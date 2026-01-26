V vsakem domu obstaja tisti kos pohištva, ki nima prave funkcije, dokler nanj ne začnemo odlagati oblačil. Stol v spalnici, klop ob postelji ali rob fotelja hitro postanejo začasni garderobni prostor za kose, ki niso več čisto čisti, a tudi ne dovolj umazani za pranje.

Preberi še Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce

Zakaj oblačila vedno končajo na stolu?

Kot poroča portal Apartment Therapy, ljudje oblačila najpogosteje odlagamo na stol zato, ker nimamo jasnega sistema za 'vmesno fazo' nošenih kosov. Gre za oblačila, ki jih nameravamo še obleči, zato jih ne želimo pospraviti v omaro, hkrati pa nočemo, da se pomešajo z umazanim perilom. Rezultat je kopičenje, ki vpliva na videz prostora in občutek urejenosti. Tudi po navedbah Real Simple nered v spalnici pogosto ni posledica pomanjkanja prostora, temveč neodločnosti in slabih navad.

Preberi še Če posteljo obrnete v to smer, boste bolje spali

Preprost trik, ki prepreči kopičenje

Namesto da bi se borili proti stolu, ga lahko razbremenimo z eno zelo praktično rešitvijo. Kot piše The Spruce, se je izjemno učinkovito izkazala uporaba stensko nameščenih kljuk ali ozke obešalne letve v bližini stola. Tako imajo oblačila jasno mesto, kjer lahko počakajo na naslednje nošenje, ne da bi zavzela celoten kos pohištva. Prednost tega sistema je preglednost, oblačila se zračijo, ne mečkajo in niso naložena eno na drugo, kar pogosto vodi v še več nereda.

icon-expand Nered v spalnici pogosto ni posledica pomanjkanja prostora, temveč neodločnosti in slabih navad. FOTO: Adobe Stock

Pravilo omejenega števila kosov

Organizatorji doma, ki jih citira Homes & Gardens, priporočajo tudi zelo preprosto pravilo: največ dva do trije kosi oblačil na vidnem mestu. Ko je ta meja presežena, je to jasen znak, da je čas za pospravljanje, bodisi nazaj v omaro bodisi v koš za perilo. To pravilo deluje psihološko, saj ko si postavimo omejitev, se veliko lažje odločimo, kaj z oblačilom narediti.

Preberi še Kaj skriti, ko gosti potrkajo

Alternativa za manjše prostore

Če stenskih kljuk ne želite ali nimate prostora zanje, Good Housekeeping predlaga drugo rešitev, in sicer dekorativne košare ali odprte škatle iz blaga. Te lahko postavite ob stol ali pod mizo in vanje shranite oblačila, ki so še uporabna. Prostor je videti bolj urejen, oblačila pa niso razmetana po prostoru.

icon-expand Dekorativne košare so lahko odlična rešitev za bolj urejen prostor. FOTO: Shutterstock

Majhna navada, velik učinek

Ključ do dolgoročne urejenosti pa je vsakodnevna rutina. Hitro večerno pospravljanje oblačil lahko prepreči, da bi stol znova postal improvizirana omara. Rezultat ni le lepši prostor, temveč tudi manj stresa in večji občutek domačnosti, kar je bistvo vsakega dobro urejenega doma.