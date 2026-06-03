Napake pri urejanju dnevne sobe: zakaj vaš prostor ne deluje (in kako ga popraviti)

Dnevna soba ni le prostor za gledanje televizije. Je srce doma – prostor sproščanja, druženja in vsakodnevnih navad. Prav zato bi morala biti hkrati prijetna, funkcionalna in osebna. A v praksi se pogosto zgodi ravno nasprotno: prostor sicer izgleda lepo, vendar ne deluje dobro. Sedenje ni udobno, razporeditev ne podpira druženja, svetloba pa ustvarja neprijeten občutek. Kot opozarjajo strokovnjaki in notranji oblikovalci, je razlog običajno v nekaj ključnih napakah, ki jih večina ljudi ponavlja, poroča stran House beautiful. V nadaljevanju preverite, katere so te napake – in kar je še pomembneje – kako jih popraviti.

Lep videz brez udobja: največja past

icon-expand Lepo urejena, a dolgočasna dnevna soba. FOTO: Adobe Stock

Veliko dnevnih sob je videti kot iz kataloga, vendar v njih ni prijetno sedeti ali se zadrževati. To se zgodi, ko damo estetiki prednost pred funkcionalnostjo. Tudi na Dominvrt.si opozarjamo, da mora biti dnevna soba predvsem udobna – sicer prostor izgubi svoj smisel. Strokovnjaki poudarjajo, da mora razporeditev omogočati enostavno gibanje, pogovor in sprostitev. Če morate "premišljevati", kako boste sedli ali kam odložili kozarec, prostor ne deluje, poroča stran House beautiful. Ključna rešitev: vsak kos pohištva naj ima jasen namen v vsakdanji uporabi.

Napaka, ki jo dela večina: vse ob steni

Preberi še Top ideje za dnevno sobo, ki je hkrati tudi spalnica

Če imate občutek, da vaša dnevna soba deluje prazno ali hladno, je razlog lahko preprost – pohištvo je potisnjeno ob stene. Čeprav se zdi logično, da boste tako "pridobili prostor", oblikovalci opozarjajo, da takšna postavitev prostor razbije in oteži komunikacijo, poroča stran Good housekeeping. Namesto povezanega ambienta dobite prazno sredino in neuporabne robove prostora. Rešitev: pohištvo rahlo odmaknite od sten in ustvarite "otok" za druženje (kavč, mizica, fotelj).

Pretiravanje s pohištvom ali napačne dimenzije

icon-expand Vse ob steni? To ni prav dobra ideja? FOTO: Shutterstock

Ena najpogostejših napak je tudi izbira prevelikih ali premajhnih kosov pohištva. Velik kavč v majhnem prostoru ustvari občutek utesnjenosti, medtem ko majhni kosi v veliki sobi delujejo izgubljeno. Poleg tega pogosto zapolnimo prostor s preveč elementi, kar ovira gibanje in ustvarja občutek kaosa. Rešitev: pred nakupom vedno izmerite prostor in pustite dovolj prostora med elementi - tako bo prostor "dihal".

Ena sama luč? Največja napaka pri vzdušju

icon-expand Kombinacija različnih svetlob ustvari toplino in prijetno vzdušje. FOTO: Adobe Stock

Osvetlitev je eden najpomembnejših, a najbolj podcenjenih elementov. Veliko dnevnih sob ima le eno stropno luč, kar ustvari ravno, hladno in neprijetno svetlobo, o čemer smo že poročali na Dominvrt.si. Strokovnjaki priporočajo kombinacijo različnih virov: ambientalne, delovne in dekorativne svetlobe. Rešitev: dodajte talne svetilke, namizne luči in točkovno osvetlitev – prostor bo takoj deloval toplejši.

Premajhna preproga: detajl, ki pokvari celoto

icon-expand Velikost preproge močno vpliva na občutek povezanosti prostora. FOTO: Shutterstock

Gre za majhen detajl, a velik učinek. Preproga, ki je premajhna, ne poveže prostora, temveč ga razdeli in ustvari občutek nepovezanosti. Rešitev: preproga naj bo dovolj velika, da se vsaj sprednji deli pohištva stikajo z njo.

Dnevna soba brez karakterja (ali z njim pretiravate)

Dve skrajnosti sta zelo pogosti: - popolnoma minimalističen, "prazen" prostor brez identitete - ali pa prenatrpan prostor z okraski. Na Dominvrt.si smo večkrat opozarjali, da prostor brez zanimivih elementov deluje dolgočasno, medtem ko preveč dekoracije povzroči kaos. Rešitev: izberite nekaj močnih poudarkov (slika, rastlina, tekstil), ki prostoru dodajo osebnost – brez pretiravanja.

Televizija kot edini fokus prostora

Preberi še Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom

Veliko dnevnih sob se vrti izključno okoli televizije, kar prostor spremeni v "kino", ne pa v bivalni prostor. Strokovnjaki opozarjajo, da takšna ureditev zavira komunikacijo in naredi prostor manj gostoljuben. Rešitev: ustvarite prostor tudi za pogovor – razporeditev naj spodbuja stik med ljudmi.

Kaj to pomeni za vas?

Če imate občutek, da vaša dnevna soba "ni to to", je zelo verjetno, da gre za eno od teh napak, ki smo jih našteli. Dobra novica? Večine ni treba reševati z dragimi prenovami. Pogosto zadostuje: - sprememba postavitve pohištva, - dodatna svetloba, - večja preproga, - ali manj dekoracije. Majhne spremembe lahko naredijo največjo razliko – tako v videzu kot v počutju.

Odgovarjamo še na najpogostejša vprašanja: Zakaj moja dnevna soba deluje neprijetno, čeprav izgleda lepo?

Najpogosteje zaradi slabe razporeditve, pomanjkanja svetlobe ali neudobnega pohištva. Ali mora biti pohištvo vedno ob steni?

Ne. Prav nasprotno – rahlo odmaknjeno pohištvo ustvarja bolj prijeten in funkcionalen prostor. Koliko luči naj ima dnevna soba?

Idealno je več virov svetlobe (stropna, talna, namizna), saj ena sama luč ne zadošča. Kako izbrati pravo velikost preproge?

Preproga naj poveže pohištvo – vsaj del kavča in stolov naj stoji na njej.