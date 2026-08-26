Pohištvo naj bo prilagojeno prostoru

Ena najpogostejših napak je, da majhno dnevno sobo napolnimo z velikim pohištvom. Čeprav je velik kavč udoben, lahko hitro zapre prehode in prostor optično razdeli. Oblikovalka Molly Kidd za Martha Stewart svetuje, da pri majhnih prostorih posebno pozornost namenimo razmerju med velikostjo pohištva in prostorom. Pomembno je, da lahko med posameznimi kosi pohištva še vedno nemoteno hodimo. Zanimivo pa je, da rešitev ni vedno v čim manjšem pohištvu. Najnovejši nasveti oblikovalcev za The Spruce poudarjajo, da je lahko bolje izbrati nekaj večjih, vendar premišljeno izbranih kosov, namesto številnih majhnih stolov, mizic in omaric.

Dvignite pohištvo od tal

Majhna sprememba, ki naredi presenetljivo razliko, so noge na kavču, naslanjačih in omaricah. Ko je pod pohištvom nekaj vidnega prostora, pogled lažje potuje po prostoru. Dnevna soba zato deluje manj težka in bolj odprta. Oblikovalec John McClain je posebej izpostavil pohištvo z dvignjenimi nogami, saj omogoča boljši vizualni pretok. Pri majhni dnevni sobi zato ni pomembna samo širina kavča, temveč tudi njegova oblika. Masiven kos, ki stoji neposredno na tleh, bo prostor praviloma obremenil bolj kot nekoliko lažji model z nogami.

icon-expand Pohištvo z dvignjenimi nogami. FOTO: Shutterstock

Veliko ogledalo lahko spremeni občutek prostora

Ogledalo je eden najpreprostejših načinov, kako majhno dnevno sobo narediti vizualno prostornejšo. Najboljši učinek dosežete, če ga postavite tako, da odbija dnevno svetlobo ali zanimiv del prostora. Tako dobite občutek globine, hkrati pa se svetloba širi po prostoru. Apartment Therapy pri majhnih dnevnih sobah priporoča večja ogledala, saj lahko ustvarijo vtis dodatne globine in prostor naredijo svetlejši.

Zavese obesite višje

Če je dnevna soba majhna in ima nizke strope, lahko nekaj centimetrov pri namestitvi zaves naredi precejšnjo razliko. Namesto neposredno nad okenski okvir jih namestite višje, po možnosti bliže stropu, zavese pa naj segajo skoraj do tal. S tem pogled usmerite navzgor in okno deluje višje. Podoben trik svetuje tudi Apartment Therapy, kjer oblikovalci opozarjajo, da lahko pravilno nameščene zavese vizualno povečajo višino prostora.

icon-expand Zavese obesite višje. FOTO: Shutterstock

Ne izberite premajhne preproge

Majhna preproga sredi velikega dela dnevne sobe lahko naredi ravno nasproten učinek od želenega. Prostor razdeli na manjše dele in poudari njegovo majhnost. Pri majhni dnevni sobi je zato pogosto bolje uporabiti večjo preprogo, ki poveže kavč, klubsko mizico in druga glavna sedišča v eno vizualno celoto. To priporočajo tudi strokovnjaki, ki so jih za The Lasting Home povprašali o sodobnih rešitvah za majhne dnevne sobe. Vzorec naj bo umirjen. Preveč drobnih in izrazitih vzorcev lahko prostor vizualno razdrobi.

Uporabite enobarvno zgodbo

Pri majhni dnevni sobi pomaga tudi bolj povezano barvno načrtovanje. Če so stene, večji kosi pohištva in tekstil v podobnih odtenkih, je manj ostrih vizualnih prekinitev. Oblikovalka Emma Kemper je za Apartment Therapy kot eno od rešitev izpostavila svetle nevtralne barve, vendar opozorila, da za občutek večjega prostora ni nujno treba ostati pri beli. Dobro delujejo tudi nežni modri, zeleni in drugi umirjeni odtenki. Pomembnejše od same barve je, da prostor deluje povezano. Enako barvo lahko na primer ponovite na stenah, zavesah in nekaj okrasnih blazinah.

icon-expand Uporabite enobarvno zgodbo. FOTO: Adobe Stock

Manj stvari na vidnih površinah

Tudi najlepša dnevna soba bo delovala majhna, če so police, mizice in omarice polne predmetov. Pri majhnih prostorih se zato splača biti nekoliko bolj izbirčen. Nekaj večjih in premišljeno postavljenih okrasnih predmetov bo praviloma videti bolje kot deset manjših. Oblikovalci opozarjajo prav na to: preveč vaz, pladnjev in drugih dodatkov ustvarja občutek nereda, zaradi česar je tudi prostor videti manjši.

Izkoristite stene namesto tal

Če primanjkuje prostora za shranjevanje, ne dodajajte novih omar na tla. Raje razmišljajte navpično. Stenske police, viseče omarice in visoke knjižne omare lahko ponudijo veliko prostora za shranjevanje, ne da bi zmanjšale površino, po kateri se premikamo. Ta pristop pri majhnih dnevnih sobah priporoča tudi Homes & Gardens, ki med oblikovalskimi rešitvami izpostavlja navpično postavitev in dvigovanje pohištva od tal. Če želite majhno dnevno sobo hitro vizualno povečati, zato ni treba kupiti novega pohištva. Najprej premaknite tisto, kar že imate: sprostite prehode, odstranite nekaj predmetov, dvignite zavese in preverite, ali lahko ogledalo postavite nasproti vira svetlobe. Pogosto je prav razporeditev tista, ki odloča, ali bo prostor deloval utesnjeno ali presenetljivo odprto.

Preberi še Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja