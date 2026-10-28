1. Izrazite stene namesto dolgočasnih belih površin

Če je predsoba videti pusta, ni nujno, da jo boste morali prenoviti od tal do stropa. Že ena poudarjena stena lahko prostoru doda značaj. V letu 2027 bodo po napovedih notranjih oblikovalcev priljubljene tapete z velikimi vzorci, motivi, ki spominjajo na poslikave, ter površine z izrazito teksturo. Če je hodnik ozek ali slabo osvetljen, izberite svetlejši vzorec in ga uporabite le na eni steni. V večji predsobi si lahko privoščite globlje barve, na primer temno zeleno, opečnato ali vinsko rdečo. Preostale površine naj bodo preprostejše, da prostor ne bo deloval prenatrpano.

icon-expand Izrazite stene namesto dolgočasnih belih površin. FOTO: Profimedia

2. Svetila, ki niso le vir svetlobe

Stropna svetilka v predsobi pogosto opravlja zgolj osnovno nalogo, vendar lahko postane tudi osrednji okras prostora. Leta 2027 bodo pomembno vlogo imela izrazita svetila, zanimive oblike in materiali, ki ustvarjajo prijetno svetlobo. Notranja oblikovalka Brittny Button, ki jo je predstavila revija The Spruce, med smernicami za leto 2027 izpostavlja svetila, ki že sama po sebi delujejo kot oblikovalski poudarek. To so lahko večji viseči lestenci, nenavadno oblikovane stropne svetilke ali sodobne različice klasičnih svetil. V manjših stanovanjih je pomembno predvsem, da izbrano svetilo ustreza višini stropa in velikosti prostora. Če je hodnik dolg, je lahko primernejša kombinacija več svetlobnih virov kot eno samo močno svetilo. Stenska svetilka ob ogledalu bo poskrbela za uporabno osvetlitev, topla svetloba pa bo ustvarila prijetnejši občutek ob prihodu domov. Pri načrtovanju prenove ne pozabite na električne vtičnice. Te pridejo prav za sesalnik, polnjenje naprav ali dodatno svetilko, vendar jih je treba umestiti tako, da ne kazijo videza prostora.

icon-expand Svetila, ki niso le vir svetlobe. FOTO: Adobe Stock

3. Temen les, zaobljene oblike in pohištvo z značajem

Preprosta ozka mizica ob vhodu je uporabna, vendar lahko predsobo precej bolj zaznamuje kos pohištva z izrazitejšim videzom. V prihodnjem letu bodo v ospredju temnejši odtenki lesa, zaobljene linije, rebraste površine in materiali, ki poudarjajo naravno strukturo. Nemški portal Immowelt med smernicami za opremljanje v letu 2027 izpostavlja toplejše barve, mehkejše oblike in pohištvo, ki prostor naredi bolj oseben. Podoben pristop lahko uporabimo tudi pri urejanju predsobe: namesto več majhnih okrasnih predmetov izberemo en kakovosten kos, ki pritegne pogled. Lepa rešitev je konzolna mizica iz temnega lesa z zaobljenimi robovi, nad njo pa ogledalo ali umetniška slika. Če je prostora dovolj, lahko dodamo klop, na kateri se usedemo pri obuvanju. V ozki predsobi pa bo primernejša plitva omarica, ki ne ovira prehoda. Pri izbiri pohištva ne sledite samo videzu. Pred nakupom izmerite prostor in preverite, ali se vhodna vrata lahko nemoteno odpirajo ter ali ostane dovolj prostora za gibanje.

icon-expand Temen les, zaobljene oblike in pohištvo z značajem. FOTO: Adobe Stock

