Kuhinjsko korito – najbolj obremenjen del kuhinje

Kuhinjska korita vsak dan prestrežejo ogromno količino umazanije, piše net.hr. Uporabljamo jih za pomivanje posode, namakanje loncev, izpiranje riža, sadja in zelenjave – zato v odtok pogosto zaide veliko več kot le voda. Kljub temu da se trudimo preprečiti, da bi ostanki hrane končali v ceveh, se delci čistil, maščob in drobne nečistoče neizogibno znajdejo v vodovodnem sistemu. Med vsemi snovmi pa obstaja ena, ki je še posebej nevarna: maščoba. Po poročanju portala Mirror mnogi še vedno delajo usodno napako in olje preprosto zlivajo v odtok, kar lahko povzroči katastrofalne posledice.

Kaj se zgodi, ko maščoba konča v ceveh?

Po kuhanju je pogosto najlažje odvečno olje preprosto izliti v umivalnik. A vodovodar Josh Pollard opozarja, da je to ena najnevarnejših praks. Na Instagramu je objavil videoposnetek, ki prikazuje, kaj se dejansko dogaja v ceveh, ko se v njih nabira maščoba – prizor, ki je mnogim gledalcem povzročil slabost. Pollard je opisal primer stranke, ki je trdila, da v odtok nikoli ne zliva maščobe, a je imela popolnoma zamašeno korito. Ko je sledil cevem do jaška, je pod kovinskim pokrovom našel ogromno gmoto strjene maščobe, ki je popolnoma blokirala odtok. Usedlina je bila tako gosta, da jo je moral odstranjevati ročno. Po čiščenju je s kamero pregledal notranjost cevi in odkril še več maščobnih oblog, ki so ovirale pretok vode. Z visokotlačnim curkom je poskušal prebiti blokado in pojasnil: "Če stranka ne bi razlila masti, se ta ne bi tako hitro nabrala." Uporabniki družbenih omrežij so bili šokirani. Eden je zapisal: "Pohvale za takšno delo. Mislim, da nimam želodca za to." Drugi pa je dodal: "Iz tega videa sem se veliko naučil. Super!"

Zakaj je maščoba tako nevarna za vodovod?

Ko se olje ohladi, se strdi in oprime sten cevi. Sčasoma nastane debela plast, ki ujame ostanke hrane in druge delce. To vodi do: popolnih zamašitev, neprijetnih vonjav, poškodb cevi, dragih popravil, težav v javni kanalizaciji. Maščoba se ne razgradi, tudi če jo speremo z vročo vodo ali detergentom. Nekje v ceveh se vedno ohladi in strdi.

Kako pravilno odstraniti kuhinjsko maščobo?

Da bi se izognili zamašitvam in dragim popravilom, strokovnjaki priporočajo preproste korake:

Pustite, da se maščoba ohladi

Ko končate s kuhanjem, pustite olje ali mast v posodi, da se strdi. Nikoli ne ravnajte z vročo maščobo.

Odstranite jo v smeti

Strjeno maščobo postrgajte v posodo za enkratno uporabo ali na papirnato brisačo in jo odvrzite v koš.

Uporabljajte posodo za zbiranje maščobe

Mnogi si omislijo posebno posodo, odporno na toploto, v katero sproti zbirajo olje. Ko je polna, jo preprosto zavržejo.

Pred pranjem obrišite posodo

Preden posodo splaknete, jo obrišite s papirnato brisačo, da odstranite čim več maščobe.

Nikoli ne zlivajte maščobe v odtok

Tudi če teče vroča voda, se bo maščoba nekje v ceveh strdila in povzročila zamašitev.

Preverite možnosti recikliranja

Nekatere občine omogočajo zbiranje rabljenega jedilnega olja. Pri lokalnem podjetju za ravnanje z odpadki preverite, ali je ta možnost na voljo tudi v vaši okolici.

Zaključek: majhna sprememba, ki prepreči velike težave

Pravilno ravnanje z maščobo je preprosto, a izjemno pomembno. S tem ne zaščitite le svojega doma pred dragimi okvarami, temveč tudi prispevate k boljšemu delovanju javne kanalizacije in varovanju okolja. Maščoba v odtoku je tihi sovražnik – zato naj nikoli ne konča tam, kjer ji ni mesto.