1. Oglejte si ogrodje: najpomembnejši del sedežne garniture

Sedežna garnitura je lahko na pogled čudovita, vendar se njena prava kakovost skriva pod oblazinjenjem. Najpomembnejše je ogrodje, saj nosi celotno težo in skrbi za stabilnost pohištva. Če začne pokati, se majati ali razrahljati, je popravilo pogosto drago, včasih pa se sploh ne izplača. Pri nakupu preverite, iz česa je izdelano. Kakovostnejša ogrodja so praviloma iz dobro posušenega masivnega lesa ali kakovostnih večplastnih lesenih plošč. Pri cenejših modelih se lahko pojavijo iverne plošče in manj kakovostni lesni materiali, ki so ob večjih obremenitvah manj obstojni. Pomemben je tudi način spajanja posameznih delov. Trdno ogrodje ima dobro utrjene spoje, dodatne ojačitve na vogalih in stabilno pritrjene noge. Preprost preizkus lahko opravite kar v trgovini: primite naslonjalo za roke in ga nežno poskusite premakniti. Če se celotna konstrukcija maje, škripa ali deluje nestabilno, je to opozorilni znak. Na to, da so prav ogrodje, spoji in način izdelave ključni za dolgo življenjsko dobo pohištva, opozarja tudi pohištveni strokovni portal Houzz.

icon-expand Pri nakupu preverite, iz česa je sedežna izdelana. FOTO: Shutterstock

2. Preverite vzmetenje: zakaj se nekatere sedežne garniture hitro posedejo?

Druga pomembna podrobnost je vzmetenje pod sedežnimi blazinami. Prav to skrbi za oporo med sedenjem in preprečuje, da bi se sedežna površina prehitro ugreznila. Pri kakovostnejših sedežnih garniturah se uporabljajo različni sistemi vzmetenja. Med pogostejšimi so valovite kovinske vzmeti, žepkaste vzmeti in elastični trakovi. Nobena od teh možnosti sama po sebi ne zagotavlja kakovosti, saj je veliko odvisno od debeline materiala, razporeditve in kakovosti celotne izdelave. Pri nakupu se zato ne zadovoljite zgolj s podatkom, da ima sedežna garnitura vzmeti. Pomembno je, kako so izdelane in kako sodelujejo z drugimi deli oblazinjenja. Kot pojasnjuje avstrijska organizacija ÖGVS, je pri vzmetenju pomembna predvsem celotna zasnova. Tudi preprostejši sistemi lahko zagotavljajo udobje, če so kakovostno izdelani in pravilno povezani s plastmi oblazinjenja. V trgovini se na sedežno garnituro usedite in preverite, ali je opora enakomerna. Če se na določenem mestu izrazito pogreznete, začutite trdo podlago ali zaslišite škripanje, je vredno preveriti kakovost vzmetenja.

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3. Poglejte polnilo blazin: pomembna je tudi gostota pene

Tretji pokazatelj kakovosti je polnilo sedežnih in naslonskih blazin. Prav od njega je odvisno, ali bo garnitura tudi po več letih uporabe ohranila svojo obliko ali pa se bodo na najbolj obremenjenih mestih pojavile neprijetne vdolbine. Pri penastih polnilih je pomemben podatek gostota pene, izražena v kilogramih na kubični meter. Večja gostota praviloma pomeni boljšo odpornost proti dolgotrajnim obremenitvam in manjšo verjetnost, da bo polnilo hitro izgubilo obliko. To pa ne pomeni nujno, da bo sedežna garnitura trša, saj sta trdota in gostota dve različni lastnosti. Nemški Zvezni urad za okolje (Umweltbundesamt) kot orientacijsko vrednost za kakovostno sedežno polnilo navaja gostoto najmanj 35 kilogramov na kubični meter. Pri naslonjalih in naslonih za roke je lahko ustrezna tudi nekoliko manjša gostota. Če prodajalec podatka o gostoti ne pozna, ga prosite za tehnične podatke proizvajalca. Pomembno je tudi, da preverite, ali je mogoče blazine odstraniti in obrniti. Tako lahko obrabo enakomerneje porazdelite, posamezne dele pa po potrebi lažje zamenjate.

icon-expand Pokazatelj kakovosti je tufi polnilo sedežnih in naslonskih blazin. FOTO: Adobe Stock

4. Ne spreglejte oblazinjenja in šivov: poceni material se lahko hitro obrabi

Četrta podrobnost je material, s katerim je sedežna garnitura prevlečena. Ta je najbolj izpostavljen vsakodnevni uporabi, drgnjenju, madežem in sončni svetlobi. Zato ni pomembno le, ali vam je všeč njegova barva, temveč tudi, kako dobro prenaša obrabo. Pri tkaninah preverite podatek o odpornosti proti drgnjenju, ki se v Evropi pogosto izraža z Martindalovim preizkusom. Višje število ciklov pomeni večjo odpornost materiala proti obrabi. Za običajno domačo uporabo je smiselno iskati tkanine z najmanj 20.000 do 25.000 cikli, za zelo obremenjene sedežne garniture pa še odpornejše materiale. Zanimive podatke je objavila britanska potrošniška organizacija Which?, ki je oktobra 2025 izvedla raziskavo med 1.333 lastniki sedežnih garnitur. Znake poškodb ali obrabe je navedlo 16 odstotkov lastnikov garnitur z volnenimi prevlekami, pri mešanici volne 21 odstotkov, pri žametu pa 23 odstotkov. Najslabše se je odrezalo umetno usnje, pri katerem je obrabo opazilo kar 57 odstotkov vprašanih. Pri umetnem usnju je namreč površinski plastični premaz lahko izpostavljen pokanju, luščenju in odstopanju od podlage. To še ne pomeni, da je vsaka tkanina boljša izbira od usnja, vendar je pri cenejših prevlekah vsekakor vredno preveriti sestavo in kakovost izdelave. Pozorni bodite tudi na šive. Ti morajo biti ravni, čvrsti in brez štrlečih niti. Preverite še zadrge, robove ter pritrditev blaga na ogrodje. Če so šivi že v trgovini neenakomerni ali se material na določenih mestih guba, je to lahko znak slabše izdelave.

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Pred nakupom preverite še garancijo in možnost popravila

Tudi pri ugodni sedežni garnituri ne pozabite preveriti garancijskih pogojev. Posebej pomembno je, kaj garancija dejansko krije: samo ogrodje, tudi vzmetenje ali še druge sestavne dele. Dolga garancija za konstrukcijo je lahko dober znak, vendar sama po sebi še ni zagotovilo za kakovost. Vprašajte tudi, ali proizvajalec omogoča nakup nadomestnih blazin, prevlek ali drugih delov. Če se po nekaj letih obrabi samo ena blazina, je veliko bolje, da jo lahko zamenjate, kot pa da morate zaradi nje kupiti novo sedežno garnituro. Pri izbiri ne glejte samo na začetno ceno. Pomembno je, koliko boste za pohištvo dobili glede na kakovost materialov, izdelavo in pričakovano uporabo. Poceni sedežna garnitura torej ni nujno slaba odločitev. Če ima stabilno ogrodje, kakovostno vzmetenje, dovolj gosto polnilo in trpežno prevleko, je lahko zelo dobra izbira tudi za vsakodnevno uporabo. Predvsem pa si vzemite nekaj minut za pregled skritih delov, saj prav ti pogosto odločajo o tem, ali boste v novem pohištvu uživali več let ali pa boste kmalu znova iskali zamenjavo.

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