Pametna postavitev pohištva naredi največjo razliko

Postavitev pohištva je ključna pri ustvarjanju občutka večjega prostora. Kot poudarjajo strokovnjaki, je pomembno, da ohranimo čim več prostega talnega prostora in se izognemo prenatrpanosti. Postelja naj bo postavljena ob steno ali v kot, če prostor to dopušča, saj tako ustvarimo več odprtosti. Prav tako se priporoča uporaba večnamenskega pohištva, kot so postelje z vgrajenimi predali ali nočne omarice z dodatnim prostorom za shranjevanje.

icon-expand Ko zmanjka talnega prostora, je smiselno izkoristiti stene. FOTO: Adobe Stock

Svetloba in barve vizualno povečajo prostor

Svetle barve so eden najpreprostejših načinov za optično povečanje prostora. Bela, svetlo siva ali pastelni odtenki odbijajo svetlobo in ustvarjajo občutek odprtosti. Po priporočilih strokovnjakov iz Elle Decor naravna svetloba igra ključno vlogo, zato je dobro, da okna ostanejo čim bolj neobremenjena. Lahke zavese ali žaluzije omogočajo prehod svetlobe, kar prostor naredi svetlejši in večji.

Uporaba ogledal za globino prostora

Ogledala so eden najbolj učinkovitih trikov za ustvarjanje iluzije večjega prostora. Postavljena nasproti okna ali vira svetlobe lahko podvojijo občutek globine. Kot navajajo oblikovalci na portalu Better Homes Gardens, ogledala odbijajo svetlobo in ustvarjajo vtis dodatnega prostora, kar je še posebej učinkovito v manjših spalnicah.

Ključ je v ravnovesju med estetiko in praktičnostjo.

Minimalizem in organizacija prostora

Manj je več, še posebej v majhnih prostorih. Odvečni predmeti hitro ustvarijo občutek utesnjenosti. Strokovnjaki iz Real Simple poudarjajo, da urejen in organiziran prostor deluje večji, zato je priporočljivo uporabljati skrite shranjevalne rešitve ter ohranjati čiste linije. Manj dekoracije in bolj premišljena izbira elementov pripomoreta k bolj zračnemu videzu.

icon-expand Ogledala so eden najbolj učinkovitih trikov za ustvarjanje iluzije večjega prostora. FOTO: Adobe Stock

Vertikalni prostor kot neizkoriščena priložnost

Ko zmanjka talnega prostora, je smiselno izkoristiti stene. Police, visoke omare in obešalne rešitve omogočajo shranjevanje brez dodatnega obremenjevanja prostora. Vertikalno razmišljanje pri opremljanju pomaga ohraniti funkcionalnost prostora, hkrati pa ohranja občutek odprtosti.

Prava izbira pohištva in proporcev

Veliko pohištvo lahko majhen prostor hitro vizualno zmanjša. Zato je pomembno izbrati pohištvo, ki je sorazmerno velikosti sobe. Po nasvetih strokovnjakov iz Apartment Therapy je bolje izbrati nekaj manjših kosov kot enega velikega, saj to omogoča več fleksibilnosti in boljši pretok prostora. Majhna spalnica ne pomeni nujno manj udobja ali sloga. S premišljeno postavitvijo, svetlimi barvami, dobro organizacijo in pametno izbiro pohištva lahko tudi majhen prostor deluje prostorno, funkcionalno in prijetno za bivanje.

Preberi še Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj