christie je v stanovanju živela 27 let

V prestižni londonski četrti Chelsea stoji stanovanjska stavba Swan Court, ki skriva zanimivo zgodovino. Med njenimi nekdanjimi prebivalci je bila tudi Agatha Christie, ena najbolj znanih avtoric kriminalnih romanov na svetu. Pisateljica je stanovanje kupila leta 1948 skupaj z drugim možem, arheologom sirom Maxom Mallowanom. V njem sta živela vse do njene smrti leta 1976. To je bil njun londonski dom, v katerem je Christiejeva preživela pomemben del svojega ustvarjalnega življenja. Z naslovom so povezane tudi nekatere njene literarne uspešnice. Med deli, ki jih povezujejo s tem obdobjem, so The Witness for the Prosecution, Ordeal by Innocence in znamenita gledališka igra The Mousetrap, ki je postala ena najdlje uprizarjanih predstav na svetu.

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icon-expand FOTO: Profimedia

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icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 4 Agatha Christie







Nekdanje stanovanje slavne pisateljice je naprodaj za 2,4 milijona evrov

Nepremičnina v stavbi Swan Court je zdaj na prodaj za približno 2,4 milijona evrov. Gre za stanovanje s površino okoli 109 kvadratnih metrov, ki se nahaja v drugem nadstropju stavbe. Po podatkih nepremičninske agencije Sandfords ima dve spalnici, dve kopalnici, prostorno dnevno sobo in sodobno kuhinjo. Velika okna v bivalni prostor prepuščajo veliko naravne svetlobe, razporeditev prostorov pa omogoča ločitev jedilnega in dnevnega dela. Posebnost nepremičnine je tudi njena zgodovina. Današnji lastnik bo kupil stanovanje, v katerem je nekoč živela pisateljica, katere knjige so zaznamovale svetovno kriminalno književnost.

Notranjost je povsem prenovljena, prvotnih predmetov ni več

Kdor bi pričakoval, da bo v stanovanju našel pisalno mizo Agathe Christie, njene knjige ali osebne predmete, bo razočaran. Notranjost je bila namreč temeljito prenovljena, zato od prvotne ureditve iz časa, ko sta tam živela zakonca Mallowan, ni ostalo veliko. Prostori so danes opremljeni v sodobnem slogu. Kuhinja ima zelene elemente in marmorne delovne površine, dnevni prostor pa združuje udobno sedežno garnituro in jedilni kotiček. Tudi spalnici in kopalnici sta prilagojeni današnjim standardom bivanja. Posodobljena je bila tudi skupna infrastruktura stavbe. Stanovalcem so na voljo dvigala, videonadzor, urejen vhod in recepcija, ki deluje neprekinjeno. Kupca tako ne čaka ohranjen pisateljičin dom, temveč sodobna nepremičnina, ki se lahko pohvali z izjemno literarno preteklostjo.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 7 Stanovanje Agathe Christie













V isti stavbi je živela tudi Margaret Thatcher

Swan Court ni bil dom samo Agathe Christie. V stavbi so skozi desetletja živela tudi druga znana imena britanske družbe. Med njimi je bila igralka Sybil Thorndike, ki je bila posebej cenjena zaradi svojih gledaliških vlog. V stavbi je živela z možem Lewisom Cassonom, prav tako igralcem. Zanimiva je tudi povezava z nekdanjo britansko premierko Margaret Thatcher. S soprogom Denisom sta si prav v Swan Courtu uredila prvi skupni dom po poroki leta 1951. V njem sta živela do leta 1957, ko sta se preselila drugam. Stavba je bila zgrajena leta 1931 v slogu art deco, ki ga prepoznamo po elegantnih geometrijskih oblikah, izrazitih linijah in značilnih arhitekturnih podrobnostih. Prestižna lokacija v Chelseaju je skozi leta privabljala številne znane prebivalce.

Nepremičnina, ki prodaja tudi zgodbo

Londonski nepremičninski trg pozna številne prestižne naslove, vendar ima nekdanji dom Agathe Christie nekaj, česar ni mogoče poustvariti z drago prenovo ali oblikovalskim pohištvom. To je povezava z eno najpomembnejših pisateljic kriminalnih zgodb. Čeprav v stanovanju ni več njenih osebnih predmetov, ostaja dejstvo, da je prav tam preživela skoraj tri desetletja svojega življenja. Za prihodnjega lastnika bo zato njegova največja posebnost morda prav zgodba, ki se skriva za njegovimi vrati.

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