Kaj pravzaprav je WPC?

WPC je lesno-plastični kompozit, pri katerem je naravna komponenta združena s plastiko. Razmerje in vrsta uporabljenih surovin se med izdelki razlikujeta, zato vsi WPC materiali nimajo enakih lastnosti. WoodCore WPC, ki ga uporablja Roksal, je sestavljen iz 60 odstotkov bambusne mase in 40 odstotkov HDPE, polietilena visoke gostote. Za WoodCore deske velja 15-letna prostovoljna komercialna garancija pod pogoji garancije, tehničnih navodil in splošnih pogojev poslovanja. Pri izbiri zato ni smiselno gledati samo videza in cene, ampak tudi sestavo materiala, namen posameznega profila, zahteve glede montaže in garancijo, ki jo ponudnik dejansko zagotavlja. Navedena življenjska doba izdelka namreč ni isto kot garancija. Pomembno je, koliko časa garancija velja, kaj krije in pod kakšnimi pogoji.

Kje vse se lahko uporablja WPC?

Najbolj poznana uporaba so WPC terase in ograje, vendar se material že vrsto let uporablja tudi za fasade, napušče, stropne obloge, pregradne stene, klopi in posamezne elemente letnih kuhinj. To pa ne pomeni, da je vsak profil primeren za vsak namen. Terasa, ograja in fasada imajo različne zahteve glede konstrukcije in montaže, zato je treba že pred nakupom vedeti, kje in na kakšen način bo material uporabljen.

Ali WPC res ne potrebuje vzdrževanja?

Pri WoodCore WPC redno oljenje ali barvanje ni potrebno. Priporočljivo pa je periodično čiščenje z vodo, saj se na površini sčasoma nabirajo prah, cvetni prah in druga umazanija. Na površinah, izpostavljenih dežju, se del umazanije sproti spira, pri delno ali povsem pokritih površinah pa je potreba po čiščenju večja. Tudi barva materiala se skozi čas nekoliko spremeni. Pri WoodCore deskah se lahko posvetli za približno 5 do 10 odstotkov, kar ni enako sivenju lesa. Glavna prednost pri vzdrževanju je torej predvsem v tem, da pri WoodCore materialu odpade redno obnavljanje površine z oljenjem ali barvanjem.

Na kaj je treba paziti pri WPC terasi?

Pri WPC terasi sta poleg kakovosti materiala pomembni pravilno pripravljena podlaga in podkonstrukcija. Zagotovljeno mora biti ustrezno odtekanje vode, nosilne letve pa morajo biti razporejene na ustrezni razdalji, da ne pride do zvijanja desk. Ker se WPC ob temperaturnih spremembah razteza in krči, je treba pri montaži upoštevati tudi ustrezne razmake in način pritrjevanja. Pri načrtovanju terase je smiselno razmisliti tudi o smeri polaganja in dolžinah desk. Če razmere to omogočajo, se je spajanju desk po dolžini smiselno izogniti. V Roksalu zato na podlagi dimenzij terase preverijo različne možnosti smeri polaganja in izkoristka materiala ter poiščejo rešitev s čim manj nepotrebnimi spoji.

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Kaj je pomembno pri WPC ograji?

Pri WPC ograji je dobro že na začetku vedeti, kakšen videz želimo doseči. Na končni rezultat vplivajo smer postavitve desk, razmak med njimi, izbrani profil ter obstoječa oziroma načrtovana konstrukcija. WPC je lahko praktična rešitev tudi pri prenovi starejše lesene ograje. Če je obstoječa konstrukcija ustrezna oziroma jo je mogoče prilagoditi, se lahko dotrajane lesene deske zamenjajo z WPC profili in tako ni nujno izdelati povsem nove ograje. Pri prenovi je pomembno preveriti predvsem razmake med elementi obstoječe konstrukcije in glede na to izbrati ustrezno izvedbo ograje. Pri pripravi ponudbe so zato pomembni podatki o dimenzijah ograje, obstoječi konstrukciji, smeri postavitve desk in želenih razmakih med njimi.

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Je WPC primeren tudi za fasado?

WPC se uporablja tudi za fasadne obloge, predvsem tam, kjer želimo videz lesa brez rednega obnavljanja površine z oljenjem ali barvanjem. Pri WoodCore materialu se lahko odtenek skozi čas nekoliko posvetli, ne posivi pa na enak način kot les. Pri novogradnji je smiselno WPC fasado predvideti že v fazi načrtovanja, saj je treba zaradi skupne globine izolacije, podkonstrukcije in obloge zagotoviti dovolj prostora. To je posebej pomembno, kadar želimo, da je WPC del poravnan z ostalo fasadno površino.

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Kaj poleg cene preveriti pred nakupom WPC?

Cena na kvadratni meter sama po sebi še ne pove, kaj kupec dejansko primerja. Smiselno je preveriti sestavo materiala, zahteve glede montaže in podkonstrukcije ter pogoje garancije. Različni WPC izdelki imajo lahko precej različne lastnosti, čeprav so si na prvi pogled podobni. Posebej pomembno je razlikovati med navedeno življenjsko dobo materiala in garancijo. Življenjska doba je lahko le navedba proizvajalca, medtem ko garancija določa konkretno obdobje, obseg kritja in pogoje, pod katerimi jo je mogoče uveljavljati.

Skoraj dve desetletji izkušenj z WPC