Po poročanju revije People se je na nepremičninskem trgu v Los Angelesu pojavila hiša, ki jo pozna skoraj ves svet. Ikonična vila, katere zunanjost je v kultni seriji Princ z Bel-Aira (The Fresh Prince of Bel-Air) predstavljala dom družine Banks, je namreč naprodaj prvič po 48 letih.
Zgodba o hiši, ki je postala televizijska legenda
Čeprav je serija, ki jo je svet spoznal v devetdesetih letih, potekala v premožnem predelu Bel-Aira, je hiša, ki jo vsi tako dobro poznamo iz uvodne špice, pravzaprav v Brentwoodu, enem izmed najprestižnejših predelov Los Angelesa. Kot poroča WBLS, gre za mirno rezidenčno okolje z velikimi parcelami, starimi drevesi in arhitekturo, ki poudarja zasebnost.
Vila je bila zgrajena leta 1937 in je primer georgijanskega kolonialnega sloga. Simetrična fasada, mogočen vhod in štirje prepoznavni stebri ustvarjajo brezčasno eleganco, ki se popolnoma ujema z idejo klasičnega ameriškega doma. Kot navaja WBLS, hiša obsega več kot 560 kvadratnih metrov bivalne površine, ima šest spalnic in sedem kopalnic ter stoji na izjemno veliki parceli, ki omogoča urejen vrt, zasebne poti in dovolj prostora za sprostitev na prostem.
Luksuz, ki presega številke
Po poročanju TMZ naj bi bila nepremičnina na trgu ponujena za okoli 25,8 milijona evrov. Cena odraža tako arhitekturno vrednost kot dejstvo, da gre za hišo, ki je postala del globalne pop kulture. Kot piše TMZ, strokovnjaki pričakujejo veliko zanimanja, saj je to redka priložnost za nakup doma, ki združuje prestižno lokacijo, velik vrt in prepoznavno zgodbo.
Zunanjost, ki jo prepozna ves svet
Čeprav so bile notranje scene serije snemane v studiu, je zunanjost hiše postala ena najbolj prepoznavnih televizijskih podob. Kot poroča WBLS, številni oboževalci hišo prepoznajo v trenutku, še preden se v mislih zasliši znamenita uvodna glasba. Prav ta močna vizualna identiteta je hiši skozi desetletja zagotovila kultni status.
Vir: People, WBLS, TMZ
