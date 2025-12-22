Strokovnjak za varnost opozarja na najbolj očitne znake, po katerih tatovi prepoznajo, da je dom prazen, in ponuja nasvete, kako zmanjšati tveganje, da postanete tarča. Matthew Lake, strokovnjak za varnost iz podjetja Guardian Safe And Vault, je za Liverpool Echo izpostavil najbolj očitne znake, ki tatom povedo, da je nekdo odsoten, ter delil praktične nasvete, kako zmanjšati tveganje med prazniki.

1. Predvidljiva razsvetljava je jasen znak

Eden najpogostejših spodrsljajev so stalni vzorci pri osvetlitvi doma. Lake opozarja, da svetila, ki so vedno prižgana ali ugasnjena, jasno kažejo, da doma ni nikogar, ki bi jih nadzoroval. Rešitev je preprosta: uporabite pametno tehnologijo ali enostavna časovna stikala (tajmerje), ki ustvarijo raznolike urnike prižiganja in ugašanja luči. Tako ustvarite videz, da je nekdo doma, in odvračate potencialne tatove.

icon-expand Eden najpogostejših spodrsljajev so stalni vzorci pri osvetlitvi doma. FOTO: Shutterstock

2. Poln poštni nabiralnik in paketi pred vrati

Nakopičena pošta, letaki, časopisi ali nepobrani paketi pred vhodnimi vrati so jasen signal, da stanovalci dlje časa niso doma. Tatom je to pogosto prvi znak, da je hiša "prosta". Rešitev je preprosta: zaprosite za začasno ustavitev dostave pošte in časopisov pri lokalni pošti. Za pakete se dogovorite za dostavo, ko boste doma, ali prosite zanesljivega soseda, naj jih prevzame in redno prazni vaš nabiralnik.

3. Zapuščen vrt razkriva odsotnost

Nepokošen travnik poleti ali neočiščen sneg pozimi lahko nakazujeta, da je nepremičnina prazna. To postane še bolj opazno, če so sosednji vrtovi lepo urejeni. Najboljša rešitev je dogovor s prijateljem, sorodnikom ali sosedom, da občasno obišče hišo, pokosi travo ali očisti sneg. Tako ustvarite vtis, da je nekdo doma, kar je ključno za varnost. "Čeprav je malce zaskrbljujoče, je resnica, da nekateri kriminalci izkoriščajo praznično obdobje za osebno korist. Z ustreznimi ukrepi pa lahko bistveno zmanjšate tveganje, da postanete tarča, in zagotovite varnost svojega doma ter premoženja," je še poudaril za konec.