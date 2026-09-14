Družbena omrežja so polna osupljivih interierjev, ki na prvi pogled delujejo kot popoln navdih za prenovo doma. Toda tisto, kar na fotografiji izgleda elegantno in moderno, se v vsakdanjem življenju pogosto izkaže za manj praktično rešitev. Notranji oblikovalci zato opozarjajo, da je treba pri opremljanju doma poleg estetike vedno razmišljati tudi o udobju, vzdrževanju in dolgoročni uporabnosti, poroča stran BIZLife. Strokovnjaki vse pogosteje opozarjajo, da številni trenutno priljubljeni trendi hitro zastarajo ali pa od lastnikov zahtevajo veliko več dela, kot pričakujejo.

Povsem bele sobe delujejo sterilno

Bela barva že leta velja za simbol elegance in minimalizma. Vendar lahko prostor, v katerem prevladuje zgolj bela, hitro deluje hladen, brezoseben in celo neprijeten za bivanje. Notranji oblikovalci zato priporočajo, da belo kombinirate z lesom, toplimi teksturami in naravnimi materiali, ki ustvarijo prijetnejše vzdušje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Odprte police so lepše na Instagramu kot v resnici

Odprte police v kuhinji so že dolgo med najbolj priljubljenimi trendi. Težava pa je, da zahtevajo redno brisanje prahu, posoda in dodatki morajo biti vedno urejeni, hitro pa se nabirajo tudi maščobne obloge. Zaradi tega mnogi po nekaj mesecih ugotovijo, da zaprte omarice ponujajo precej bolj praktično rešitev.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Temne mat površine hitro razkrijejo umazanijo

Čeprav mat črne kuhinje delujejo prestižno in sodobno, so lahko zahtevne za vzdrževanje. Na njih se pogosto poznajo prstni odtisi, prah in vodni madeži, zato jih je treba čistiti bistveno pogosteje kot svetlejše površine.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Preveč dekoracije lahko ustvari občutek navlake

Dopaminski dekor, maksimalizem in množica okrasnih predmetov so v zadnjih letih osvojili družbena omrežja. Toda strokovnjaki opozarjajo, da pretiravanje hitro pripelje do prenasičenega prostora, ki deluje kaotično in otežuje čiščenje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Odprti tlorisi niso idealni za vsakogar

Veliki odprti prostori združujejo kuhinjo, jedilnico in dnevni prostor, kar ustvarja občutek prostornosti. Vendar takšna ureditev pogosto pomeni tudi več hrupa, manj zasebnosti in težje ogrevanje ali hlajenje posameznih delov doma. Preden se odločite za podiranje sten, je dobro razmisliti o svojih življenjskih navadah.

icon-expand Odprti tloris FOTO: Adobe Stock

Oblikovalci poleg našteteha opozarjajo tudi na: kričeče tapete, umetne rastline, zelo kosmate preproge, zelo temne parkete, preveliko število okranih blazin ...

Mikrotrendi hitro zastarijo

Notranji oblikovalci opozarjajo še na en pogost problem: sledenje trendom zgolj zato, ker so priljubljeni na TikToku ali Pinterestu. Stili, ki danes veljajo za vrhunec mode, lahko že čez leto dni delujejo zastarelo. Raziskave kažejo, da življenjska doba številnih trendov v interierju postaja vse krajša.

Preberi še Topel odtenek Espresso Martini: barvni trend, ki bo prevzel interierje

Kaj priporočajo strokovnjaki?

Namesto sledenja vsakemu novemu trendu oblikovalci svetujejo, da dom opremite tako, da bo ustrezal vašemu življenjskemu slogu. Kakovostni materiali, dovolj prostora za shranjevanje, trajnostni kosi pohištva in topli naravni toni praviloma ostanejo privlačni še dolgo po tem, ko modni trendi izginejo.