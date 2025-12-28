Malo je znanstvenih dokazov, da smer postelje vpliva na kakovost spanca, a so zato starodavne vede toliko bolj zgovorne. Predvsem filozofija feng šuj je tista, ki trdi, da je spanje v smeri sever-jug boljše za vaše počutje, in nekateri strokovnjaki za spanje se strinjajo, da ima postelja v tej orientaciji nekaj prednosti. Vendar, če resno razmišljate o tem, da bi posteljo postavili drugače, je priporočljivo, da najprej ocenite stanje svoje vzmetnice, spremenite svojo večerno rutino v bolj umirjeno in poskrbite za ustrezno temperaturo v spalnici. Če nič od tega ne deluje, je vsekakor vredno razmisliti o menjavi položaja vaše postelje.

Poglejmo, kaj o obračanju položaja postelje pravi znanost in kaj starodavna prepričanja.

Resnica je, da bo smer spanja odvisna od različnih dejavnikov, vključno s kulturnimi prepričanji, osebnimi preferencami in celo določenimi zdravstvenimi vidiki. Strokovnjaki se strinjajo, da je z znanstvenega vidika najboljša orientacija za spanje v veliki meri subjektivna in se lahko razlikuje od posamezne osebe.

Postelja naj bo obrnjena proti vratom, a ne vzporedno z njimi.

V nekaterih tradicijah, kot sta hindujska 'vastu šastra' in azijska 'feng šuj', je smer, v katero bi morala biti postavljena postelja, precej jasna in nedvoumna. Obe filozofiji svetujeta spanje z glavo, obrnjeno proti jugu, in nogami proti severu.

Zagovorniki filozofije feng šuja trdijo, da boste bolje spali obrnjeni proti vratom.

Feng šuj ima pravila spanja, ki temeljijo na načelu 'poveljujočega položaja'. Najboljša smer za spanje je tista, ki zagotavlja, da so vrata, ko ležite v postelji, vidna, vendar z njimi niste neposredno v liniji, pred ali ob njih. Ker verjamejo, da energija teče skozi vrata in okna sobe, bi morali postaviti svojo posteljo stran od te poti ter tako ustvariti občutek varnosti in zaščite. V primeru, da takšna postavitev zaradi tlorisa sobe enostavno ni mogoča, lahko položaj postelje popravite z ogledalom. Preprosto postavite ogledalo, tako da lahko, ko ste v postelji, vidite odsev vrat. V kombinaciji z vzmetnico, ki je specifična za vaše potrebe, in ustvarjanju harmoničnega prostora ter pravilni postavitvi postelje ta starodavna azijska filozofija vidi rešitev za nespečnost. Za zgornje trditve zares ni nobenih znanstvenih dokazov, vendar ne bo škodilo, če posteljo postavite tako, da gleda proti jugu, če to pomeni, da se boste počutili bolj polni energije, ko se zbudite.

Zagovorniki feng šuja navajajo tri ključne prednosti takšne postavitve postelje:

Zmanjšanje motenj, ki jih ustvarja elektromagnetno polje. Položaj spanja proti jugu lahko zmanjša morebitne motnje spanja, ki jih povzročajo elektromagnetna polja v okolju. Elektromagnetna polja ustvarjajo različne elektronske naprave in viri energije in domneva se, da se lahko njihov vpliv našo telesno energijo zmanjša, če spimo obrnjeni v točno določeno smer. Izboljšana prekrvavitev v telesu. Prepričani so tudi, da lahko spanje na ta način izboljša prekrvavitev v telesu, kar pozitivno vpliva na splošno zdravje in dobro počutje. Obe zgoraj navedeni prednosti lahko vplivata na spanje. Ob tem v feng šuju zasledimo tudi, da je notranjost telesa, če se med spanjem obrnemo proti jugu, bolj usklajena z energijo Zemlje. To naj bi tudi pomagalo ohranjati hrbtenico poravnano, kar pomeni, da bo spanec bolj sproščen.

Znanost končnega odgovora na to vprašanje nima.

O najboljši smeri spanja znanost nima veliko povedati, saj je navsezadnje vse odvisno od osebnih preferenc. Zatrjevane koristi niso podprte z znanstvenimi dokazi, vendar obstajajo načini, kako optimizirati nastavitev spanja za najbolj sproščujoče okolje. Oceniti morate svoj položaj med spanjem, stanje vzmetnice, na kateri spite, barvo in kakovost posteljnine in podobne dejavnike. Najboljša smer za spanje je odvisna od tega, kako varno in zaščiteno se počutite ponoči. Udobje je najboljši način za dober spanec.

Če posteljo postavite tako, da gleda proti jugu, naj bi se zbudili bolj polni energije.