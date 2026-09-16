Nekateri kosi pohištva nas spremljajo skoraj celo življenje, druge stvari pa menjamo veliko pogosteje, bodisi zaradi obrabe bodisi zato, ker se spreminjajo naše potrebe, življenjski slog in trendi. Ob praznovanju 77-letnice Lesnine se ponuja zanimivo vprašanje: kateri kosi pohištva v naših domovih dejansko zdržijo desetletja in katere menjamo veliko pogosteje?

5 stvari, ki običajno zdržijo 15 let ali več

1. Jedilna miza Jedilna miza je pogosto eden najbolj obstojnih kosov pohištva v domu. Kakovostna miza iz masivnega lesa ali drugih trpežnih materialov lahko brez težav zdrži več desetletij. Če je konstrukcija še vedno stabilna, nekaj prask ali obrabljena površina še ne pomeni, da jo je treba zamenjati. Pogosto zadostuje že obnova ali nov premaz. 2. Garderobna omara Dobro zasnovana omara običajno preživi več selitev, prenov in sprememb življenjskega sloga. Menjavo največkrat narekujejo spremenjene potrebe po shranjevanju, ne pa sama obraba.

icon-expand Menjavo garderobne omare največkrat narekujejo spremenjene potrebe po shranjevanju, ne pa sama obraba. FOTO: Arhiv naročnika

3. Postelje Medtem ko vzmetnico zamenjamo bistveno prej, lahko kakovosten posteljni okvir zdrži tudi 20 let ali več. Pri izbiri se zato splača dati prednost stabilni konstrukciji in brezčasnemu dizajnu. 4. Komode in regali Komode, vitrine in regali sodijo med pohištvo, ki redko postane neuporabno. Če so kakovostno izdelani, jih lahko z manjšimi osvežitvami vključujemo v različne stile opreme skozi leta. 5. Kuhinja Kakovostna kuhinja predstavlja eno največjih investicij v dom in običajno ostane z nami najdlje. Če je dobro načrtovana, lahko služi tudi več kot 15 let. Pogosto se prej odločimo za menjavo front, pulta ali aparatov kot celotne kuhinje.

icon-expand Kakovostne komode in regali nas lahko spremljajo skozi leta. FOTO: Arhiv naročnika

Kaj najpogosteje menjamo?

Nekateri elementi doma imajo precej krajšo življenjsko dobo, bodisi zaradi vsakodnevne uporabe bodisi zato, ker se hitro spreminjajo trendi. Najpogosteje menjamo:

- pisarniške stole,

- zavese,

- svetila,

- posteljnine in rjuhe,

- kopalniški tekstil,

- dekorativne dodatke. Prav ti kosi in dodatki omogočajo najhitrejšo osvežitev prostora. Nova preproga, drugačna svetilka ali nekaj novih dekorativnih elementov lahko dnevno sobo osveži veliko bolj, kot si predstavljamo.

icon-expand Posteljnina je eden izmed elementov, ki jih pogosto menjamo. FOTO: Arhiv naročnika

Lesnina ob praznovanju 77. rojstnega dne pripravlja številne jubilejne ugodnosti za pohištvo in dodatke za dom.

7 znakov, da je čas za osvežitev doma

Včasih ni težava v starosti pohištva, ampak v tem, da dom ne ustreza več našemu načinu življenja. Morda je čas za spremembo, če:

- vam kronično primanjkuje prostora za shranjevanje,

- prostor deluje prenatrpano,

- imate občutek, da pohištvo ne služi več svojemu namenu,

- so materiali vidno obrabljeni,

- imate doma veliko neizkoriščenih kotičkov,

- prostor deluje temen in nefunkcionalen. Prav obdobje prenove ali osvežitve doma je pogosto trenutek, ko ugotovimo, katere kose se splača obdržati in katere zamenjati.

icon-expand V Lesnini, ki letos praznuje 77 let, jubilej obeležujejo skupaj s kupci s posebnimi rojstnodnevnimi ugodnostmi. FOTO: Arhiv naročnika

Številka 77 kot opomnik na trajnost in kakovost

Ko govorimo o pohištvu, ki ostane del našega doma dolga leta, hitro pridemo do vprašanja kakovosti. Prav zato v Lesnini, ki letos praznuje 77 let, jubilej obeležujejo skupaj s kupci s posebnimi rojstnodnevnimi ugodnostmi. Poleg tega poteka tudi nagradna igra , v kateri lahko sodelujoči odgovorijo, kaj jim pomeni številka 77, in se potegujejo za darilni bon v vrednosti 7.777 evrov.

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