Poznate tisti občutek, ko odprete vhodna vrata in vas pričakajo razmetani čevlji, odvržene torbe, dežnik in kup stvari, ki ne bi smele biti v hodniku? Čeprav se trudimo ohranjati red, se nered pogosto začne prav pri vhodu in se nato neopazno širi po drugih prostorih doma.
Japonci verjamejo, da se urejen dom ne začne v dnevni sobi, kuhinji ali spalnici, temveč že pri vhodnih vratih. Zato imajo poseben prostor, imenovan genkan, ki predstavlja prehod med zunanjim svetom in notranjostjo doma. Njegov namen ni le sezuvanje čevljev, ampak tudi preprečevanje, da bi se nered iz predsobe prenesel v preostale prostore.
Nered se začne pri čevljih
Ena najpomembnejših japonskih navad je sezuvanje čevljev takoj ob vhodu. A ni pomembno le to, da jih sezujemo, temveč tudi, kam jih odložimo.
Na Japonskem imajo pogosto posebno omarico za čevlje, imenovano getabako. V njej shranjujejo vsakodnevno obutev, medtem ko so hišni copati pripravljeni za družinske člane in obiskovalce. Tudi kadar čevlji ostanejo na tleh, niso razmetani po prostoru, ampak skrbno postavljeni ob steno in obrnjeni proti vratom.
Portal Nippon.com navaja, da je sezuvanje pred vstopom v dom ena najbolj prepoznavnih in najbolj dosledno spoštovanih japonskih vsakodnevnih navad.
Japonci vhodov ne napolnijo s pohištvom
Ob pogledu na fotografije japonskih vhodov hitro opazimo, da v njih ni veliko stvari. V ospredju ni količina pohištva, ampak red. Vsak predmet ima svoje mesto. Zato redko vidimo kupe jaken, športne opreme, vrečke iz trgovine ali pošte, ki čaka na boljše čase.
Majhna klop pogosto zadostuje za udobno obuvanje in sezuvanje. Če ima pod sedežem še prostor za copate ali čevlje, toliko bolje. Nekaj stenskih kljuk poskrbi za jakne, torbe in dežnike, manjša polica ali posodica pa za ključe, denarnico in druge malenkosti, ki jih vsak dan iščemo tik pred odhodom od doma.
Zakaj Japonci ne pretiravajo z okraski?
Vhod je prvi prostor, ki ga vidimo ob prihodu domov, a Japonci ga večinoma ne zapolnijo z dekoracijo. Ena vaza s cvetjem, manjša slika ali naraven lesen dodatek pogosto povsem zadostujejo. Če želite prijetnejši videz predsobe, raje kot veliko dekoracije izberite nekaj kakovostnih elementov iz lesa, kamna ali naravnih materialov. Svetli odtenki in pletene košare bodo prostoru dodali občutek topline in urejenosti.
Največji trik ne stane nič
Ko govorimo o japonskem redu, mnogi najprej pomislijo na pametne omarice in premišljene rešitve za shranjevanje. V resnici pa je njihova največja skrivnost precej preprostejša. Ko pridejo domov, čevlje pospravijo, jakno obesijo, ključe odložijo na isto mesto in mokro obutev pustijo, da se posuši. Vse to traja manj kot minuto.
Morda si doma res ne bomo uredili pravega japonskega genkana. Lahko pa prevzamemo njegovo najboljšo idejo. Prav majhne vsakodnevne navade pogosto odločajo, ali bo predsoba videti urejena ali kaotična. In kot bi rekli Japonci, se urejen dom ne začne v dnevni sobi, ampak že pri vhodnih vratih.
Viri: Nippon.com, Japan Guide, Kokugakuin University, NIPPONIA
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