Izbira idealne višine postelje: zakaj je pomembnejša, kot se zdi

Višina postelje je eden tistih elementov spalnice, ki jih pogosto spregledamo, a imajo velik vpliv na vsakodnevno udobje in kakovost spanca. Ne vpliva le na videz prostora, temveč predvsem na to, kako enostavno se zvečer uležete in zjutraj vstanete. Napačno izbrana višina lahko povzroči nelagodje, obremenjuje sklepe ter prispeva k bolečinam v hrbtu. Kot poročajo pri Real Simple, idealna višina postelje ne obstaja v univerzalnem smislu – prilagoditi jo je treba posamezniku. Pri izbiri igrajo vlogo telesna višina, starost, telesna teža, gibljivost ter tudi debelina in vrsta vzmetnice. Pravilna kombinacija teh dejavnikov lahko dolgoročno pomeni boljši, bolj regenerativen spanec.

Idealna višina ni enaka za otroke in odrasle

Strokovnjaka Christian in Brooke Alexander iz podjetja Nest Bedding poudarjata, da je pri izbiri postelje treba jasno ločiti med potrebami otrok in odraslih. Otroške postelje so praviloma nižje, saj otrokom ni treba premagovati večje višine, hkrati pa je takšna rešitev tudi varnejša. Poleg tega otroške vzmetnice običajno niso zelo debele. Pri odraslih je položaj drugačen. Za ustrezno podporo hrbtenice in enakomerno porazdelitev teže je potrebna debelejša vzmetnica. Strokovnjaka navajata, da se za večino odraslih najbolje obnese vzmetnica debeline med 30 in 35 centimetri. Ko temu prištejete še podlago in okvir postelje, se optimalna skupna višina običajno giblje med 43 in 56 centimetri. Takšna višina omogoča dobro ravnovesje med udobjem, stabilnostjo in enostavnim gibanjem pri vsakodnevni uporabi.

Višina postelje, bolečine in kakovost spanca

Sama višina postelje sicer neposredno ne vpliva na kakovost spanca, vendar ima pomembno vlogo v kombinaciji z vzmetnico in podlago. Napačno sestavljeno ležišče lahko dolgoročno povzroča bolečine v hrbtu, križu ali kolkih. Strokovnjaki opozarjajo, da je pretanka vzmetnica, ki pogosto pomeni tudi prenizko posteljo, pogost vir težav. Pri težjih osebah ali tistih, ki spijo na boku, lahko pride do povečanega pritiska na ramena in boke, kar se odraža v jutranji togosti ali bolečinah. Previsoka postelja pa lahko oteži sedenje na robu in obremeni kolena ter sklepe, zlasti pri osebah nižje rasti. Pravilno izbrana višina naj omogoča naravno, sproščeno gibanje brez napora.

Preprost test: višina kolen kot zanesljivo vodilo

Za določitev idealne višine postelje strokovnjaki priporočajo preprost, a učinkovit test s koleni: 1. Usedite se na stol, tako da so stopala plosko na tleh, kolena pa v kotu 90 stopinj. 2. Izmerite razdaljo od tal do spodnjega dela stegna pri kolenu. 3. Ta mera naj bo približno enaka skupni višini postelje (vzmetnica + podlaga). 4. Če imate mehkejšo vzmetnico, je lahko postelja nekoliko višja, saj se telo pogrezne. Pri trših vzmetnicah se raje držite izmerjene višine. 5. Končni preizkus: ko sedite na robu postelje, morajo stopala povsem stati na tleh brez napora. Takšna postelja omogoča lažje vstajanje in boljšo ergonomijo pri vsakodnevni uporabi.

Ne pozabite na letveno dno

Pomemben del celotne višine predstavlja tudi letveno dno. Kot opozarja Kristy Salewsky iz oblikovalskega studia Crew Collective Design, dno običajno doda 10 do 23 centimetrov k višini postelje. Za sodobno oblikovane spalnice priporoča nekoliko nižja letvena dna, saj takšna rešitev daje postelji bolj umirjen in zračen videz, hkrati pa omogoča lažje prilagajanje končne višine ležišča.

