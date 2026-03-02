Prenova kuhinje je ena največjih domačih investicij, zato je ključno poznati trende, ki se poslavljajo. Čeprav naj bi kuhinja vedno odražala vaš osebni stil, strokovnjaki poudarjajo, da se nekateri elementi preprosto ne bodo obdržali v prihodnjih letih. Portal The Kitchn poroča, da pet trenutno zelo razširjenih kuhinjskih trendov v letu 2026 izgublja svojo priljubljenost, zato je pametno razmisliti o bolj brezčasnih rešitvah. Gre za popolnoma bele kuhinje, steklene zidne obloge, odprte police, umetni kvarc z izrazitimi žilami in klasične 'subway' ali metro ploščice. Če želite kuhinjo, ki bo videti sodobno še vrsto let, je zdaj pravi čas za pametno načrtovanje.

Bele kuhinje niso več 'in': zakaj in s čim jih nadomestiti?

Popolnoma bele in sive kuhinje so se umaknile in so sedaj ocenjene kot zastarele. Po mnenju strokovnjakov, kot je Thomas Borcherding, je ta trend prehladen in nepraktičen za domače okolje. Namesto bele barve poskusite z otokom v drugačni barvi, kar v prostor prinese več življenja. Whitney Hill pa navaja, da se njihove standardne izvedbe nagibajo k toplim lesnim tonom in barvam, kot so žajbljevo zelena ali temno modra. Te alternative ustvarjajo udoben in prijeten občutek, kar je idealno za kuhinjo. Cilj je ustvariti kuhinjo, ki je vabljiva in funkcionalna, namesto sterilna in hladna.

icon-expand Popolnoma bele kuhinje izgubljajo priljubljenost, saj delujejo prehladno in premalo domače. FOTO: Adobe Stock

Pozabite na steklene zidne obloge: težave z vzdrževanjem

Steklene zidne obloge, kljub svoji atraktivnosti, se uvrščajo med trende, ki so nepraktični. Cliff Gielow iz Lemon Bay Glass & Mirror poudarja, da se na velikih steklenih površinah vidijo vse kapljice maščobe, prstni odtisi in vodne lise, zaradi česar je njihovo vzdrževanje zahtevno. Namesto velikih steklenih oblog predlaga: majhno, dekorativno stekleno ploščo za štedilnikom, kombinirano s keramičnimi ali porcelanastimi ploščicami na ostalih stenah. Lahko se odločite tudi za steklena vratca na zgornjih omaricah, ki prostoru dodajo eleganco in praktičnost. Funkcionalnost je postala prednostna pred fotogeničnim videzom.

icon-expand Velike steklene obloge se umikajo zaradi zahtevnega čiščenja in hitro vidnih madežev. FOTO: Shutterstock

Odprte police: težave s prahom in neredom

Odprte police v kuhinji niso več v modi zaradi praktičnosti. Strokovnjaki opozarjajo, da se na njih nabirata prah in maščoba. To pomeni, da jih je treba neprestano čistiti in urejati, da ostanejo privlačne, kot pravi Nichole Cuglietta iz Glenview Homes. Whitney Hill dodaja, da so problematične tudi pri shranjevanju, še posebej v manjših kuhinjah, in so težke za čiščenje. Če jih res želite, jih Cuglietta priporoča v shrambi, kjer so manj izpostavljene in jih je lažje vzdrževati z zapiranjem vrat. Razmislite o zaprtih omaricah, ki nudijo čistejši in bolj urejen videz.

icon-expand Odprte police niso več v modi, ker se na njih hitro nabirata prah in maščoba. FOTO: Adobe Stock

Pozor pri izbiri pultov: umeten kvarc z žilami zgublja privlačnost

Pulti iz kvarca z izrazitimi žilami so iz mode, razen če gre za naravni kvarcit. Thomas Borcherding poudarja, da je umetni kvarc, četudi trpežen, videti nenaravno, kar razočara mnoge kupce. Pomembno je vedeti, kaj kupujete, saj proizvajalci pogosto ne poudarijo jasno, da gre za umetni izdelek. Za dostopno naravno alternativo priporoča granit. Mramor je prav tako dobra izbira, a zahteva več vzdrževanja. Pred nakupom delovne plošče vedno preverite poreklo in lastnosti materiala, saj gre za veliko naložbo, ki zahteva ustrezno nego.

icon-expand Umetni kvarc z močnimi žilami izginja iz trendov, saj deluje nenaravno in razočara kupce. FOTO: Shutterstock

Metro ploščice se počasi poslavljajo: Čas je za svežino

Klasične ploščice tipa 'subway' oz. metro ploščice uradno zapuščajo sceno. Thomas Borcherding ugotavlja, da je ta stil preveč vseprisoten, kar vodi v prezasičenost. Ljudje se hitro naveličajo stvari, ki jih vidijo povsod, pravi. Če so vam te ploščice še vedno všeč, Borcherding svetuje, da izberete podobne ploščice z dodatnimi značilnostmi, kot so dekorativna glazura, tekstura ali nepravilni robovi. Dovolj je majhna sprememba, da se izognete zastarelem videzu klasičnih belih in enostavnih oblik. Pomembno je iskati nekaj unikatnega, kar bo osvežilo vaš prostor in preprečilo, da bi vaša kuhinja izgledala kot tisoče drugih.

icon-expand Klasične ‘subway’ ploščice se poslavljajo, ker so preveč razširjene in delujejo generično. FOTO: Adobe Stock

Trendi prihajajo in odhajajo – funkcionalnost pa ostaja

Strokovnjaki se strinjajo, da prihodnost kuhinjskega dizajna ne temelji na hitrih trendih, temveč na trajnostnih rešitvah, funkcionalnosti in osebnem stilu. Vaša kuhinja je dolgoročna investicija, zato je pomembno izbirati kakovostne materiale in rešitve, ki bodo preživele leta, ne le enega sezonskega trenda. Razmišljajte dolgoročno, izbirajte premišljeno in načrtujte kuhinjo, ki bo ostala sodobna, prijetna in predvsem uporabna mnogo let.