Po poročanju revije People se je na nepremičninskem trgu v Los Angelesu pojavila hiša, ki jo pozna skoraj ves svet. Ikonična vila, katere zunanjost je v kultni seriji Princ z Bel-Aira (The Fresh Prince of Bel-Air) predstavljala dom družine Banks , je namreč naprodaj prvič po 48 letih.

Čeprav je serija, ki jo je svet spoznal v devetdesetih letih, potekala v premožnem predelu Bel-Aira, je hiša, ki jo vsi tako dobro poznamo iz uvodne špice, pravzaprav v Brentwoodu, enem izmed najprestižnejših predelov Los Angelesa. Kot poroča WBLS, gre za mirno rezidenčno okolje z velikimi parcelami, starimi drevesi in arhitekturo, ki poudarja zasebnost.

Vila je bila zgrajena leta 1937 in je primer georgijanskega kolonialnega sloga. Simetrična fasada, mogočen vhod in štirje prepoznavni stebri ustvarjajo brezčasno eleganco, ki se popolnoma ujema z idejo klasičnega ameriškega doma. Kot navaja WBLS, hiša obsega več kot 560 kvadratnih metrov bivalne površine, ima šest spalnic in sedem kopalnic ter stoji na izjemno veliki parceli, ki omogoča urejen vrt, zasebne poti in dovolj prostora za sprostitev na prostem.