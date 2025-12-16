Molji so nadležna in pogosto spregledana težava, saj jih običajno opazimo šele, ko je škoda že narejena. Ne glede na to, ali gre za poškodovana oblačila, onesnažena živila ali neprijeten občutek v domu, prisotnost moljev povzroča stres in nelagodje. Ker se hitro razmnožujejo in se radi skrivajo na težko dostopnih mestih, je njihovo odstranjevanje lahko zahtevno, vendar z ustreznim znanjem in ukrepi povsem obvladljivo.

Preberi še To je razlog, da se v vašem domu naselijo molji

Vrste moljev

Molji niso enotni škodljivci, temveč obstaja več vrst, ki se razlikujejo po načinu življenja, prehrani in mestih, kjer se zadržujejo. V gospodinjstvih se najpogosteje srečujemo z molji, ki napadajo živila, ter z molji, ki se hranijo s tekstilom.

Razumevanje, s katero vrsto imamo opravka, je ključno za učinkovito ukrepanje, saj se metode odstranjevanja med posameznimi vrstami razlikujejo.

Razlika med tekstilnimi in kuhinjskimi molji

Tekstilni molji se prehranjujejo z naravnimi vlakni, kot so volna, svila in kašmir, zato pogosto povzročajo luknje v oblačilih, preprogah in oblazinjenem pohištvu. Najpogosteje jih najdemo v omarah, predalih in prostorih, kjer so oblačila dolgo časa shranjena brez premikanja. Kuhinjski molji pa napadajo suha živila, kot so moka, riž, testenine, kosmiči in oreščki. Njihova prisotnost je opazna v kuhinji ali shrambi, pogosto v bližini omaric z živili.

icon-expand molj FOTO: iStockphoto

Kuhinjski molji

Kuhinjski molji so med najpogostejšimi škodljivci v slovenskih domovih. V stanovanje jih največkrat prinesemo nehote, skupaj z že okuženimi živili iz trgovine. Po podatkih Consumer Reports odrasli molji sicer ne povzročajo neposredne škode, vendar v živila odlagajo jajčeca, iz katerih se razvijejo ličinke. Ta onesnažijo hrano s pajčevinami in iztrebki, zaradi česar živila postanejo neuporabna.

Preberi še Tako boste odgnali molje

Kako se znebiti kuhinjskih moljev?

Če želite vedeti, kako se znebiti kuhinjskih moljev, je prvi in najpomembnejši korak temeljit pregled vseh živil. Okužena živila je treba brez oklevanja zavreči, tudi če se zdi, da je okužba minimalna. Omarice je treba temeljito očistiti, pri čemer je priporočljiva uporaba vroče vode in kisa, saj ta odstrani morebitna jajčeca. Shranjevanje živil v nepredušnih steklenih ali kovinskih posodah dolgoročno preprečuje ponoven pojav moljev.

icon-expand Kuhinjski molj FOTO: Profimedia

Kje se zadržujejo molji?

Molji se najraje zadržujejo v temnih, mirnih in toplih prostorih, kjer imajo dostop do hrane. Kuhinjski molji se skrivajo v razpokah omaric, vogalih polic in celo za zadnjimi stenami kuhinjskih elementov. Tekstilni molji pa imajo raje omare z oblačili, zlasti tista, ki jih redko uporabljamo. Pogosto se zadržujejo tudi v preprogah, odejah in oblazinjenem pohištvu.

Preberi še Tako lepe vešče še niste videli

Ličinke moljev in kako se jih znebiti

Po podatkih University of Kentucky Entomology Department največjo škodo v resnici povzročajo ličinke moljev, ne odrasli osebki. Ličinke so tiste, ki se hranijo s tekstilom ali živili, zato je njihovo odstranjevanje ključno za uspešno zatiranje moljev. Da se znebite ličink moljev, je potrebna kombinacija temeljitega čiščenja, odstranjevanja okuženih predmetov in preventivnih ukrepov. Redno pranje oblačil, zračenje omar ter vzdrževanje čistoče v kuhinji bistveno zmanjšajo možnost njihovega preživetja. Le z doslednostjo in pravilnim pristopom lahko dolgoročno preprečite, da bi se molji ponovno naselili v vašem domu.