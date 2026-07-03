Obstaja več oblikovalskih strategij, ki so nam lahko v pomoč pri ustvarjanje iluzije naravne svetlobe v našem domu.
Izbira svetlih barv
Temne barve naredijo prostor bolj dramatičen, a tudi bolj temačen. Namesto tega se zato raje odločite za svetlejše stene. Izberite barvo, ki bo odbijala svetlobo po prostoru, ne pa jo absorbirala. Odtenki bež, bele, bledo sive in rumenorjave so primeri svetlih barvnih odtenkov, ki so primerni za prostore z malo naravne svetlobe.
Dodajte preprogo
Če imate lesena tla, lahko dodajanje svetle preproge resnično spremeni vtis v prostoru. Včasih lesena tla dejansko zatemnijo prostore, zato lahko dodajanje preproge v svetlejših barvnih tonih zmehča in osvetli sobo.
Primerna izbira svetil
Ko gre za osvetlitev temne sobe, ne podcenjujte moči tople umetne svetlobe. Svetilke lahko služijo kot odlična osvetlitev za branje ali delo na mizi, poleg tega pa tudi ustvarijo občutek udobja kot ambientalni vir svetlobe v prostoru.
Poudarjena razsvetljava na splošno pomaga ustvariti občutek intimnosti, ki optično ogreje prostor.
Izberite svetlo pohištvo
Pazljivo razmislite o materialih za pohištvo in se, kjer je to mogoče, odločite za svetlejše barve. Izberite pohištvo s svetlim oblazinjenjem ali naravnimi lesenimi zaključki, da ohranite zračen občutek. Izogibajte se masivnim ali temno obarvanim kosom, ki lahko vizualno obtežijo prostor.
Uporabite ogledala
Ogledala lahko lepo odbijajo večplastno svetlobo – od svetilk in stropne razsvetljave do sveč in drugega – po prostoru. Zrcala strateško uporabite za posvetlitev temnejših predelov. Postavite jih tako, da odsevajo naravno svetlobo po celotnem prostoru in dodajo globino in svetlost. S tem oblikovalskim trikom ustvarite navidezni občutek, kot da je v prostoru dvojna količino svetlobe.
Ne zastirajte svetlobe
Pazite, da ne zastrete že tako majhne majhne količine svetlobe, ki jo morda ima vaša soba, denimo z debelimi zavesami. Če vas skrbi zasebnost ali želite ohraniti toploto v hladnejših mesecih, razmislite o večplastnosti le-teh.
Vključite odsevne površine
Poleg ogledal obstaja še veliko drugih vrst odsevnih površin, kot so steklo, akril in sijajni zaključki. Razmislite o uporabi steklene klubske mizice, akrilnih stolov ali omaric s svetlečim, da še povečate svetlost in estetsko privlačnost prostora.
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