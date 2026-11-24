Ko začne primanjkovati prostora, je prva misel pogosto selitev. Toda ta ni vedno najbolj smiselna rešitev. Veliko lastnikov nepremičnin se danes raje odloči za prilagoditev doma, ki ga že imajo, saj lahko s premišljenimi posegi pridobijo več prostora, boljšo funkcionalnost in višjo kakovost bivanja.

Znaki, da je dom prerasel vaše potrebe

Včasih težava ni v kvadraturi, ampak v tem, da dom ne podpira več načina življenja, ki ga živimo danes. Med najpogostejšimi znaki so: - otroka si še vedno delita sobo, čeprav bi potrebovala vsak svoj prostor, - od doma delate pogosteje kot nekoč, a zanj nimate primernega kotička, - mansarda, klet ali garaža ostajajo neizkoriščeni, - kuhinja ali dnevni prostor ne ustrezata več potrebam družine, - vedno pogosteje imate občutek, da vam primanjkuje prostora za shranjevanje.

icon-expand Včasih težava ni v kvadraturi, ampak v tem, da dom ne podpira več načina življenja, ki ga živimo danes FOTO: Adobe Stock

Več prostora brez selitve

Dodatnih kvadratnih metrov pogosto ni treba iskati drugje, temveč jih lahko pridobimo z boljšo izrabo obstoječe nepremičnine. Med najpogostejšimi rešitvami so: - ureditev neizkoriščene mansarde v dodatno bivalno površino, - preureditev tlorisa in združevanje prostorov, - preoblikovanje otroške sobe v mladinsko sobo, - ureditev domače pisarne, - prizidek ali razširitev obstoječega objekta, - preureditev garaže, kleti ali drugih pomožnih prostorov v uporabne bivalne površine. Takšni posegi lahko družini omogočijo, da ostane v okolju, ki ga pozna in v katerem se dobro počuti, hkrati pa pridobi funkcionalnejši dom za prihodnja leta.

Prenova ni vedno le vprašanje prostora

Potrebe po vlaganjih v nepremičnino pogosto niso povezane zgolj s pomanjkanjem prostora. Nekateri se odločajo za prenovo kuhinje ali kopalnice, drugi za menjavo oken, obnovo strehe, fasade ali izboljšanje energetske učinkovitosti. Pogost razlog za investicijo so tudi dokončanje gradnje, sanacija poškodb ali ureditev nepremičnine, ki bo bolje služila družini v prihodnosti. Takšni posegi lahko pomembno vplivajo na udobje bivanja, obenem pa prispevajo tudi k ohranjanju ali povečanju vrednosti nepremičnine.

Zakaj prenov pogosto ni smiselno predolgo odlagati?

Mnogi lastniki večje načrte prestavljajo iz leta v leto. Razlog je največkrat finančni. Toda odlašanje lahko v nekaterih primerih pomeni še višje stroške. Dotrajana streha, zastarela okna, slaba izolacija ali neizkoriščen prostor pod streho lahko dolgoročno zmanjšujejo bivalno udobje in povečujejo stroške vzdrževanja. Zato se mnogi odločijo, da večje projekte izpeljejo takrat, ko jih dom potrebuje, ne šele takrat, ko postanejo nujni.

icon-expand Mnogi lastniki večje načrte prestavljajo iz leta v leto, razlog je največkrat finančni FOTO: Shutterstock

Kako financirati večjo prenovo?

Ko govorimo o prenovi hiše, energetski sanaciji, prizidku ali dokončanju gradnje, stroški hitro presežejo znesek, ki ga imamo na voljo v prihrankih. Številni lastniki nepremičnin zato iščejo rešitev, ki bi jim omogočila financiranje večjih projektov, ne da bi morali za to zastaviti nepremičnino. Večje finančne potrebe pa niso povezane le s prenovami. Lastniki se z njimi srečajo tudi pri urejanju solastniških razmerij, dedovanju ali poplačilu obstoječih stanovanjskih obveznosti.

Rešitev za lastnike nepremičnin, ki načrtujejo večje projekte

Za takšne primere je na voljo tudi Addiko kredit za nepremičnino, namenjen lastnikom oziroma solastnikom nepremičnin, ki potrebujejo sredstva za večje projekte ali druge finančne potrebe, povezane z nepremičnino, ki jo že imajo. Kredit je mogoče uporabiti za: - prenovo hiše ali stanovanja, - dokončanje gradnje, - energetsko sanacijo, - sanacijo poškodb na nepremičnini, - izplačilo solastnikov, - poplačilo obstoječega stanovanjskega kredita.

icon-expand Addiko kredit FOTO: Arhiv naročnika

Med prednostmi izstopajo višina financiranja od 40.000 do 100.000 evrov, možnost odplačevanja do 20 let, fiksna obrestna mera za celotno obdobje odplačevanja ter možnost pridobitve kredita brez hipoteke in z njo povezanih stroškov. Kredit omogoča tudi 100-odstotno izplačilo v gotovini, postopek pa je zasnovan hitro in enostavno. Na voljo je strankam vseh bank.

Dom, ki raste skupaj z vami