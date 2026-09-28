Ko temperature padejo, marsikdo šele ob prvem vklopu ogrevanja ugotovi, da nekateri radiatorji ne delujejo, kot bi morali. Zgornji del ostaja hladen, iz cevi prihajajo nenavadni zvoki, prostor pa se segreva počasneje kot običajno. Po navedbah strokovnjakov portala This Old House je eden najpogostejših razlogov za takšne težave zrak, ujet v radiatorju. Ta preprečuje enakomerno kroženje tople vode, zato radiator odda manj toplote, ogrevalni sistem pa deluje manj učinkovito.
Kako veste, da radiator potrebuje odzračevanje?
Najbolj značilen znak je, da je radiator v zgornjem delu hladen, spodaj pa še vedno topel. Ker je zrak lažji od vode, se zbira na vrhu radiatorja in ustvarja "zračni žep", ki ovira kroženje vode.
Pozorni bodite tudi na druge znake:
- radiator potrebuje veliko časa, da se segreje,
- slišite klokotanje, šumenje ali brbotanje,
- posamezni prostori ostajajo hladnejši od drugih,
- ogrevanje porabi več energije kot običajno.
Zakaj je pametno to storiti pred zimo?
Jesen je idealen čas za pregled ogrevalnega sistema. Če radiatorji ne delujejo optimalno, bo moral kotel ali toplotna črpalka delovati dlje, da doseže enako temperaturo v prostoru. Strokovnjaki za ogrevalne sisteme zato priporočajo preverjanje radiatorjev pred začetkom redne kurilne sezone. Gre za eno najpreprostejših opravil, ki lahko izboljša učinkovitost ogrevanja in udobje v domu.
Kako odzračiti radiator?
Pred začetkom izključite ogrevanje in počakajte, da se radiator ohladi. Tako boste preprečili nevarnost opeklin in omogočili, da se zrak zbere na vrhu radiatorja.
Na zgornjem delu radiatorja poiščite odzračevalni ventil. Pod njega položite krpo ali manjšo posodo, nato z odzračevalnim ključem ali ploščatim izvijačem ventil previdno obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca.
Najprej boste zaslišali značilno sikanje. To je ujeti zrak, ki zapušča sistem. Ko namesto zraka iz odprtine začne enakomerno pritekati voda, ventil ponovno zaprite.
Po končanem postopku vključite ogrevanje in preverite, ali se radiator zdaj enakomerno segreje po celotni površini. Pri nekaterih sistemih je priporočljivo preveriti tudi tlak v ogrevalnem sistemu.
Odzračevanje radiatorja vzame le nekaj minut, a lahko pomembno vpliva na udobje v domu. Če boste radiatorje pregledali še pred prvimi resnejšimi ohladitvami, boste pozimi manj verjetno ugotavljali, zakaj je v dnevni sobi hladneje, kot bi moralo biti.
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