Prepoznavanje skritega vira nereda

Kot navaja Better Homes and Gardens, se izraz Monica Closet uporablja za opis prostora, kamor ljudje odlagajo predmete, za katere nimajo pravega mesta. Gre lahko za omaro, podstrešje, garažo ali celo prostor pod posteljo. Čeprav tak kotiček pogosto ostane zaprt pred pogledi, lahko ob iskanju določenega predmeta povzroči občutke napetosti in zmedenosti. Pomembno je, da najprej določite, kje se nahaja ta del doma, in da sprejmete dejstvo, da tak prostor ne pomeni neurejenosti, temveč odraz vsakodnevne obremenjenosti, kot poroča vir.

icon-expand Nered v dnevni sobi FOTO: Shutterstock

Priprava na reorganizacijo

Ko prepoznate prostor, je naslednji korak popolna izpraznitev. Kot piše Better Homes and Gardens, je ključnega pomena, da odstranite prav vse predmete, saj le tako dobite realen vpogled v količino in raznolikost stvari, ki so se tam nakopičile. Predmete položite na površino, kjer jih lahko jasno vidite, in si zagotovite dovolj časa, da proces opravite brez prekinitev.

icon-expand Nered FOTO: Adobe Stock

Odločanje o tem, kaj ostane in kaj odide

Sledi temeljito razvrščanje. Predmete razdelite na štiri skupine: tiste, ki jih boste obdržali, tiste, ki jih boste podarili, predmete za recikliranje in predmete za odpad. Pri odločanju si lahko pomagate z vprašanji, ki jih navaja vir: ali ste predmet uporabili v zadnjem letu, ali bi ga ponovno kupili in ali ga lahko smiselno shranite brez pretiranega zlaganja. Če je odgovor negativen, je čas, da se od njega poslovite. Predmete, ki jih boste obdržali, nato premislite, ali sodijo nazaj v isti prostor ali bi jih bilo smiselno prestaviti drugam.

Vzpostavitev novega sistema

Ko je prostor prazen, ga temeljito očistite. Obrišite police, posesajte tla in po potrebi dodajte zaščitne podlage ali manjši razvlaževalnik, če je prostor nagnjen k vlagi. Čist začetek omogoča boljši nadzor nad nadaljnjo organizacijo.

icon-expand Razmetana omara FOTO: Shutterstock

Ustvarjanje pregledne strukture

Ponovna ureditev prostora naj bo premišljena. Kot navaja Better Homes and Gardens, lahko k večji preglednosti pripomorejo prozorni zabojniki, košare, razdelilniki in dodatne police. Pomembno je, da predmete združujete po namenu, na primer pisarniške pripomočke skupaj ali praznične okraske v ločenem delu. Oznake na škatlah omogočajo, da vsak član gospodinjstva hitro najde, kar potrebuje, in da predmete tudi vrne na pravo mesto.

icon-expand Nered FOTO: Profimedia

Ohranjanje reda dolgoročno

Za predmete, pri katerih niste prepričani, ali jih želite obdržati, lahko ustvarite posebno škatlo za odložitev. Kot poroča vir, je priporočljivo določiti časovni okvir, na primer en ali dva meseca. Če predmeta v tem času ne boste pogrešali, ga lahko brez slabe vesti odstranite. Da bi preprečili ponoven nastanek skritega nereda, je smiselno vsakih nekaj mesecev preveriti stanje prostora, odstraniti odvečne predmete in prilagoditi sistem shranjevanja glede na nove potrebe. S skrbno načrtovanim pristopom lahko skriti kotiček doma spremenite v urejen, pregleden in uporaben prostor, ki ne bo več vir stresa, temveč del vašega doma, na katerega boste ponosni.