Barve na nas psihološko vplivajo. To lahko preizkusite sami, tako da denimo kupite liste različnih barv, se umaknete v bolj nevtralno obarvan prostor ter nekaj časa gledate le list ene barve. Opazujte, kako se počutite. Rdeča nas običajno vse bolj poživi, modra pa pomiri. Vendar do neke mere na naš odziv vplivajo še naše življenjske izkušnje, zato je vedno dobro pomisliti, ali barva res tako vpliva na nas ali ne.

icon-expand Modra spalnica FOTO: iStock

Ali izbrati modro?

Premislite, kako se počutite ob tej barvi. Nato pa se odločite še, kako se želite počutiti v spalnici. Tudi o tem je treba razmišljati, ko opremljate. Včasih lahko namreč uredite prekrasen prostor, ki pa ni idealen za to, čemur je namenjen. V spalnici namreč počivamo, v dnevnem prostoru in kuhinji pa naj bi preživeli dan. Za slednja dva interjerja tako pomirjujoča modra ni najboljša izbira, je pa zato odlična za spalnico in tudi kopalnico. Pri slednji prav tako želimo, da na nas zvečer deluje sproščujoče. Zjutraj pa tudi ni treba, da nas takoj zbudi, kar bi se zgodilo, če bi vstopili v kakšen rdeč prostor. Se bomo že zbudili, ko bomo prišli do kuhinje in dnevne sobe.

Preberi še Barve, ki se jih v spalnici izogibajte, saj povzročajo nemir

icon-expand Modra spalnica FOTO: iStock

icon-expand Modra spalnica FOTO: iStock

icon-expand Modra spalnica FOTO: iStock

Toda modra je hladna barva

Je barva narave, barva morja in neba. Je pa res tudi hladna barva, kar je ravno tako idealno za spalnico. Bolje spimo v prostoru, ki je nekoliko hladnejši. Poleg tega nam modra znižuje krvni tlak in tudi to je idealno za prostor, kjer želimo zaspati. Za povrh svetlejša modra vizualno poveča prostor in tudi to nam je v prid, saj tako ni treba, da imamo posteljo v največji sobi.

Preberi še 4 najpogostejše napake v spalnici

Nekaj navdiha za modro spalnico

1. Izberite modro oblazinjeno naslonjalo za posteljo. To je lahko edina modra stvar v spalnici, kar jo dela za središčno točko. Vse ostalo morate opremiti na podlagi tega. Prav tako naj bodo ostale barve mirnejše – bela, siva, nekaj črne. To je zelo šik način, da v spalnico vnesete modro, če ste sicer po duši bolj minimalist in ne želite preveč barv. 2. Če pa želite biti malo drznejši, lahko izberete belo tapeto z modrim vzorcem. To bo spremenilo spalnico v zanimivejšo in malo bolj drugačno. Ne bo pa preveč vpadljivo. Še vedno bo prostor deloval precej miren.

icon-expand Modra spalnica FOTO: iStock

3. Če pa želite malo več topline, jo vnesite z oranžno, rumeno, tudi rožnato. V spalnico, kjer je precej modre, dodajte oranžno odejo ali rumeno blazino. Lahko so vse te barve tudi precej svetle. In v tem primeru odlično izpade tudi kombinacija z rožnato. 4. Običajno ne pomislimo, da bi modro kombinirali z zeleno, a prav v spalnici lahko takšna kombinacija uspe. Obe sta barvi narave in delujeta sproščujoče. Zraven naj bo seveda še bela ter še kakšni zemeljski toni. 5. Prav s slednjimi je najbolj idealno kombinirati modro barvo, če ne želite prehladnega prostora, hkrati pa ne želite oranžne ali rumene. 6. V spalnici lahko kombinirate tudi več odtenkov modre barve. Vsekakor je najbolj pomirjujoča svetlo modra. Lahko pa dodate še nekaj detajlov v temnejši barvi. Zraven sodi bela.

In tudi to vam je lahko v pomoč

Da bi bila spalnica res prostor miru, svetujemo še, da v njej nimate televizorja, računalnika ali katere koli druge elektronske naprave. Morda lahko imate celo pravilo, da telefon v spalnici ni dovoljen. Pred spanjem lahko berete. Kupite si staromodno budilko, pri kateri ne boste mogli zjutraj pregledati še elektronske pošte in vseh družabnih omrežij. Končajte dan bolj mirno in ga tako tudi začnite.

icon-expand Modra spalnica FOTO: iStock

icon-expand Modra spalnica FOTO: iStock