1. Poletna oblačila, ki jih niste niti enkrat oblekli

Konec poletja je dober trenutek za pregled garderobe. Če določenega kosa niste oblekli niti enkrat, je precej verjetno, da ga tudi prihodnje leto ne boste. Profesionalni organizatorji, s katerimi je govoril Homes & Gardens, svetujejo, da pred shranjevanjem sezonskih oblačil odstranimo kose, ki jih ne nosimo več, saj bomo tako jesenska in zimska oblačila lažje razporedili. Ohranjena oblačila lahko podarite ali namenite komu, ki jih bo dejansko uporabljal.

2. Kopalke in brisače, ki so svoje odslužile

Preden kopalke, brisače za plažo in druge poletne tekstilne izdelke pospravite za več mesecev, preverite njihovo stanje. Če so brisače močno obrabljene, strgane ali trajno poškodovane, jih nima smisla hraniti samo zato, ker so bile nekoč uporabne. Enako velja za kopalke, ki so izgubile obliko ali so poškodovane. Good Housekeeping med predmeti, ki jih je smiselno pregledati ob koncu poletja, izpostavlja prav poškodovane sezonske tekstilne izdelke in opremo.

icon-expand Če so brisače močno obrabljene, strgane ali trajno poškodovane je čas za smeti. FOTO: Adobe Stock

3. Poškodovane igrače in oprema za na prostem

Napihljivi bazeni, žoge, loparji, vodne igrače in druga poletna oprema pogosto končajo v garaži ali lopi z mislijo, da jih bomo naslednje leto popravili. Če predmet že več mesecev čaka na popravilo, je vredno razmisliti, ali se ga sploh še splača obdržati. House Beautiful opozarja, da je konec poletja primeren trenutek za pregled zunanje opreme in odstranitev stvari, ki so polomljene ali jih nihče več ne uporablja. Uporabne predmete lahko podarite, poškodovane pa ustrezno zavržete ali reciklirate.

4. Prazna embalaža in stvari, ki jih hranite za vsak slučaj

To je ena najpogostejših oblik navlake. Prazne škatle, embalaža, vrečke, posode in različni kosi, za katere ne veste več, zakaj jih hranite, se hitro kopičijo. Pri jesenskem pospravljanju si zastavite preprosto vprašanje: Ali sem to v zadnjem letu sploh uporabil? Če je odgovor ne in za predmet nimate jasnega namena, ga je verjetno čas izločiti. Profesionalni organizatorji za Southern Living med pogostimi kandidati za odstranitev omenjajo tudi odvečne škatle, podvojene predmete in stvari brez prave uporabne vrednosti.

icon-expand Prazne škatle, embalaža, vrečke, posode in različni kosi se hitro kopičijo. FOTO: AP

5. Stara kozmetika in izdelki, ki jim je potekel rok

Kopalniška omarica je še eno mesto, kjer se hitro naberejo stvari, na katere pozabimo. Preglejte staro kozmetiko, izdelke za nego kože, hotelske mini izdelke in drugo, česar ne uporabljate. Posebej pomembno je, da preverite zdravila in jih ne uporabljate po preteku roka. Good Housekeeping med splošnimi priporočili za razbremenitev doma izpostavlja tudi pretečena zdravila in neuporabljene izdelke za osebno nego. Zdravil ne mečite samodejno v stranišče ali med običajne odpadke, ampak jih oddajte po pravilih, ki veljajo za zbiranje zdravil v vaši okolici.

6. Vrtna in poletna oprema, ki je ne boste več potrebovali

Konec poletja je primeren tudi za pregled garaže, lope in balkona. Poškodovane vrtne pripomočke, počene lonce, stare cevi in drugo opremo, ki je ne nameravate popraviti, je bolje odstraniti, preden jo ponovno pospravite. Livingetc pri sezonskem pospravljanju svetuje, da pregledamo vrtno pohištvo, orodje, opremo za bazen in igrače ter obdržimo samo tisto, kar bomo dejansko uporabljali. Predmete, ki jih boste še potrebovali, pred shranjevanjem očistite in posušite. Tako bodo naslednjo sezono pripravljeni za uporabo, namesto da bi vas spomladi čakalo novo čiščenje.

icon-expand Konec poletja je primeren tudi za pregled garaže, lope in balkona. FOTO: Adobe Stock

7. Hrana v shrambi, ki ji je potekel rok

Jesensko pospravljanje je odlična priložnost tudi za pregled shrambe. Preverite odprte izdelke, začimbe, omake, konzerve in drugo hrano, ki je ostala pozabljena na zadnjih policah. Ne pozabite, da datum na embalaži ni pri vseh izdelkih enakega pomena. Pri izdelkih z oznako "porabiti do" gre za varnostno opozorilo, medtem ko oznaka "uporabno najmanj do" praviloma označuje predvsem kakovost. Preden začnete v dom prinašati jesenske odeje, debelejša oblačila in drugo sezonsko opremo, je zato vredno narediti še zadnji poletni pregled. Kot poudarja Martha Stewart, je jesensko čiščenje koristno tudi za pripravo doma na hladnejše mesece, pri čemer niso pomembne samo omare, temveč tudi zunanje površine in druga območja, ki so bila poleti bolj obremenjena. Ni treba, da v enem dnevu pospravite celoten dom. Izberite eno omaro, predal, kopalnico ali del garaže in odstranite samo stvari, ki jih ne potrebujete več. Nekaj manjših odločitev se lahko do začetka jeseni spremeni v precej bolj urejen in funkcionalen dom.

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