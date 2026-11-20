Poznate tisti občutek, ko odprete vhodna vrata in vas pričakajo razmetani čevlji, odvržene torbe, dežnik in kup stvari, ki ne bi smele biti v hodniku? Čeprav se trudimo ohranjati red, se nered pogosto začne prav pri vhodu in se nato neopazno širi po drugih prostorih doma. Japonci verjamejo, da se urejen dom ne začne v dnevni sobi, kuhinji ali spalnici, temveč že pri vhodnih vratih. Zato imajo poseben prostor, imenovan genkan, ki predstavlja prehod med zunanjim svetom in notranjostjo doma. Njegov namen ni le sezuvanje čevljev, ampak tudi preprečevanje, da bi se nered iz predsobe prenesel v preostale prostore.

V tradicionalnih japonskih domovih je genkan nekoliko nižje od preostalega dela stanovanja. Tla pri vhodu so pogosto obložena s kamnom ali keramiko, bivalni del pa je dvignjen. Tako je že na prvi pogled jasno, kje ostanejo čevlji in kje se začne dom. Univerza Kokugakuin pojasnjuje, da so bila dvignjena lesena tla povezana tudi z zaščito pred vlago in boljšim zračenjem.

icon-expand Na Japonskem ima vhod v dom posebno vlogo. FOTO: Adobe Stock

Nered se začne pri čevljih

Ena najpomembnejših japonskih navad je sezuvanje čevljev takoj ob vhodu. A ni pomembno le to, da jih sezujemo, temveč tudi, kam jih odložimo. Na Japonskem imajo pogosto posebno omarico za čevlje, imenovano getabako. V njej shranjujejo vsakodnevno obutev, medtem ko so hišni copati pripravljeni za družinske člane in obiskovalce. Tudi kadar čevlji ostanejo na tleh, niso razmetani po prostoru, ampak skrbno postavljeni ob steno in obrnjeni proti vratom. Portal Nippon.com navaja, da je sezuvanje pred vstopom v dom ena najbolj prepoznavnih in najbolj dosledno spoštovanih japonskih vsakodnevnih navad.

Podobno rešitev lahko uporabimo tudi v našem domu. Ob vhodu pustimo le obutev, ki jo trenutno uporabljamo, sezonske čevlje pa pospravimo drugam. Že ta preprosta sprememba lahko naredi hodnik občutno bolj urejen.

Japonci vhodov ne napolnijo s pohištvom

Ob pogledu na fotografije japonskih vhodov hitro opazimo, da v njih ni veliko stvari. V ospredju ni količina pohištva, ampak red. Vsak predmet ima svoje mesto. Zato redko vidimo kupe jaken, športne opreme, vrečke iz trgovine ali pošte, ki čaka na boljše čase.

icon-expand Hodnik veliko pove o ljudeh, ki živijo v tem domu. FOTO: Shutterstock

Majhna klop pogosto zadostuje za udobno obuvanje in sezuvanje. Če ima pod sedežem še prostor za copate ali čevlje, toliko bolje. Nekaj stenskih kljuk poskrbi za jakne, torbe in dežnike, manjša polica ali posodica pa za ključe, denarnico in druge malenkosti, ki jih vsak dan iščemo tik pred odhodom od doma.

Kako načelo genkana uporabiti v majhnem stanovanju? Dobra novica je, da za japonski pristop ne potrebujete velike predsobe ali drage opreme. Tudi v majhnem stanovanju lahko prevzamemo nekaj njihovih navad. Ozka omarica naredi več, kot si mislite Če je hodnik majhen, izberite ožjo omarico za čevlje. Pomembneje je, da so čevlji pospravljeni, kot da imate veliko odlagalnih površin. Kljuke rešijo večino težav Velik del nereda nastane zato, ker jakne in torbe nimajo svojega mesta. Nekaj preprostih stenskih kljuk pogosto naredi več kot velika garderobna omara. Ne pozabite na mokre čevlje Jeseni in pozimi je dobro imeti podstavek za mokro obutev. Tako voda, pesek in blato ostanejo pri vhodu, ne pa po celotnem stanovanju. Ogledalo ustvari občutek večjega prostora Majhen hodnik bo z ogledalom deloval svetlejši in prostornejši. Hkrati omogoča še zadnji hiter pogled pred odhodom od doma.

Preberi še Po dežju naredimo vsi isto napako

Zakaj Japonci ne pretiravajo z okraski?

Vhod je prvi prostor, ki ga vidimo ob prihodu domov, a Japonci ga večinoma ne zapolnijo z dekoracijo. Ena vaza s cvetjem, manjša slika ali naraven lesen dodatek pogosto povsem zadostujejo. Če želite prijetnejši videz predsobe, raje kot veliko dekoracije izberite nekaj kakovostnih elementov iz lesa, kamna ali naravnih materialov. Svetli odtenki in pletene košare bodo prostoru dodali občutek topline in urejenosti.

Genkan je pomemben reprezentativni del doma, ki obiskovalcu že ob prihodu pove nekaj o ljudeh, ki v njem živijo.

Največji trik ne stane nič

icon-expand Hodnik naj bo urejen, vsaka stvar pa naj ima svoje mesto. FOTO: Dreamstime

Ko govorimo o japonskem redu, mnogi najprej pomislijo na pametne omarice in premišljene rešitve za shranjevanje. V resnici pa je njihova največja skrivnost precej preprostejša. Ko pridejo domov, čevlje pospravijo, jakno obesijo, ključe odložijo na isto mesto in mokro obutev pustijo, da se posuši. Vse to traja manj kot minuto. Morda si doma res ne bomo uredili pravega japonskega genkana. Lahko pa prevzamemo njegovo najboljšo idejo. Prav majhne vsakodnevne navade pogosto odločajo, ali bo predsoba videti urejena ali kaotična. In kot bi rekli Japonci, se urejen dom ne začne v dnevni sobi, ampak že pri vhodnih vratih.

Preberi še Japandi in Wabi-Sabi: Zgodba o minimalizmu in nepopolnosti

icon-expand Najpomembnejša skrivnost japonskega pristopa ni drago pohištvo, temveč doslednost. FOTO: Adobe Stock