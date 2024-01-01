Dober spanec je bistvenega pomena prav za vsakega izmed nas. Če želite svojo spalno rutino še poglobiti, imate za to na voljo kar nekaj možnosti. Včasih pomaga že sprememba temperature v prostoru in nove rjuhe, ali pa morda potrebujete novo vzmetnico. Toda ali ste kdaj pomislili, da bi posteljo obrnili v drugo smer in si tako zagotovili boljši spalni položaj?
Opremljate spalnico in razmišljate, katero barvo bi izbrali? Zakaj se ne bi odločili za modro? Barve na nas psihološko vplivajo, modra pa deluje pomirjujoče, zato je idealna izbira za prostor počitka. Študije so celo pokazale, da naj bi v modri spalnici najboljše spali. Seveda pa to barvo izberite le, če čutite, da na vas res tako vpliva.
Če je vaša kuhinja še iz časov, preden so zaradi minimalističnih oblikovalskih trendov postale priljubljene povsem bele kuhinje, njen zastarel videz lahko pokvari vtis sodobnega doma. Toda zamenjava starih lesenih omaric je drag in zamuden projekt, za katerega nima vsakdo časa ali proračuna. Na srečo obstaja veliko načinov za osvežitev kuhinje, ne da bi omarice dejansko morali zamenjati.
Pred nekaj meseci je svoja vrata odprla prav posebna restavracija. Nahaja se v središču New Yorka, toda bolj kot njena lokacija zanimanje vzbuja njena notranjost. Celoten interier je namreč zasnovan v slogu pobarvanke.
Vrata niso le prehodni element med prostori, ampak pomemben del notranje opreme, ki vpliva na videz, udobje in funkcionalnost doma. Pri izbiri je pomembno razmerje med estetiko, kakovostjo in vzdrževanjem. Na voljo so različni materiali, obdelave in površine, ki omogočajo usklajenost z vsakim slogom interierja.
Družbena omrežja nas zlahka prepričajo, da podležemo hitrim trendom. Toda oblikovalci svetujejo, naj pri opremljanju doma raje damo prednost trajnosti in estetiki, ki nas bo spremljala na dolgi rok. Sem sodi tudi izogibanje pretirano minimalističnim ali po drugi strani pretirano izstopajočim kosom. Poglejmo, katerih trendov se bomo kmalu naveličali in zato niso vredni pretirane pozornosti.
Majhne kuhinje zahtevajo še posebej premišljeno oblikovanje, po drugi strani pa ob ustrezni razporeditvi ni nobene potrebe po pretiranem varčevanju s prostorom. Notranji oblikovalci imajo v rokavu kar nekaj trikov, med katerimi še posebej izstopa eden.
Medtem ko jesen za večino ljudi pomeni čas počitka pod toplo odejo, pitje vročega čaja, prijetnih puloverjev in vonja po pečenem kostanju, pa se v svetu notranje opreme v tem času začne vse vrteti okrog trendov, ki bodo prevladovali v prihodnjem letu. Prve ideje se že kažejo – in definirajo enega najbolj uporabljenih prostorov v našem domu, to je kopalnica.
Igralka Anne Hathaway je pokazala svojo kuhinjo, ki je vse prej kot dolgočasna. Čeprav je urejena v podeželjskem minimalističnem slogu, jo en sam oblikovalski trik naredi mnogo bolj zanimivo in prijetno, se strinjajo notranji oblikovalci.
Če menite, da je kopalna kad edini ključ do lepega in razkošnega videza vaše kopalnice, pomislite znova. V nadaljevanju vam pokažemo, da je tudi s prho mogoče ustvariti sanjsko kopalnico, v kateri boste lahko uživali kot ob obisku spa centra. Glede na napovedi, ki letos v ospredje postavljajo prho in nekoliko v ozadje potiskajo kopalno kad, ni boljšega trenutka kot zdaj, da nadgradite svojo kopalnico in iz nje ustvarite razkošni spa.
V svetu notranje opreme se vse bolj poudarja mešanica estetike, funkcionalnosti in udobja. Ena od trendovskih smernic, ki navdušuje oblikovalce in ljubitelje dizajna, je pohištvo zaobljenih, organskih oblik. Gre za kose, kjer so linije popolnoma mehke, pogosto skoraj skulpturalni elementi. Takšno pohištvo ne le dopolnjuje prostor, ampak ga oblikuje in daje individualni značaj.
Ustvarjanje funkcionalne in udobne otroške sobe, ki bo otroku hkrati nudila prostor za igro in dovolj prostora za šolsko delo, bi moral biti cilj vsakega starša pri opremljanju otroške sobe. Vendar nič zato, če je vaše stanovanje premajhno za prostorno sobo, v tem primeru otroku lahko uredite kotiček kjer koli v stanovanju.