4. Skrito shranjevanje za urejen vhod

Kup čevljev, jakne na vsakem prostem kavlju in ključi na naključnih mestih lahko hitro pokvarijo videz predsobe. Eden najuporabnejših trendov za leto 2027 je zato shranjevanje, ki je čim manj opazno. Notranja oblikovalka priporoča vgradne omare, globlje predale in okrasne košare, s katerimi vsakodnevne predmete umaknemo iz vidnega polja. Tako lahko tudi majhen prostor deluje bolj urejeno, ne da bi morali žrtvovati uporabnost. Za domove so posebej primerne naslednje rešitve: - Omarica za čevlje: izberite plitvejši model, če je hodnik ozek. - Kljuke za plašče in torbe: namestite jih na višino, ki ustreza članom gospodinjstva. - Klop s prostorom za shranjevanje: vanjo lahko pospravite copate, rokavice in druge drobne predmete. - Košara za vsakodnevne dodatke: uporabna je za šale, kape ali pasje povodce. - Predal za ključe in pošto: prepreči, da bi se drobnarije kopičile na mizici. Če načrtujete prenovo, razmislite o omari, ki sega do stropa. Tako boste izkoristili tudi prostor za sezonska oblačila in manj pogosto uporabljene predmete. Pri tem poskrbite za prezračevanje, zlasti če vanjo shranjujete mokro obutev in dežnike.

icon-expand Shranjevanje, ki je čim manj opazno. FOTO: Adobe Stock

5. Globoke barve, naravni materiali in rastline

Nevtralne barve ostajajo varna izbira, vendar bodo predsobe v letu 2027 dobile več značaja tudi s temnejšimi in izrazitejšimi odtenki. Med zanimivimi možnostmi so globoka modrozelena, terakota, jajčevčeva vijolična in topli rjavi toni. Pomembno vlogo bodo imeli tudi materiali z vidno strukturo: les, kamen, kovina s patino in površine z rahlo sijajnim zaključkom. Kombinacija različnih tekstur lahko prostoru doda globino, ne da bi ga bilo treba napolniti z okrasnimi predmeti. Britanski inštitut za notranje oblikovanje British Institute of Interior Design pri predstavitvi smernic za leto 2027 poudarja pomen naravnih materialov in občutka topline, ki ga ti ustvarjajo. Les lahko na primer omili videz kamna, kovine ali stekla, medtem ko mehkejše tekstilne površine prostoru dodajo domačnost. Tudi rastline so dobra izbira, če ima predsoba dovolj dnevne svetlobe. V svetlejšem prostoru lahko uspeva na primer zamiokulkas, v primernih razmerah pa tudi druge sobne rastline, ki ne zahtevajo veliko nege. Če je hodnik temen, je bolje izbrati rastlino glede na dejanske svetlobne razmere ali prostor okrasiti z vejami v vazi. Pri barvah velja preprosto pravilo: če se odločite za temnejše stene, poskrbite za dobro osvetlitev in nekaj svetlejših elementov. Ogledalo, svetla klop ali leseni poudarki bodo pomagali ohraniti ravnovesje.

icon-expand Globoke barve, naravni materiali in rastline. FOTO: Adobe Stock

Kako urediti predsobo, ne da bi zapravili veliko denarja?

Za osvežitev vhoda ni potrebna popolna prenova. Najprej odstranite predmete, ki jih ne uporabljate, uredite čevlje in plašče ter preverite, ali je obstoječa osvetlitev dovolj dobra. Nato izberite eno spremembo, ki bo imela največji učinek. To je lahko nova barva na eni steni, večje ogledalo, zanimiva svetilka ali lesena klop s prostorom za shranjevanje. Če želite slediti trendom leta 2027, se osredotočite na toplino, naravne materiale in osebni značaj, ne pa na nakup čim več novih dodatkov. Najlepša predsoba ni nujno največja ali najdražja. Pomembno je, da je urejena, dobro osvetljena in prilagojena vsakodnevnim navadam stanovalcev. Ko se funkcionalnost poveže s premišljenimi barvami, prijetnimi materiali in nekaj osebnimi poudarki, postane vhod prostor, v katerega se je lepo vrniti.

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