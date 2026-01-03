A strokovnjaki poudarjajo, da popraznično čiščenje ne sme biti stresno, če se ga lotimo premišljeno in v pravem vrstnem redu. Real Simple v svojih smernicah izpostavlja, da je najpomembnejše najprej očistiti tisto, kar lahko povzroči neprijetne vonjave ali trajne madeže, medtem ko lahko dekoracije in manj nujna opravila počakajo.

Kaj je treba očistiti takoj po praznikih

Ostanki hrane in kuhinjske površine Kuhinja je med prazniki običajno najbolj obremenjen prostor. Ostanki hrane, maščobe in razlite pijače lahko hitro povzročijo neprijetne vonjave ali privabijo insekte. Good Housekeeping navaja, da je treba najprej očistiti kuhinjske pulte, pomivalno korito, kuhalno ploščo in hladilnik. Prav tako je pomembno pregledati posode z ostanki hrane in jih pravočasno zavreči ali shraniti.

icon-expand Kuhinjo le pospravite! FOTO: Shutterstock

Madeži na preprogah in oblazinjenem pohištvu Madeži od vina, sokov, čokolade ali maščobe se hitro vpijejo v tkanine. The Spruce poudarja, da je hitrost ključna, saj se pigmenti in olja z vsakim dnem bolj zažirajo v vlakna. Če madeže odstranimo takoj, je uspeh skoraj zagotovljen, medtem ko lahko odlašanje pomeni trajne poškodbe. Smeti in embalaža Po praznikih se nabere ogromno embalaže, papirja, vrečk in kartona. Real Simple izpostavlja, da je odstranjevanje smeti eden najhitrejših načinov za takojšen občutek reda. Ko se znebimo odvečnih materialov, prostor takoj deluje bolj urejeno, tudi če globinsko čiščenje še ni opravljeno.

icon-expand Koši za smeti FOTO: Adobe Stock

Ostanki sveč in vosek Vosek, ki kaplja po mizah ali preprogah, je treba odstraniti čim prej. Good Housekeeping navaja, da je vosek najlažje odstraniti, ko se strdi, zato ga lahko previdno postrgamo ali zamrznemo s kocko ledu. Če ga pustimo predolgo, se lahko trdno oprime površine.

Kaj lahko brez skrbi počaka

Praznična dekoracija Čeprav se mnogi počutijo dolžne, da dekoracijo pospravijo takoj po praznikih, strokovnjaki poudarjajo, da to ni nujno. The Spruce navaja, da lahko dekoracija ostane na mestu še nekaj dni, dokler se ne lotimo bolj temeljitega pospravljanja. Pomembno je le, da ne ovira gibanja ali čiščenja ključnih površin. Globinsko čiščenje tal Sesanje in pomivanje tal lahko počaka, dokler ne odstranimo večine nereda. Real Simple izpostavlja, da je globinsko čiščenje smiselno opraviti šele, ko so odstranjeni vsi večji ostanki, saj se tako izognemo ponavljanju dela.

icon-expand Čiščenje tal FOTO: Shutterstock

Organizacija omar in shrambe Po praznikih se pogosto pojavi želja po popolni reorganizaciji doma, a to ni nujno opravilo, ki bi ga morali opraviti takoj. Good Housekeeping navaja, da je reorganizacija smiselna šele, ko se dom povsem umiri in ko imamo dovolj časa za premišljene odločitve.

Kako si olajšati popraznično pospravljanje

– Najprej odstranimo smeti, – takoj očistimo madeže, – pospravimo ostanke hrane, – šele nato se lotimo dekoracije, – globinsko čiščenje opravimo na koncu, The Spruce pri tem dodaja, da je popraznično pospravljanje veliko lažje, če si delo razdelimo na manjše korake in ga opravimo v več delih, namesto da poskušamo vse narediti v enem dnevu.

icon-expand Urejanje omare FOTO: Thinkstock

Pravilen vrstni red je ključ do manj stresa

Popraznično čiščenje ni nujno naporno, če vemo, kaj je treba očistiti takoj in kaj lahko počaka. Najpomembnejše je najprej odstraniti smeti, očistiti kuhinjo in poskrbeti za madeže, medtem ko lahko dekoracija in globinsko čiščenje počakata. S premišljenim pristopom dom hitro povrnemo v urejeno, svežo in prijetno stanje, brez stresa in izgube časa.