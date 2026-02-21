Zakaj je globinsko čiščenje pred pomladjo pomembno

Predpomladansko čiščenje je po navedbah Better Homes Garden ključno zato, ker se pozimi v domu nabere več prahu, vlage in nečistoč. Globinsko čiščenje pred sezono odprtih oken zmanjša alergene in izboljša kakovost zraka v prostoru.

1. Temeljito čiščenje kuhinjskih površin

Razmaščevanje kuhinjskih pultov Kuhinjske površine so po podatkih Good Housekeeping med najbolj obremenjenimi v domu, saj se na njih nabirajo maščoba, ostanki hrane in bakterije. Uporabite raztopino tople vode in blagega mila, pri trdovratnih madežih pa kis, ki razgradi maščobo, kot piše Martha Stewart Living.

icon-expand Kuhinjske pulte raje očistite z vročo milnico FOTO: Shutterstock

Čiščenje notranjosti kuhinjskih omaric Zimski meseci pogosto prinesejo več kuhanja, zato se v omaricah naberejo drobtine in prah. Real Simple navaja, da je dovolj že topla voda z blagim čistilom in suha krpa za končno brisanje.

2. Globinsko čiščenje kopalnice

Odstranjevanje vodnega kamna Vodni kamen se pozimi nabira hitreje zaradi večje uporabe tople vode. Better Homes Gardens poroča, da kis učinkovito razgradi mineralne ostanke, zato ga lahko uporabite na pipah, tuš kabinah in ploščicah. Razkuževanje površin Kopalniške površine zahtevajo redno razkuževanje. Good Housekeeping navaja, da alkoholne raztopine hitro odstranijo bakterije in ne puščajo lis.

icon-expand Obstaja več mešanic, ki jih lahko preizkusite za čiščenje FOTO: Shutterstock

3. Pranje zaves in tekstila

Zavese, pregrinjala in odeje zadržujejo prah in alergene. Martha Stewart Living piše, da je pranje tekstila pred pomladjo ključno za zmanjšanje dražilcev v zraku. Uporabite program za občutljive tkanine in jih posušite na zraku.

4. Globinsko čiščenje tal

Odstranjevanje prahu iz težko dostopnih mest Pod kavči, posteljami in omarami se nabira največ prahu. Real Simple navaja, da je priporočljivo premakniti pohištvo in posesati celotno površino, saj se tam zadržujejo alergeni.

icon-expand Zavese FOTO: Dreamstime

Čiščenje trdih talnih površin Za lesena ali laminatna tla uporabite blago čistilo. Better Homes Gardens opozarja, da preveč vode lahko poškoduje les, zato naj bo krpa le rahlo vlažna.

5. Čiščenje oken in okenskih polic

Okna so po zimskem obdobju pogosto umazana zaradi kondenza in vremenskih vplivov. Good Housekeeping piše, da je kisova raztopina idealna za odstranjevanje lis, medtem ko mikrokrpa poskrbi za sijaj brez lis.

6. Osvežitev vzmetnic in posteljnih površin

Vzmetnice zadržujejo prah, kožne celice in alergene. Martha Stewart Living navaja, da je priporočljivo posuti površino s sodo bikarbono, pustiti delovati eno uro in nato temeljito posesati.

icon-expand Vzmetnica FOTO: Shutterstock

7. Organizacija in odstranjevanje odvečnih predmetov

Pred pomladjo je idealen čas za odstranjevanje stvari, ki jih ne uporabljate več. Real Simple poudarja, da zmanjšanje navlake izboljša počutje in olajša vzdrževanje čistoče. Organiziran dom omogoča hitrejše čiščenje in manj nabiranja prahu. Ko opravite ta ključna opravila, ustvarite bolj svež, zdrav in organiziran dom, ki je pripravljen na pomlad. Globinsko čiščenje ne izboljša le videza prostora, temveč tudi kakovost zraka in splošno počutje, kar potrjujejo številni strokovni viri s področja gospodinjstva in urejanja doma.