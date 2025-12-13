Zakaj je učinkovito ogrevanje pomembno?

Zima prinaša nižje temperature in višje stroške ogrevanja, zato mnogi iščejo načine, kako ostati na toplem, ne da bi pri tem izpraznili denarnico. Učinkovito ogrevanje je ključno za udobje in zdravje, saj pomaga preprečiti prehlade, gripo ter resnejše težave, kot so srčni infarkti, kapi, pljučnica in celo depresija. Kot navaja net.hr, strokovnjaki Hrvaškega inštituta za javno zdravje opozarjajo, da so najbolj ranljive skupine starejši, otroci, nosečnice in ljudje s kroničnimi boleznimi.

Osebna zaščita pred mrazom

Oblačenje v plasteh: debele nogavice, rokavice in več slojev oblačil pomagajo ohranjati telesno toploto. Podpora skupnosti: družina, prijatelji in sosedje naj preverjajo, ali imajo ranljive osebe dovolj hrane in zdravil ter poskrbijo za varne poti brez snega in ledu. Topli javni prostori: številne lokalne skupnosti ponujajo brezplačne ogrevane prostore v knjižnicah in javnih objektih.

Preprosti triki za zmanjšanje izgube toplote

Radiatorje izklopite v prostorih, ki jih ne uporabljate. Zavese čez dan pustite odprte, da sonce ogreje prostor, zvečer pa jih zaprite. Uporabite zaščitne mreže proti prepihu pod vrati in okoli oken. Vrzeli zapolnite s samolepilno peno ali tesnilnimi trakovi. Neuporabljen dimnik zaprite s posebnim vložkom ali improvizirano vrečko s papirjem. Strokovnjaki za energetsko učinkovitost dodajajo: "Notranja vrata ne smejo biti zatesnjena, da se omogoči pravilno kroženje zraka." Preproge pa lahko prekrijejo razpoke med talnimi deskami in poskrbijo za toplejša tla.

Ogrevanje in termostat

Strokovnjaki se ne strinjajo, ali je bolje ogrevanje ves čas ohranjati na nižji temperaturi ali ga po potrebi vklapljati. Na splošno je idealna sobna temperatura med 18 C in 21 C. Že znižanje za eno stopinjo lahko prinese prihranke. Za starejše in bolne osebe pa velja opozorilo: "Temperatura v prostorih, ki jih redno uporabljajo, ne sme pasti pod 18 C." Če dlje časa bivate v enem prostoru, lahko uporabite prenosni električni grelnik, ki ga postavite na ravno površino, vsaj en meter stran od vnetljivih predmetov.

Prehrana in hidracija

BBC poudarja pomen pravilne prehrane: "Vsaj en topel obrok na dan, kot je juha ali enolončnica, je nujen." Redno pijte tople napitke, saj pomagajo ohranjati telesno toploto.

Varčevanje z energijo v gospodinjstvu

Segrejte le toliko vode, kot jo potrebujete. Kuhajte večje količine hrane in zamrznite porcije. Uporabljajte mikrovalovno pečico ali cvrtnik na vroč zrak – pogosto sta cenejša od pečice. Pomivalni stroj zaženite le, ko je poln, in izberite eko program. Velike aparate uporabljajte v času cenejše tarife elektrike. Perilo perite pri 30 C namesto pri 40 C. Čas tuširanja omejite na štiri minute – uporabite časovnik ali kratko glasbeno listo.

Pomoč ob finančnih težavah

Če imate težave s plačevanjem računov, se obrnite na svojega dobavitelja energije. Ti lahko ponudijo ugodnejše načrte odplačevanja ali odloge plačil. Lokalni centri za socialno delo pa nudijo pomoč pri stroških stanovanja prek različnih programov.