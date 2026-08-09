Pred shranjevanjem odejo vedno očistite in dobro posušite

Največ napak se zgodi, še preden odejo sploh pospravimo. Čeprav se zdi čista, lahko v vlaknih ostanejo sledovi kože, prahu, maščobe ali vlage, ki sčasoma poškodujejo tkanino. Pred daljšim shranjevanjem je pomembno, da odejo pregledamo in odstranimo morebitne madeže. Pri dragocenih ročno izdelanih prešitih odejah strokovnjaki svetujejo previdnost pri pranju, saj lahko agresivna čistila ali visoke temperature poškodujejo občutljiva vlakna. Ameriški inštitut za varovanje tekstilne dediščine The Textile Conservation Center opozarja, da je pri starejših in ročno izdelanih tekstilih bolje uporabiti nežne postopke čiščenja ter se izogibati nepotrebnemu pranju, ki lahko pospeši obrabo materiala. Najpomembnejše pravilo: odeja mora biti pred shranjevanjem popolnoma suha. Že majhna količina ujete vlage lahko povzroči neprijeten vonj, plesen in oslabitev vlaken.

Preberi še Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav

Ne shranjujte jih v plastičnih vrečah

Plastična embalaža je sicer praktična, vendar za dolgoročno shranjevanje prešitih odej ni najboljša izbira. Plastika lahko zadržuje vlago in preprečuje kroženje zraka, kar poveča možnost poškodb. Boljša izbira so: - bombažne vreče za shranjevanje, - prevleke iz zračnega blaga, - čiste bombažne rjuhe, v katere odejo zavijemo. Po priporočilih britanskega muzeja Victoria and Albert Museum, ki hrani veliko zbirko zgodovinskih tekstilov, je pri shranjevanju občutljivih tkanin pomembno, da imajo možnost "dihanja" in niso izpostavljene materialom, ki bi lahko sproščali škodljive snovi.

icon-expand Pravilno shranjena prešita odeja lahko preživi več generacij. FOTO: Adobe Stock

Zlaganje ali zvijanje? Pri dragocenih odejah je boljše zvijanje

Marsikdo prešito odejo več let hrani zloženo v omari. Težava je, da se na mestih pregibov sčasoma pojavijo trajne gube, vlakna pa postanejo bolj obremenjena. Če gre za starejšo, ročno izdelano ali posebej dragoceno odejo, je pogosto boljša rešitev, da jo nežno zvijemo okoli debele cevi ali druge opore, nato pa zaščitimo z bombažno prevleko. Če jo vseeno zlagamo, je priporočljivo, da pregibe občasno spremenimo. Tako preprečimo, da bi bila ista mesta več let pod pritiskom.

Kje je najboljše mesto za shranjevanje prešitih odej?

Pravilno mesto je enako pomembno kot način shranjevanja. Odeje ne sodijo: - na podstrešje z velikimi temperaturnimi spremembami, - v vlažno klet, - neposredno ob radiatorje, - na mesta z veliko sončne svetlobe. Najbolj primeren je suh, temen prostor s stabilno temperaturo. Po podatkih organizacije Smithsonian National Museum of American History lahko svetloba dolgoročno povzroči bledenje barvil in oslabitev tekstilnih vlaken, zato muzeji dragocene tkanine hranijo zaščitene pred neposredno svetlobo.

Preberi še Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev

Zaščitite jih pred molji in škodljivci

Molji in drugi tekstilni škodljivci imajo radi naravna vlakna, zato so lahko nevarni predvsem za odeje iz volne, bombaža ali mešanih materialov. Namesto močnih kemičnih sredstev, ki lahko pustijo vonj in poškodujejo tkanino, se pogosto uporabljajo bolj nežne rešitve: - redno prezračevanje prostora, - čiščenje omar, - naravni repelenti, kot sta sivka ali cedrov les. Pomembno je tudi, da odeje ne shranjujemo skupaj z umazanim tekstilom ali v prostoru, kjer se nabira prah.

icon-expand Če jih zlagamo, je priporočljivo, da pregibe občasno spremenimo. FOTO: Adobe Stock

Odejo občasno preglejte, tudi če je ne uporabljate

Pogosta napaka je, da ljudje odejo pospravijo za več let in nanjo pozabijo. Tudi pri pravilnem shranjevanju je dobro, da jo vsaj nekajkrat na leto pregledamo. Odejo lahko nežno vzamemo iz omare, prezračimo in preverimo, ali so se pojavili: - madeži, - vonj po vlagi, - poškodovani šivi, - sledi škodljivcev. Pri ročno izdelanih odejah je to še posebej pomembno, saj lahko manjša poškodba sčasoma postane večja.

Največja napaka je, da dragoceno odejo uporabljamo kot navaden kos tekstila

Prešite odeje so narejene za uporabo, vendar starejši in bolj občutljivi kosi potrebujejo nekoliko drugačno nego. Če gre za družinsko dediščino ali ročno delo, je vredno razmisliti, ali jo uporabljamo vsak dan ali jo hranimo predvsem kot spomin. Dobra zaščita ne pomeni, da mora odeja ostati zaprta v omari. Pomeni, da jo uporabljamo premišljeno in ji omogočimo, da ostane lepa tudi čez desetletja. Pravilno shranjena prešita odeja lahko preživi več generacij. Nekaj minut pozornosti pri čiščenju, izbiri prostora in zaščiti materiala lahko pomeni razliko med odejo, ki bo razpadla v nekaj letih, in tisto, ki bo nekoč pripovedovala svojo zgodbo tudi naslednjim družinskim članom.

Preberi še Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja