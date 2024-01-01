Dominvrt.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Dom
Interier Dekor Nepremičnine Praznično Domovi slavnih Še boljši dom in vrt
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Interier

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Triki

Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Triki

Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa

Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Naravno

Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa

Če posteljo obrnete v to smer, boste bolje spali
Interier

Če posteljo obrnete v to smer, boste bolje spali

Dober spanec je bistvenega pomena prav za vsakega izmed nas. Če želite svojo spalno rutino še poglobiti, imate za to na voljo kar nekaj možnosti. Včasih pomaga že sprememba temperature v prostoru in nove rjuhe, ali pa morda potrebujete novo vzmetnico. Toda ali ste kdaj pomislili, da bi posteljo obrnili v drugo smer in si tako zagotovili boljši spalni položaj?

Interier

Pametno izberite barvo spalnice saj vpliva na naslednje

Opremljate spalnico in razmišljate, katero barvo bi izbrali? Zakaj se ne bi odločili za modro? Barve na nas psihološko vplivajo, modra pa deluje pomirjujoče, zato je idealna izbira za prostor počitka. Študije so celo pokazale, da naj bi v modri spalnici najboljše spali. Seveda pa to barvo izberite le, če čutite, da na vas res tako vpliva.

Pametno izberite barvo spalnice saj vpliva na naslednje
7 načinov, kako narediti zastarelo kuhinjo bolj moderno
Interier

7 načinov, kako narediti zastarelo kuhinjo bolj moderno

Če je vaša kuhinja še iz časov, preden so zaradi minimalističnih oblikovalskih trendov postale priljubljene povsem bele kuhinje, njen zastarel videz lahko pokvari vtis sodobnega doma. Toda zamenjava starih lesenih omaric je drag in zamuden projekt, za katerega nima vsakdo časa ali proračuna. Na srečo obstaja veliko načinov za osvežitev kuhinje, ne da bi omarice dejansko morali zamenjati.

Restavracija, v kateri je vse videti, kot bi bilo narisano
Interier

Restavracija, v kateri je vse videti, kot bi bilo narisano

Pred nekaj meseci je svoja vrata odprla prav posebna restavracija. Nahaja se v središču New Yorka, toda bolj kot njena lokacija zanimanje vzbuja njena notranjost. Celoten interier je namreč zasnovan v slogu pobarvanke.

Vrata naj ne bodo le funkcionalni del doma, temveč ključni oblikovalski element
Interier

Vrata naj ne bodo le funkcionalni del doma, temveč ključni oblikovalski element

Vrata niso le prehodni element med prostori, ampak pomemben del notranje opreme, ki vpliva na videz, udobje in funkcionalnost doma. Pri izbiri je pomembno razmerje med estetiko, kakovostjo in vzdrževanjem. Na voljo so različni materiali, obdelave in površine, ki omogočajo usklajenost z vsakim slogom interierja.

Trendi, ki so zavzeli družbena omrežja, a jih bomo kmalu pozabili
Interier

Trendi, ki so zavzeli družbena omrežja, a jih bomo kmalu pozabili

Družbena omrežja nas zlahka prepričajo, da podležemo hitrim trendom. Toda oblikovalci svetujejo, naj pri opremljanju doma raje damo prednost trajnosti in estetiki, ki nas bo spremljala na dolgi rok. Sem sodi tudi izogibanje pretirano minimalističnim ali po drugi strani pretirano izstopajočim kosom. Poglejmo, katerih trendov se bomo kmalu naveličali in zato niso vredni pretirane pozornosti.

Interier

Skrivnost, ki jo oblikovalci uporabljajo pri načrtovanju majhnih kuhinj

Majhne kuhinje zahtevajo še posebej premišljeno oblikovanje, po drugi strani pa ob ustrezni razporeditvi ni nobene potrebe po pretiranem varčevanju s prostorom. Notranji oblikovalci imajo v rokavu kar nekaj trikov, med katerimi še posebej izstopa eden.

Skrivnost, ki jo oblikovalci uporabljajo pri načrtovanju majhnih kuhinj
7 najlepših kopalniških trendov v letu 2026
Interier

7 najlepših kopalniških trendov v letu 2026

Medtem ko jesen za večino ljudi pomeni čas počitka pod toplo odejo, pitje vročega čaja, prijetnih puloverjev in vonja po pečenem kostanju, pa se v svetu notranje opreme v tem času začne vse vrteti okrog trendov, ki bodo prevladovali v prihodnjem letu. Prve ideje se že kažejo – in definirajo enega najbolj uporabljenih prostorov v našem domu, to je kopalnica.

Simpatična igralka pokazala kuhinjo v svojem čudovitem domu
Interier

Simpatična igralka pokazala kuhinjo v svojem čudovitem domu

Igralka Anne Hathaway je pokazala svojo kuhinjo, ki je vse prej kot dolgočasna. Čeprav je urejena v podeželjskem minimalističnem slogu, jo en sam oblikovalski trik naredi mnogo bolj zanimivo in prijetno, se strinjajo notranji oblikovalci.

6 idej, s katerimi boste v kopalnici ustvarili občutek spa centra
Interier

6 idej, s katerimi boste v kopalnici ustvarili občutek spa centra

Če menite, da je kopalna kad edini ključ do lepega in razkošnega videza vaše kopalnice, pomislite znova. V nadaljevanju vam pokažemo, da je tudi s prho mogoče ustvariti sanjsko kopalnico, v kateri boste lahko uživali kot ob obisku spa centra. Glede na napovedi, ki letos v ospredje postavljajo prho in nekoliko v ozadje potiskajo kopalno kad, ni boljšega trenutka kot zdaj, da nadgradite svojo kopalnico in iz nje ustvarite razkošni spa.

Trend notranjega oblikovanja, ki ustvari prijetno organsko vzdušje
Interier

Trend notranjega oblikovanja, ki ustvari prijetno organsko vzdušje

V svetu notranje opreme se vse bolj poudarja mešanica estetike, funkcionalnosti in udobja. Ena od trendovskih smernic, ki navdušuje oblikovalce in ljubitelje dizajna, je pohištvo zaobljenih, organskih oblik. Gre za kose, kjer so linije popolnoma mehke, pogosto skoraj skulpturalni elementi. Takšno pohištvo ne le dopolnjuje prostor, ampak ga oblikuje in daje individualni značaj.

Interier

To so najpogostejše napake v otroških sobah

Ustvarjanje funkcionalne in udobne otroške sobe, ki bo otroku hkrati nudila prostor za igro in dovolj prostora za šolsko delo, bi moral biti cilj vsakega starša pri opremljanju otroške sobe. Vendar nič zato, če je vaše stanovanje premajhno za prostorno sobo, v tem primeru otroku lahko uredite kotiček kjer koli v stanovanju.

To so najpogostejše napake v otroških sobah
Arhiv
Anketa
Arhiv
Kdaj običajno pospravite božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?

Ste že pospravili božično drevo?

Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Setveni koledar
Trenutno se sadi
cvetača
Trenutno se presaja
Trenutno se ne presaja nobena vrtnina.
Trenutno se pobira
radič
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Dominvrt.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1437