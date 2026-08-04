Spustite rolete in zastrite okna, še preden posije sonce

Največ toplote v stanovanje vstopi skozi okna. Po priporočilih strokovnjakov iz organizacije Energy Saving Trust je najbolj učinkovito, če zunanja senčila ali rolete spustite že zjutraj, preden sonce začne neposredno segrevati stekla. Če zunanjih senčil nimate, pomagajo tudi debelejše zavese ali senčila svetlih barv, ki odbijejo del sončnih žarkov. Razlika je lahko precejšnja, še posebej pri oknih, obrnjenih proti jugu in zahodu.

icon-expand Največ toplote v stanovanje vstopi skozi okna. FOTO: Shutterstock

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Zračite le zgodaj zjutraj in pozno zvečer

Pogosta napaka je, da ljudje odprejo okna sredi dneva, ko je zunaj še bolj vroče kot v stanovanju. Takrat vroč zrak le še dodatno ogreje prostore. Kraljevo združenje za preprečevanje nesreč (Royal Society for the Prevention of Accidents) priporoča zračenje zgodaj zjutraj in pozno zvečer, ko se zunanja temperatura zniža. Če je mogoče, odprite okna na nasprotnih straneh stanovanja, da ustvarite prepih.

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Izklopite naprave, ki po nepotrebnem oddajajo toploto

Televizorji, računalniki, igralne konzole in celo polnilniki oddajajo toploto, čeprav tega pogosto ne opazimo. Po podatkih organizacije Energy Saving Trust se v vročih dneh splača izključiti naprave, ki jih ne uporabljate. Tako zmanjšate segrevanje prostora in hkrati porabite manj električne energije.

icon-expand Izklopite naprave, ki po nepotrebnem oddajajo toploto. FOTO: Adobe Stock

Ventilatorju pomagajte z ledeno vodo

Ventilator zraka ne ohlaja, temveč ga premika. Učinek lahko izboljšate tako, da pred ventilator postavite posodo z ledeno vodo ali ledenimi vložki.

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Kuhajte takrat, ko ni največje vročine

Pečica lahko v manjši kuhinji temperaturo dvigne za več stopinj. Zato je bolje kuhati zgodaj zjutraj ali zvečer. Če je mogoče, izberite jedi brez pečenja v pečici ali uporabite manjše kuhinjske naprave, ki oddajo manj toplote.

icon-expand Kuhajte takrat, ko ni največje vročine. FOTO: AdobeStock

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Sobne rastline pomagajo ustvariti prijetnejši občutek

Sobne rastline prostora sicer ne ohladijo čudežno, lahko pa z izhlapevanjem vode nekoliko izboljšajo občutek svežine in kakovost zraka. Po navedbah Kraljevega vrtnarskega združenja (Royal Horticultural Society) rastline prispevajo tudi k prijetnejši bivalni klimi, zlasti če jih pravilno zalivamo in postavimo na primerna mesta.

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Svetel tekstil pomaga, da se prostori manj segrevajo

Barva tekstila v stanovanju ni pomembna le zaradi videza. Svetlejši materiali namreč odbijejo več sončne svetlobe in toplote kot temni, zato se manj segrevajo. To velja za zavese, posteljnino, pregrinjala, okrasne blazine in celo preproge. Po priporočilih strokovnjakov iz revije Homes & Gardens se poleti splača zamenjati težke in temne tkanine za lahke bombažne ali lanene materiale v svetlih odtenkih. Takšne tkanine ne le ustvarijo občutek svežine, temveč se tudi počasneje segrevajo in pripomorejo k prijetnejšemu bivalnemu okolju. Če ne želite menjati vsega tekstila, lahko že z zamenjavo temnih zaves za svetlejše ali z uporabo svetlega posteljnega pregrinjala dosežete opazno razliko. V kombinaciji s senčenjem oken in pravilnim zračenjem je to preprost ukrep, ki pripomore k manj pregretemu stanovanju.

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icon-expand Svetel tekstil pomaga, da se prostori manj segrevajo. FOTO: Shutterstock

Razmislite o zaščitni foliji za okna

Če sonce večji del dneva neposredno sije skozi okna, je ena cenovno ugodnejših dolgoročnih rešitev zaščitna folija za steklo. Takšne folije odbijejo del sončnega sevanja, hkrati pa ne zatemnijo prostora toliko kot spuščene rolete. Po navedbah Energy Saving Trust lahko pomembno zmanjšajo segrevanje notranjih prostorov. Veliko ljudi meni, da je klimatska naprava edina rešitev za vroče stanovanje, vendar praksa kaže drugače. Že nekaj manjših sprememb lahko občutno izboljša bivalno udobje. Največji učinek dosežete, če združite več ukrepov: pravočasno senčenje, pravilno zračenje in zmanjšanje virov toplote v stanovanju. Večina teh rešitev ne zahteva velikih stroškov, rezultat pa boste občutili že ob prvem vročem dnevu.

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