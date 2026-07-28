Največ toplote v stanovanje pride skozi okna

Veliko ljudi klimatsko napravo uporablja več, kot bi bilo potrebno, ker poskušajo ohladiti prostor, v katerega ves dan prodira sončna toplota. Prvi korak pri zmanjšanju uporabe klime je zato preprečevanje segrevanja prostora. Strokovnjaki ameriškega ministrstva za energijo opozarjajo, da lahko neposredna sončna svetloba skozi okna močno poveča temperaturo v notranjosti, zato priporočajo uporabo zunanjih senčil, žaluzij, rolet ali zaves z gosto tkanino. V praksi to pomeni, da je veliko bolj učinkovito preprečiti vdor vročine, kot pa pozneje hladiti že pregreto stanovanje. Če sonce več ur segreva tla, pohištvo in stene, bo klimatska naprava potrebovala precej več časa in energije, da ponovno vzpostavi prijetno temperaturo.

icon-expand Največ toplote v stanovanje pride skozi okna. FOTO: Shutterstock

Zvečer in ponoči izkoristite hladnejši zrak

Eden najpreprostejših trikov za manjšo uporabo klimatske naprave je pravilno prezračevanje ob pravem času. Ko zunanja temperatura zvečer pade, lahko odpremo okna in omogočimo pretok hladnejšega zraka skozi stanovanje. Pomembno pa je, da jih čez dan, ko je zunaj najbolj vroče, ponovno zapremo. Po podatkih portala Energy.gov je naravno hlajenje z nočnim prezračevanjem lahko učinkovit način zmanjšanja potrebe po mehanskem hlajenju, predvsem v obdobjih, ko so nočne temperature precej nižje od dnevnih.

Ventilator pomaga, vendar ne hladi prostora

Velika napaka je, da ljudje pogosto uporabljajo ventilator kot nadomestilo za klimatsko napravo in pričakujejo, da bo ohladil celoten prostor. Ventilator dejansko ne znižuje temperature zraka, ampak pomaga pri občutku hladu, saj pospeši izhlapevanje znoja s kože. Kot piše Consumer Reports, je uporaba ventilatorja skupaj s klimatsko napravo lahko učinkovita rešitev, saj omogoča, da temperaturo klime nastavimo nekoliko višje, prostor pa je še vedno prijeten. Praktična rešitev je preprosta: namesto da klimatsko napravo nastavimo na zelo nizko temperaturo, jo pustimo na nekoliko višji nastavitvi in uporabimo ventilator za boljši pretok zraka.

icon-expand Ventilator pomaga, vendar ne hladi prostora. FOTO: Dreamstime

Pravilna nastavitev klime lahko zmanjša porabo energije

Mnogi uporabniki klimatsko napravo nastavijo prenizko, ker želijo čim hitrejše ohlajanje. Vendar zelo nizka temperatura ne pomeni nujno hitrejšega ali učinkovitejšega hlajenja. Strokovnjaki iz Energy.gov priporočajo, da je poleti temperatura klimatske naprave nastavljena čim višje, a še vedno tako, da zagotavlja udobje. Že majhna razlika pri nastavitvi temperature lahko vpliva na porabo energije. Pomembno je tudi, da klimatske naprave ne vklapljamo in izklapljamo ves čas. Pogosto ponovno hlajenje pregretega prostora lahko zahteva več energije kot enakomerno vzdrževanje temperature.

Zaprite prostore, ki jih ne uporabljate

Če klimatska naprava hladi celotno stanovanje, čeprav uporabljate le en prostor, po nepotrebnem porablja energijo. Zapiranje vrat v prostorih, kjer se ne zadržujete, pomaga, da hladen zrak ostane tam, kjer ga potrebujete. Še posebej to velja za spalnice ponoči ali delovne prostore čez dan. Po nasvetih portala The Spruce je pomembno tudi, da ne hladimo prostorov, ki jih trenutno ne uporabljamo, saj s tem zmanjšamo obremenitev klimatske naprave.

Kuhinja in gospodinjski aparati dodatno segrevajo dom

V vročih dneh lahko veliko toplote ustvarijo tudi naprave, ki jih uporabljamo vsak dan. Pečica, štedilnik, sušilni stroj in celo nekatere luči lahko povečajo temperaturo v prostoru. Praktična rešitev je kuhanje v hladnejšem delu dneva ali uporaba manjših naprav, ki oddajo manj toplote. Tudi sušenje perila zunaj lahko pomaga zmanjšati dodatno segrevanje stanovanja.

icon-expand Gospodinjski aparati dodatno segrevajo dom. FOTO: Adobe Stock

Redno čiščenje klime pomeni boljše delovanje

Klimatska naprava, ki ni vzdrževana, mora za enak učinek pogosto delati dlje časa. Prašni filtri zmanjšajo pretok zraka in lahko povečajo porabo energije. Consumer Reports opozarja, da je redno čiščenje filtrov eden najpreprostejših načinov za ohranjanje učinkovitosti klimatske naprave. Pri večini naprav je mogoče filter očistiti ali zamenjati brez zahtevnega posega. Majhna navada, kot je preverjanje filtra vsakih nekaj tednov v obdobju največje uporabe, lahko naredi opazno razliko.

Majhne spremembe lahko poleti pomenijo veliko razliko

Manjša uporaba klimatske naprave ne pomeni, da se moramo v vročini odpovedati udobju. Največ naredimo z zaščito pred soncem, pravilnim prezračevanjem, pametno uporabo ventilatorjev in dobro vzdrževano napravo. Ko enkrat zmanjšamo količino toplote, ki pride v stanovanje, klima ne potrebuje več neprekinjenega delovanja. Rezultat je prijetnejši prostor, manjša obremenitev naprave in nižji stroški elektrike.

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