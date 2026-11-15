Kam je najbolje postaviti posteljo v spalnici?

Pri razporeditvi pohištva je najbolje začeti pri postelji in šele nato določiti položaj omar, nočnih omaric ter drugih dodatkov. Strokovnjaki za notranje oblikovanje priporočajo, da vzglavje postavimo ob stabilno, polno steno. Tako ustvarimo občutek opore, prostor pa deluje bolj urejeno in uravnoteženo. Dobro je tudi, da iz postelje vidimo vhodna vrata, vendar nismo postavljeni neposredno na njihovo os. Takšna razporeditev omogoča pregled nad prostorom, hkrati pa ohranja občutek zasebnosti. Po priporočilih evropskega portala Archiproducts je pomembno tudi, da ob postelji pustimo dovolj prostora za nemoteno gibanje in dostop vsaj do ene daljše stranice. Če imamo dovolj veliko spalnico, je najbolje, da je postelja postavljena tako, da lahko do nje dostopamo z obeh strani. To je še posebej praktično za pare, saj ima vsak svoj prostor za vstajanje, odlaganje osebnih predmetov in uporabo nočne omarice.

Zakaj ni najbolje, da posteljo postavimo neposredno pred vrata?

Položaj postelje glede na vhod ni pomemben samo zaradi videza. Če ležimo neposredno nasproti vrat, smo lahko bolj izpostavljeni svetlobi iz hodnika, hrupu in gibanju drugih družinskih članov. Po načelih feng šuja, starodavne kitajske veščine urejanja prostora, je priporočljivo, da imamo vrata med ležanjem v vidnem polju, vendar postelja ne sme biti postavljena neposredno v njihovi liniji. Takšna razporeditev naj bi ustvarjala občutek zaščitenosti in nadzora nad prostorom. Seveda ni treba spalnice urejati strogo po pravilih feng šuja. Gre predvsem za uporabno načelo: dobro je, da se v postelji počutimo varno, da nas dogajanje na hodniku ne moti in da imamo dovolj zasebnosti.

icon-expand Veliko spalnic zaradi svoje velikosti ne omogoča idealne razporeditve pohištva. FOTO: Shutterstock

Ali je postelja lahko postavljena pod oknom?

Veliko spalnic zaradi svoje velikosti ne omogoča idealne razporeditve pohištva. Včasih je edina možnost, da posteljo postavimo pod okno. To samo po sebi ni napačno, vendar moramo biti pozorni na nekaj podrobnosti. Preverimo predvsem, ali okno dobro tesni, ali nas ponoči moti zunanja svetloba in ali se ob vzglavju pojavljajo temperaturna nihanja. Hladen zrak, prepih in hrup z ulice lahko motijo počitek, zato je smiselno uporabiti kakovostne zavese ali senčila. Če drugačna postavitev ni mogoča, lahko izberemo nekoliko višje vzglavje, ki ustvari občutek opore. Pomembno je tudi, da radiatorja ne zakrijemo s posteljo in da omogočimo ustrezno kroženje zraka.

V katero smer naj bo obrnjena glava med spanjem?

Morda ste že slišali, da je najbolje spati z glavo proti severu ali jugu. Takšna priporočila izhajajo predvsem iz tradicionalnih prepričanj, vendar znanstveni dokazi ne potrjujejo, da bi določena smer neba sama po sebi zagotavljala boljši spanec. Bistveno pomembnejši so dejavniki, kot so temperatura, svetloba, hrup in udobje postelje. Sleep Foundation poudarja, da lahko že premočna svetloba ponoči zmoti naravni ritem spanja in vpliva na izločanje melatonina, hormona, ki sodeluje pri uravnavanju spanja. Zato se pri izbiri smeri postelje raje odločimo glede na razporeditev prostora. Če je mogoče, jo postavimo tako, da nas zjutraj ne prebuja neposredna sončna svetloba, ponoči pa nas ne motijo zunanje luči.

icon-expand Morda ste že slišali, da je najbolje spati z glavo proti severu ali jugu? FOTO: Shutterstock

Kako pravilna razporeditev postelje vpliva na razpoloženje?

Spalnica ni samo prostor, v katerem prespimo noč. Je tudi prostor, kamor se umaknemo po napornem dnevu, zato je pomembno, da v njej ustvarimo prijetno in umirjeno okolje. Če je postelja stisnjena med omare, če moramo za vstajanje premikati pohištvo ali če nas ponoči motijo luči in zvoki, se lahko v prostoru počutimo utesnjeno. Nasprotno pa dobro premišljena razporeditev omogoča več svobode gibanja in občutek urejenosti. Na počutje vpliva tudi svetloba. Čez dan je priporočljivo, da v spalnico spustimo čim več naravne svetlobe, zvečer pa uporabimo nežnejšo osvetlitev. Britanska zdravstvena služba NHS svetuje, da spalnico za kakovosten počitek ohranjamo čim bolj temno, tiho in prijetno hladno. Pomembna je tudi urejenost. Oblačila, razmetana posteljnina, preveč okrasnih predmetov in elektronske naprave lahko ustvarijo občutek nereda. Zato je dobro, da ob postelji pustimo samo tisto, kar resnično potrebujemo.

Pet napak pri postavitvi postelje, ki se jim je dobro izogniti

Preden se lotimo premikanja pohištva, preverimo, ali v spalnici delamo katero od naslednjih napak: Vzglavje je sredi prostora: če je mogoče, posteljo postavimo ob stabilno steno, saj tako ustvarimo bolj urejen in zaščiten občutek. Postelja ovira prehod: okoli nje pustimo dovolj prostora za udobno vstajanje in dostop do omar. Neposredno nasproti okna je močna zunanja svetloba: uporabimo primerna senčila ali zavese, da nas ponoči ne motijo ulične svetilke in zgodnja jutranja svetloba. Ob postelji je preveč predmetov: nepotrebne dodatke odstranimo in ohranimo samo tiste, ki jih uporabljamo vsak dan. Postelja je tik ob viru hrupa: če je mogoče, jo premaknemo stran od hrupne ulice, televizorja ali stene, za katero je veliko dogajanja. Najboljša postavitev postelje torej ni nujno tista, ki jo narekujejo pravila notranjega oblikovanja ali starodavna verovanja. Pomembno je, da se v spalnici dobro počutimo, da imamo dovolj prostora za gibanje in da nas med počitkom ne motijo svetloba, hrup ali neudobna razporeditev pohištva. Včasih je za prijetnejšo spalnico dovolj že manjši premik postelje na drugo steno.

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