Ko se dnevi skrajšajo in začnejo drevesa odmetavati listje, večina pozornosti konča na vrtu. Toda strokovnjaki za vzdrževanje domov opozarjajo, da je prav jesen najboljši čas za hiter pregled hiše. Napake, ki jih spregledamo septembra ali oktobra, se namreč pogosto pokažejo šele sredi zime, ko se pojavijo vlažni madeži na stenah, prepih ali celo zamakanje. Po priporočilih portala This Old House so med najbolj kritičnimi točkami žlebovi, odtočne cevi in okna.

icon-expand Jeseni marsikdo poskrbi le za vrt in jesensko dekoracijo, pozabi pa na pregled hiše. FOTO: Shutterstock

Če so žlebovi polni listja, voda ne bo šla tja, kamor bi morala

Jesenski dež sam po sebi ni težava. Težava nastane, ko voda zaradi nabranega listja in vejic ne more odtekati skozi žlebove. Takrat začne teči čez robove, močiti fasado in zastajati ob hiši. Pri portalu This Old House opozarjajo, da so prav žlebovi eden najpomembnejših sistemov za zaščito hiše pred vlago, saj vodo usmerjajo stran od objekta in temeljev. Če so zamašeni, lahko nastanejo pogoji za poškodbe fasade, zamakanje ali celo težave s temelji.

icon-expand Največ težav z vlago pozimi pogosto izvira iz težav, ki bi jih lahko odkrili že med preprostim jesenskim pregledom doma. FOTO: Shutterstock

Zato ni dovolj le pogled navzgor. Po močnejšem dežju je vredno preveriti, ali voda dejansko nemoteno odteka skozi odtočne cevi ali se kje preliva.

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Okna vas lahko izdajo prej, kot mislite

Mnogi na tesnila okrog oken pomislijo šele pozimi, ko jih med sedenjem na kavču zebe. A strokovnjaki svetujejo, da jih preverimo že jeseni. Razpokano tesnilo ali drobne reže okoli okvirja lahko povzročijo občutne toplotne izgube in višje stroške ogrevanja.

icon-expand Sedaj je pravi trenutek, da očistite in pregledate okna. FOTO: Shutterstock

Dober znak, da nekaj ni v redu, so tudi sledovi vlage ali rosenje med stekli. To lahko nakazuje, da izolativnost okna ni več takšna, kot bi morala biti. Posebej pri starejših oknih je koristno preveriti, ali se še vedno pravilno zapirajo in tesnijo.

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Odtoki okoli hiše pogosto ostanejo spregledani

Med jesenskim čiščenjem navadno opazimo listje na trati, manj pozornosti pa namenimo odtokom. Ravno tam se lahko nabere največ organskih ostankov, ki preprečujejo odtekanje vode. Če voda po močnem dežju ostaja na dvorišču, ob terasi ali ob stenah hiše, je to opozorilo, da odvodnjavanje ne deluje optimalno. Jesenski nalivi so idealen preizkus, ali sistem še vedno opravlja svojo nalogo. Strokovnjaki za vzdrževanje domov priporočajo, da težavo odkrijemo zdaj, preden pridejo obdobja dolgotrajnega dežja in zmrzali.

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Pol ure dela danes lahko pomeni mirnejšo zimo

Pri jesenskem pregledu ne gre za popolno prenovo hiše. Gre za to, da pravočasno odkrijete majhne težave, dokler jih je mogoče rešiti hitro in poceni. Očiščeni žlebovi, prehodni odtoki in dobro tesneča okna morda niso najbolj vznemirljiv del priprave na zimo, so pa med tistimi opravili, za katera si boste januarja najbolj hvaležni. Kot poudarjajo številni strokovnjaki za vzdrževanje domov, je jesen zadnja priložnost, ko lahko večino zunanjih pregledov in manjših popravil opravimo v ugodnih vremenskih razmerah.